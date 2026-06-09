NATO Zirvesi bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Daha önce 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin ardından Türkiye, organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapmış olacak. Peki, 2026 NATO Zirvesi ne zaman? NATO Türkiye toplantısı nerede yapılacak, kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Liderler Zirvesi'nin 2026 yılında 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

2026 NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Zirvenin başkent Ankara'da düzenlenmesi öngörülürken, Türkiye böylece 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirvenin ardından ikinci kez NATO liderlerini ağırlamış olacak.

NATO ZİRVESİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

NATO Liderler Zirvesi'nin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde iki gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Zirve kapsamında üye ülkelerin liderleri, güvenlik, savunma ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok önemli konuyu ele alacak.