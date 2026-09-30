ÖSYM tarafından 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı ve tercih ekranı adayların erişimine açıldı. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercihleri başladı mı? TUS 2. dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 30 Eylül 2026 saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Tercih süreci 7 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.