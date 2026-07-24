Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, 2026 öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde, daha önce çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan bazı öğrenciler yeniden yükseköğretime dönebilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Öğrenci affı düzenlemesine göre; hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken ilişiği kesilen veya kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler yeniden eğitim hayatına dönmek için başvuruda bulunabilecek. Ayrıca bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da düzenleme kapsamında yer alacak.

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içerisinde, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuru yapmaları gerekecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenci affı başvurularının kesin başlangıç tarihi, düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından netleşecek. Mevzuata göre başvuru süreci, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak ve adaylara başvurularını tamamlamaları için 4 aylık süre tanınacak.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını, daha önce eğitim gördükleri ve ilişiklerinin kesildiği üniversiteye yapmaları gerekecek. Başvuru sürecine ilişkin tarih, yöntem ve gerekli belgeler ise düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından üniversiteler tarafından duyurulacak.

Adayların, başvuru işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarının resmi internet sitelerinden yapılacak açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor. Üniversitelerin yayımlayacağı duyurularda başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve başvuru yöntemine ilişkin ayrıntılar yer alacak.