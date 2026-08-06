Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 2026 yılı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları merak ederek duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS kapsamında 47 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlatarak, 2026 Eylül ayında gerçekleştirilecek KPSS'nin ardından yeni personel alımının planlanacağını açıkladı. Memişoğlu, alım sürecinin 2026 yılının sonunda gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

26 bin 673 kişilik personel alımına ilişkin genel ve özel başvuru şartları henüz açıklanmadı. Adaylarda aranacak mezuniyet koşulları, KPSS taban puanları ve kadrolara göre değişen özel kriterler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımında branş ve kontenjan dağılımı da belli oldu. Buna göre 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktor olmak üzere toplam 26 bin 635 hekim kadrosu için alım yapılacak.

Diğer kadrolarda ise 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen istihdam edilecek. Böylece toplam kontenjan 26 bin 673 kişi olacak.