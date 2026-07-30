YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce genç, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2026 PMYO başvuru duyurusuna odaklandı. Polis memuru olmayı hedefleyen lise mezunu adaylar, başvuru tarihleri, TYT taban puanı ve e-Devlet üzerinden yapılacak ön başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, 2026 PMYO başvuruları ne zaman? PMYO Polislik başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 PMYO taban puanına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Polis Meslek Yüksekokulu başvurularında uygulanacak TYT taban puanı, kontenjan sayısı ve diğer başvuru şartları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte netleşecek. Bu nedenle adayların resmi duyuruları takip ederek kılavuzda yer alacak şartları esas almaları gerekiyor.

2026 PMYO başvurularının ise Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

PMYO POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO'ya başvuracak adayların, TYT taban puanı şartının yanı sıra Polis Akademisi tarafından belirlenen yaş, fiziki yeterlilik ve güvenlik kriterlerini de karşılaması gerekiyor.

Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

Fiziki şartlar kapsamında erkek adayların en az 167 santimetre, kadın adayların ise en az 162 santimetre boyunda olması gerekiyor. Ayrıca adayların Beden Kitle İndeksi'nin (BKİ) 18-27 arasında bulunması gerekiyor.

Başvuru şartları arasında ayrıca silah taşımaya engel teşkil edecek herhangi bir hukuki durumun bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması yer alıyor. Bunun yanı sıra adayların, yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünür bölgelerinde yönetmeliğe aykırı dövme veya kalıcı iz bulunmaması gerekiyor.