Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı şartları neler?

2026 Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı şartları neler?

6.08.2026 11:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, personel alımına ilişkin yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı şartları neler?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 2026 yılı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları merak ederek duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

Image

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS kapsamında 47 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlatarak, 2026 Eylül ayında gerçekleştirilecek KPSS'nin ardından yeni personel alımının planlanacağını açıkladı. Memişoğlu, alım sürecinin 2026 yılının sonunda gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

26 bin 673 kişilik personel alımına ilişkin genel ve özel başvuru şartları henüz açıklanmadı. Adaylarda aranacak mezuniyet koşulları, KPSS taban puanları ve kadrolara göre değişen özel kriterler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımında branş ve kontenjan dağılımı da belli oldu. Buna göre 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktor olmak üzere toplam 26 bin 635 hekim kadrosu için alım yapılacak.

Diğer kadrolarda ise 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen istihdam edilecek. Böylece toplam kontenjan 26 bin 673 kişi olacak.

İlgili Konular: #Sağlık Bakanlığı #personel alımı #kpss

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 6 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 6 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman? İstanbul 15 bin TOKİ kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?
TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman? İstanbul 15 bin TOKİ kiralık sosyal konut başvuru şartları neler? TOKİ İstanbul ucuz konut projesi gündemdeki yerini aldı. İstanbul’da yükselen kira fiyatları ve konut erişilebilirliği sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde süreç resmen başladı. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman? İstanbul 15 bin TOKİ kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?
UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?
UEFA ülke puanı güncellendi: UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncelleme yapıldı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda Türkiye'nin puanı kaç?