Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alarak polis olmayı hedefleyen adaylar için 25. Dönem PMYO sınav sürecinde fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamaları tamamlandı. Adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı 25. Dönem PMYO kapsamında fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. PMYO mülakat sonuçları henüz resmi olarak yayımlanmadı. Sonuçların, değerlendirme ve gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki süreçler dikkate alındığında, mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçların birkaç hafta içinde açıklanması öngörülüyor.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adayların sonuçlara ilişkin duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden takip etmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, gerekli olması halinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak sorgulama ekranından sonuç bilgilerini kontrol edebilecek.