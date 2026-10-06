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2026 MSB 100 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? MSB ANT Başkanlığı 100 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MSB 100 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? MSB ANT Başkanlığı 100 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

6.10.2026 12:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 MSB 100 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? MSB ANT Başkanlığı 100 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu sektöründe sürekli işçi olarak görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımında kura süreci başladı. Peki, 2026 MSB 100 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? MSB ANT Başkanlığı 100 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 100 sürekli işçi alımı kurasının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki, 2026 MSB 100 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman? MSB ANT Başkanlığı 100 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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MSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden başvuruları tamamlanan MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda, 100 kişilik kadronun dört katı kadar asıl aday ile aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

MSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILIYOR?

MSB ANT Başkanlığı 100 sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ANT Başkanlığı Merkez Hizmet Binası'nda noter huzurunda yapılıyor.

MSB ANT BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları, çekiliş ve noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından MSB ANT Başkanlığı'nın resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adaylara posta, SMS veya e-posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacağı için başvuru sahiplerinin, kurumun internet sitesindeki “Duyurular” bölümünü takip etmeleri gerekiyor.

İlgili Konular: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

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