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2026 TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı? TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler?

2026 TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı? TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler?

11.08.2026 13:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı? TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler?

TOKİ kiralık konut kampanyasına ilişkin ayrıntılar yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı? TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler?
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TOKİ kiralık konut projesinin ne zaman başlayacağı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026 TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı? TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

arınma maliyetlerini azaltmaya yönelik yeni sosyal konut modeli kapsamında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan kiralık konut projesi için hazırlıklar sürüyor. İlk etapta 15 bin konutun kiralama sistemine dahil edilmesi hedeflenirken, proje dar ve orta gelirli yurttaşların uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre başvuru sürecinin Eylül 2026 içerisinde başlaması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden öncelikle ihtiyaç sahiplerinin yararlanabilmesi amacıyla özel kontenjanlar oluşturulacak. Bütçesi kısıtlı vatandaşlara belirli bir pay ayrılırken, evleri kentsel dönüşüme giren veya girecek olan ve kiralık konut bulmakta zorlanan yurttaşlara öncelik tanınacak. Memur ve emekliler de belirlenen kontenjan kapsamında başvuru yapabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLARI FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Kiralama bedellerinin, bölgedeki ortalama piyasa rayiçlerinin yarısı veya daha altında belirlenmesi planlanıyor.

KİRALAMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Hak kazanan yurttaşlar, konutlarda 3 yıl boyunca ikamet edebilecek. Bu sürenin sonunda konutlar tahliye edilerek gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra kura yöntemiyle aynı şartları taşıyan başka bir ihtiyaç sahibine kiralanacak. Böylece konutların farklı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan döngüsel bir sosyal destek modeli oluşturulması hedefleniyor.

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