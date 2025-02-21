21 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:02

SAKARYA ilinde 21 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 18 SK., 19 SK., 20, 20 SK., 22 SK., 22. SK., 48. SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 54. SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61, 61 SK., 63, ADNAN MENDERES CD., AYVALIK, AYVALIK SK., BONCUK, BONCUK SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., GÜNAY, IHLAMUR, İSTASYON CD., KARACA SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., SALKIM, SAVCI, ZAKKUM SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTULUŞ mahallelerinde HAMİTBEY ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.