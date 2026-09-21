21. yüzyılda elektriksiz yaşam: Yurttaşlar hayvanlarına mum ışığında bakıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü'ne bağlı Büyükdurna Mahallesi'nde 40 yıldır elektriksiz yaşayan yurttaşlar, dört yıl önce mahalleye elektrik gelmesine rağmen bazı evlere halen elektrik verilmemesine tepki gösterdi. Elektrik dağıtım şirketine müracaatta bulunan ancak bir sonuç alamayan vatandaşlar, "mum ve çıra ışığında" yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"DEDELERİMİZ DE BÖYLE YAŞIYORDU"

Elektriksiz hayata tepki gösteren Muharrem İspenoğlu, "Bundan dört yıl önce Durna Mahallesi'ne elektrik telleri çekildi ama yarı çekildi. Bizim elektrik tellerimiz çekilmedi. Mum ışığında böyle karanlıkta yaşıyoruz. Çıra yakıyoruz, mum yakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvanlarına mum ışığında yem vermek durumunda kaldığını söyleyen Fatma İspenoğlu, yaşadığı mağduriyeti, "Işığımız yok, makinemiz yok, dolabımız yok... Çamaşır makinesi yok, ellerimde sızı var çamaşır yıkayamıyorum. Elektriği istiyorum büyük adamlardan. Hayvanlarımıza yem veriyoruz; mum ışığında götürüp suluyoruz, yemliyoruz. Neden bize elektrik verilmiyor? Hangi çağda yaşıyoruz? Dedelerimiz de böyle yaşıyordu 100 yıl önce, biz de yaşıyoruz aynen" diye anlattı.

"KIRK YILDAN BERİ ELEKTRİĞİMİZ YOK"

Mum ışığında bulaşık yıkadığını ifade eden Sultan İspenoğlu, "Bulaşık yıkıyoruz, yemek yapıyoruz böyle perişanlıkla. Işık istiyoruz devletimizden. Bize elektrik versin biz de kurtulalım bu elektriksizlikten" derken, başka bir mahalle sakini Emrah İspenoğlu ise "Kırk yıldan beri elektrik yok. Elektrik geleli buraya komşulara dört yıl oldu, bizim hâla elektriğimiz yok. Müracaat da ettik ama kimse bize yardımcı olmadı. Biz perişanız mum ışığında, işte çam ışığında hayvanları böyle yemliyoruz. Yemek yerken rezil oluyoruz. Yani ışıksız kötü" diye dert yandı.

"YIL 2026 ELEKTRİKSİZ YAŞIYORUZ"

Büyükdurna Mahallesi'nde 5-6 evin 40 yıldırz elektiriksiz olduğunu aktaran Mustafa Yağız da şunları söyledi:

"Komşulara geldi 600-700 metre mesafeye. Bizim burada 5-6 eve gelmedi. Müracaatımızı yaptık, projeyi alındı TEDAŞ tarafından fakat bize '2026'nın yaz ayında kesin gelecek' dediler; hâlâ bir gelişme olmadı. Şu anda çıra ışığında, mum ışığında işte böyle uğraşıp duruyoruz. Hayvanlara su veriyoruz, yem veriyoruz akşamları. Yıl 2026, 50'nin üzerinde benim yaşım hâla elektriksiz yaşıyoruz."