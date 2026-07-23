Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de güncellemeye gidildi. Peki, 2026 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ücretleri ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır?

TEMMUZ AYI ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı dul ve yetim maaşı artışlarıyla birlikte emekli ve hak sahiplerine yapılan ödemeler yeniden düzenlendi. Yapılan güncellemeye göre memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 13,52 oranında zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 17,76’lık artışa gidildi. Bu artış doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan vatandaşların ödemeleri de aynı oranda yükseltilecek. Yeni zamlı maaşların, Temmuz dönemi itibarıyla hesaplara yansıtılması beklenirken, hak sahiplerinin alacağı tutarlar hisse oranlarına göre farklılık gösterecek.

DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Dul ve yetim aylıkları, hayatını kaybeden sigortalının emekli olarak aldığı ya da almaya hak kazandığı maaş üzerinden hesaplanıyor. Bu ödemelerde hak sahiplerinin konumu belirleyici olurken, eş, çocuk ve diğer yararlanıcılara ayrılan paylar yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranlarına göre şekilleniyor. Her bir kişinin alacağı tutar, sahip olduğu hisse oranına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca emekli maaşlarına yapılan artışlar da aynı şekilde dul ve yetim aylıklarına yansıtılarak ödemelerin güncel seviyeye çıkarılmasını sağlıyor.