21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde Murat Keskin'in (21) cesedi bulundu. Keskin’in en son dün gece denize girerken görüldüğü tespit edildi.
Kerpe Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, sabah saatlerinde su yüzeyindeki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi. 50 metre açıktan bot ile alınan ceset, kıyıya çıkarıldı.
GECE DENİZE GİRMİŞ
İncelemede, ölen kişinin Murat Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in ayrıca gece saatlerinde denize girdiği tespit edildi.
Murat Keskin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- İmamlar seçim için sahada
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı