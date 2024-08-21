21 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:59

MANİSA ilinde 21 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:10.85-2024-08-21 15:00:19.788 saatleri arasında Aşağıçobanisa; TEPE, Aşağıçobanisa köyü iç yolu, Camlık, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:17.672-2024-08-21 15:00:27.048 saatleri arasında Karaoğlanlı; Kurtuluş, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 1. Çk., Aktaş Çk., LEYLAK, Leylak Sokak, dere, tepeköy, LALE, ZAMBAK, KARANFİL, nergiz, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, YENİYOL, orkide, TAKSİM, bozköy cad, İsimsiz101, taksim sokak, bozköy cd, ARAS, ARAS, ARAS, kiraz_3, TINAZ, Anafartalar 4. Çk., ANAFARTALAR CD, Sancaklıbozköy, sünbül, OVA YOLU, MANİSA, YEŞİLPINAR, ÇIRPAZ, Anafartalar 4. Çk., ÖZYURT, KÖRKUYU, MANİSA, Kurtuluş, Kurtuluş 1. Çk., Kocatepe Sk., Kiraz Sk., Kasaba Cd., Aktoprak sokak, Hükümet Sk., Güzelpınar Sk., Garajüstü Sk., Furun Çk., Furun Sk., GARAJÜSTÜ, Dibek Sk., Dere Sk., Bıtım Sk., Bozköy Cd., Birlik Sk., Aydın Çk., Aydın Sk., Anafartalar Cd., , YENİYOL, İsimsiz3, Manisa, Karaoğlanlı, DEDE ÇIKMAZI, YENİYOL, ARAS, OKUL, PAZAR, aydın çıkmazı, ARAS, ARAS, Taksim, ARAS, GÜZELPINAR, ARAS, ARAS, BİTİM, ARAS, Özyurt Cd., Çimentepe Manisa Sk., Çimendere Sk., Çerkez Sk., Çelebi Sk., Zafer Sk., Yeşilpınar Manisa Sk., YENİYOL, Yavan Sk., Tınaztepe Çk., TINAZ, Tınaztepe 2. Çk., Taksim Sk., Selimdere Sk., Sakarya Sk., Pazar Sk., Orta Sk., Okul Sk., 1. DEDE PINAR, Mustafa Kemal 2. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mithatpaşa 1. Çk., Merdivenli Sk., Menekşe Sk., Manisa Sk., Köy Kuyu Sk., Kurtuluş Sk., Kurtuluş 2. Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:17.672-2024-08-21 15:00:27.048 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:17.672-2024-08-21 15:00:27.048 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Devlethan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Kaplan; , Kaplan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Kiraz; , Kiraz Sk., Kiraz Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Menteşe; , Menteşe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Pirahmet; , Pirahmet, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Söğütçük; , Patika, Söğütcük Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, Söğütçük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Türkali; , Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kısacıklar Cad., İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Yayladalı; , Patika, Yayladalı Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Çatalçam; , Çatalcam Köyü İç Yolu, Çatalçam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:39.624-2024-08-21 15:00:47.259 saatleri arasında Duğla; , Duğla Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.