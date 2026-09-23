21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil ilan edilmesini öngören kanun teklifinin ekim ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki, 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak? Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olması kabul edildi mi?
21 MART NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ OLACAK?
AKP'nin kamuoyuna sunduğu 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil sayılmasını hedefleyen kanun teklifinde hazırlıklar tamamlandı.
Düzenlemenin yasalaşması halinde, çalışanlar ve öğrenciler için yeni tatil uygulaması 21 Mart 2027 tarihi itibarıyla hayata geçecek ve toplam resmi izin süresi 16,5 güne yükselecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl parti kurmaylarına verdiği talimat doğrultusunda başlatılan hukuki altyapı çalışmaları tamamlandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun nisan ayında son aşamaya gelindiğini duyurduğu taslak metin, TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayında milletvekillerinin onayına sunulacak.
Teklifin, yeni yasama döneminin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
RESMİ TATİL TAKVİMİ
1 Ocak: Yılbaşı (1 gün)
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)
15 Temmuz: Demokrasi ve Millî Birlik Günü (1 gün)
30 Ağustos: Zafer Bayramı (1 gün)
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün)
Ramazan Bayramı: (3,5 gün)
Kurban Bayramı: (4,5 gün)