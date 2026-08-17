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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

17.08.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular tamamlanırken, adayların gözü sonuçlara ilişkin yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 personel alımında değerlendirme süreci devam ediyor. Sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmazken, değerlendirmelerin kısa süre içinde tamamlanarak sonuçların erişime açılması bekleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yerleştirme durumlarını Tarım ve Orman Bakanlığı ile Personel Genel Müdürlüğü (PERGEM) resmi internet sitelerinden yayımlanacak asıl ve yedek aday listeleri üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylar, e-Devlet şifreleriyle Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna giriş yaparak kişisel değerlendirme sonuçlarını sorgulayabilecek.

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