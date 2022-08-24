21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:37

Kerpe Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, sabah saatlerinde su yüzeyindeki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. 50 metre açıktan bot ile alınan ceset, kıyıya çıkarıldı.

GECE DENİZE GİRMİŞ

İncelemede, ölen kişinin Murat Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in ayrıca gece saatlerinde denize girdiği tespit edildi.

Murat Keskin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.