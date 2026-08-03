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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

3.08.2026 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 personel alımı kapsamında 1.874 sözleşmeli personel için başvuru süreci devam ederken, adaylar başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlara ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için 1.874 personel alımına ilişkin başvurular devam ederken, merkez ve taşra teşkilatlarında farklı unvanlarda yapılacak alımların başvuru süreci Kariyer Kapısı üzerinden yürütülüyor. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvurularını 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden tamamlayabilecek. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul ediliyor. Adaylar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'na e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallar üzerinden yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 sözleşmeli personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Her kadro için aranan öğrenim düzeyi, KPSS puan türü, özel nitelikler ve diğer başvuru şartları ilan metninde ayrı ayrı belirtiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce tercih edecekleri kadronun tüm şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

Bakanlık tarafından açıklanan kontenjanlara göre farklı unvanlarda personel istihdam edilecek. En fazla alım 645 Veteriner Hekim ve 515 Ziraat Mühendisi kadrolarında yapılacak. Bunun yanı sıra destek personeli, gıda mühendisi, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, su ürünleri mühendisi, harita mühendisi, gemi adamı, avukat, laborant, biyolog, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve kimyager kadroları için de alım gerçekleştirilecek.

Toplam 1.874 kişilik kontenjanın illere göre dağılımı ve görev yerlerine ilişkin ayrıntılar, Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alıyor. Adayların başvuru öncesinde kadro ve kontenjan dağılımını inceleyerek tercihlerini buna göre yapmaları önem taşıyor.

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