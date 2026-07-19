Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı ilanı, kamu personeli adaylarının gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasına rağmen başvuru takvimini henüz açıklamadı. Bu nedenle başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihlerle ilgili resmi bir duyuru bulunmuyor.

Başvuru tarihleri, yöntemi ve şartlarının Bakanlığın önümüzdeki günlerde yayımlayacağı ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor. Adaylar, sürece ilişkin güncel gelişmeleri Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı personel alımına ilişkin genel ve özel başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Ancak önceki alımlarda adaylardan bazı temel şartları taşımaları istenmişti.

Buna göre adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde yer alan genel şartları taşıması, görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması, başvuracağı kadro için belirlenen niteliklere sahip olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Ayrıca adayların kamu görevinden çıkarılmamış olması, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, ilanda istenen sertifika ve belgeleri (sağlık belgeleri hariç) ilan tarihinden önce edinmiş olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'in 7'nci maddesinde belirtilen şartları da taşıması bekleniyor. Bakanlığın yayımlayacağı resmi ilanla birlikte 2026 yılına ait kesin başvuru şartları netlik kazanacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı kadro dağılımına göre, 1.874 sözleşmeli personel alımında en fazla kontenjan 645 veteriner hekim ve 515 ziraat mühendisi kadrolarına ayrıldı. Bunun yanı sıra 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager istihdam edilecek. Alımı yapılacak personel, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak.