22 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:03

MANİSA ilinde 22 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Dere; 2913. Sk., 3100, 3000. Sk., 3001. Sk., 3002, 3100. Sk., 3101. Sk., 3102. Sk., 3105. Sk., KUMLUDERE, ULUTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Tunca; 3003. Sk., 3005, 3007. Sk., 3009. Sk., 3011. Sk., KUMLUDERE, Kurtuluş Cd., ULUTEPE, YEŞİLTEPE, İZMİR, , 3000. Sk., 3001. Sk., 3002 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Adakale; ULUTEPE, YEŞİLTEPE, İZMİR, , 3000, 2501, 2913. Sk., 1901, 1905, 2206. Sk., 2502, 2504. Sk., 2901. Sk., 2902. Sk., 2903, 2904. Sk., 2905, 2906, 2907. Sk., 2910. Sk., 3105. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Akıncılar; , 2502, 2509. Sk., 2700. Sk., 2702, 2703. Sk., Alçıtepe Cd., ERLER, Kurtuluş Cd., Yaşiltepe Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Arda; Kenzi Cd., KUMLUDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Bayındırlık; , 1018, 1014, 1400, 1400, 1003, 1004, 1006, 1004, 1004, 1003, 1018. Sk., 1018, 1003. Sk., 1008 Sk., 1009. Sk., 1010 Sk., 1010. Sk., 1012 Sk., 1012. Sk., 1014. Sk., 1016 Sk., 1020, 2913. Sk., SARABAT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Dilşikar; 2913 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Gediz; , 1407, 1405, 1400, SARABAT, 1400. Sk., 1401 Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1405. Sk., 1407, 1409. Sk., SARABAT, 2913. Sk., 2013. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Mimar Sinan; Sultan Cami, , İBRAHİM GÖKÇEN, İbrahim Gökçen Blv., 2500. Sk., 2502, 2503. Sk., 2504. Sk., 2505, 2507, ERLER, Sultan Cami, YEŞİLTEPE, 2501 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Kocatepe; 2020. Sk., 1401. Sk., 1400. Sk., 1359 Sk., 1354, 1352. Sk., 2020, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında İshakçelebı; Koyundede Sk., 2020. Sk., 2013. Sk., 2020, 2020, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında İbrahimçelebi; İZMİR, YEŞİLTEPE, Kurtuluş Cd., KUMLUDERE, ERLER, 2803. Sk., 2802. Sk., 2801, 2800. Sk., 2702, 2507, 2505, 2503. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Saruhan; , 2204, 2206. Sk., 2201, 2202. Sk., 2203. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:46.986-2024-08-22 15:00:54.811 saatleri arasında Çamköy; Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz30, yeni-2, , yeni-2, yeni-2, yeni-2, , çamköy, çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; , İsimsiz1, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz35, sançaklı çeşme başı, Manisa Turgutlu Yolu, Sancaklıçeşmebaşı Cd., SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, yukarı çobanisa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; İsimsiz6, sancaklıkayadibi, İsimsiz8, İsimsiz9, Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, , sancaklıkayadibi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, Manisa Turgutlu Yolu, İsimsiz16, Kasaba Cd., Ara Yol, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz13, yukarıçobanisa, İsimsiz33, yukarı çobanisa iç yolu, , İsimsiz8, İsimsiz22, SPİL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında Ayvacık; , İsimsiz15, Ayvacık Köyü İç Yolu, aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, ayvacık iç yolu, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında Turgut Özal; , İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz137, İsimsiz138 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:57.735-2024-08-22 15:00:04.898 saatleri arasında Aşağıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Akmescit; , İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, 4131, 4011, 4011. Sk., 4102. Sk., 4131. Sk., 4133. Sk., 4005. Sk., 4009, 4100. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111, 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115, 4116. Sk., 4117, 4118. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., YAYLA, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Tevfikiye; 8 Eylül Cd., 3818. Sk., 3811, 3809. Sk., 3808, 3807. Sk., 3806. Sk., 3805, 3804, 3803. Sk., 3802. Sk., 3801. Sk., 3800, 3521, 3518, 3413. Sk., 3411. Sk., 3301, TEVFİKİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Mutlu; KUMLUDERE, 3728, 3726. Sk., 3713, 3613 Sk., 3611, 3610, 3609. Sk., 3608. Sk., 3607. Sk., 3606. Sk., 3605. Sk., 3604. Sk., 3603, 3602, 3601. Sk., 3600. Sk., 3514, 3508. Sk., 3506. Sk., 3503. Sk., 3501. Sk., 3717, İsimsiz8, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Merkez Efendi; 3905. Sk., 3904. Sk., 3903, 3901. Sk., 3900. Sk., İZMİR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Lalapaşa; 3728, 3726. Sk., 3726 Sk., 3724. Sk., 3722. Sk., 3720. Sk., 3718. Sk., 3716. Sk., 3714. Sk., 3713, 3712. Sk., 3711. Sk., 3710. Sk., 3709. Sk., 3708. Sk., 3707. Sk., 3706. Sk., 3705. Sk., 3702. Sk., 3701. Sk., 3700. Sk., 3608. Sk., 3603, 3528, 3524. Sk., 3514, 3505. Sk., 3501. Sk., İsimsiz8, 3717, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Topçuasım; 3005, 3400, 3401, 3500. Sk., 3501. Sk., 3502. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3505. Sk., 3506. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509, 3510. Sk., 3511. Sk., 3512. Sk., 3513. Sk., 3514, 3516. Sk., 3517. Sk., 3518, 3519. Sk., 3520. Sk., 3521, 3522. Sk., 3524. Sk., 3526. Sk., 3606. Sk., KUMLUDERE, SAKARYA, İZMİR, 3528 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Ayni Ali; 3300. Sk., 3302, 3303. Sk., 3304, 3305. Sk., 8 Eylül Cd., Kenzi Cd., SAKARYA, TEVFİKİYE, 3301 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Kaynak; 4000, 4000, 4000. Sk., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008, 4009, 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4000. Sk., 4016, 4018. Sk., 4100. Sk., 4115, 4131. Sk., İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00-2024-08-22 13:00:00.552 saatleri arasında Kuyualan; 3301, 3302, 3303. Sk., 3304, 3400, 3401, 3402. Sk., 3403. Sk., 3405. Sk., 3407. Sk., 3409. Sk., 3411. Sk., 3413. Sk., ERLER, KUMLUDERE, TEVFİKİYE, SAKARYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında Kozaklar; Kozaklar Köyü İç Yolu, AKÇAKÖY KOZAKLAR, KOZAKLAR, kozaklar yolu, ARAZİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında Akçaköy; , İsimsiz1, AKÇAKÖY KOZAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında Maldan; Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, MALDAN, MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, ARAZİ, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında İlyasçılar; , İlyasçılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:22.826-2024-08-22 18:00:00.606 saatleri arasında Küçükbelen; KÜÇÜKBELEN, küçükbelen iç yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00.759-2024-08-22 15:00:00.809 saatleri arasında Cengiz Topel; MUHİTTİN MENEKŞE SK., ATATÜRK, Akıncılar Sk., SEYİTONBAŞI CADDESİ, İsimsiz9, , Öztürk Sk., Kırlangıç Sk., Hükümet Cd., Dörtyol Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Pirahmet; İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, Pirahmet Sk., Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Yayladalı; İsimsiz2, Yayladalı Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Türkali; İsimsiz13, Kısacıklar Cad., İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, Türkali Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Söğütçük; Söğütçük, İsimsiz3, İsimsiz2, Söğütcük Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Menteşe; Menteşe Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Kobaklar; Kobaklar Köyü İç Yolu, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Kiraz; İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kiraz Köyü İç Yolu, Kiraz Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Kaplan; Kaplan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Duğla; İsimsiz5, İsimsiz1, Patika, Duğla Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Devlethan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında Çatalçam; Çatalçam Köyü İç Yolu, Çatalcam Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:10.523-2024-08-22 15:00:18.786 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:46.24-2024-08-22 14:00:52.505 saatleri arasında Kurtuluş; TAVŞANLI ÇIKMAZI, Gelenbevi Sk., HACIOĞLU, ATATÜRK, CAHİD, Cebe Sk., HEKİMOĞLU, KULE, M. Altıntop Sk., TAVŞANLI, Cemre Sk., CİNGELİ OSMAN EFENDİ, DOĞAN, Dr. Behiç Kaynak Sk., Fidan Sok., UMUR, YAYLA, Zakkum Sk., ÇAĞLAYAN, ÇELİKLİ, Çetin Sk., Çetindağ Sk., Ören Sk., Öymen Sok., Özcan Sk., ÖZGÜR, İBRAHİM ARDIÇ, Şeker Sk., ŞEKER, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, , ADAŞ, Akhoca Sk., Akıncı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:46.24-2024-08-22 14:00:52.505 saatleri arasında Nihat Danışman; Lise Cd., MUHTAR AHMET KURŞUN, Niyet Sk., İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz1, S.R. SARIKAYA, Orhun Sk., ATATÜRK, , AKTAŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:46.24-2024-08-22 14:00:52.505 saatleri arasında Onüç Eylül; Zirve Sk., MUHTAR AHMET KURŞUN, Eğitim Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:46.24-2024-08-22 14:00:52.505 saatleri arasında Cumhuriyet; , Akıncı Sk., Apaydın Sk., AĞAR, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Eren Sk., Ergin Sk., KİRMASLI, Kurumsal Sk., M. Altıntop Sk., MURAT, Sabri Yılmaz Sk., ÜLKÜ SEZER, SOMAK, SUNDA ÜN, Uysal Sk., Yaşam Sk., ÖNEN, M.ALTINTOP SK., İsimsiz36, İsimsiz37, M.Altın Top elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 12:00:46.24-2024-08-22 14:00:52.505 saatleri arasında Hürriyet; Acem Sk., Ada Sk., Alemdar Sk., AĞAR, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Sedir Sk., Sunal Sk., SUNDA ÜN, TÜRKMEN, Zakkum Sk., Şahinler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 14:00:40.732-2024-08-22 16:00:46.213 saatleri arasında Onüç Eylül; GÜLER, Açelya Sk., İsimsiz19, M.Seren Sk., M.Seren Sk., İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, Muhtar Ahmet Kurşun Sk., Muhtar Ahmet Kurşun Sk., İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz1, İmren Sk., ÖKLÜ, Zirve Sk., Yüzbaşı Ünal Sk., YUNUS NADİ, Yonca Sk., Yeldoğan Sk., YAPRAK, Vural Sk., UÇAR, Uzun Mehmet Sk., Ulvi Sk., Sümer Sk., Simav Sk., PAŞA, Patika, MUHTAR AHMET KURŞUN, Mersin Sk., Manas Sk., M.SEREN, Kırlangıç Sk., Kıbrıs Sk., KÖŞK, KÖSE, Koşturum Sk., Keçeciler Sk., KELOĞLU, Kamil İbiş Sk., Kahramanlar Sk., Hicret Sk., GÖKTÜRK, GEZEKLİ, Eğitim Sk., Dalya Sok., Cihan Sk., Begonya Sk., BAKIRÇAY, AÇELYA, Ayvaz Sk., AYBİKE, ATATÜRK, ATAK, ALEV, Albay Kumanbay Sk., AKŞEMSETTİN, AKIN, ADNAN MENDERES, 100 Evler Sitesi İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 14:00:40.732-2024-08-22 16:00:46.213 saatleri arasında Atatürk; , PAŞA, S.P.Kom. Kenan Cantürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 14:00:40.732-2024-08-22 16:00:46.213 saatleri arasında Nihat Danışman; MUHTAR AHMET KURŞUN, TOĞAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 15:00:20.933-2024-08-22 17:00:28.104 saatleri arasında Cumhuriyet; Ömür Sk., Yavaş Sk., VERİM, Serhat Sk., Pelit Sk., Nihan Sk., Leylak Sk., Kök Sk., Kurumsal Sk., Kirmaslı Sk., GENERAL EMİN SEZGİN, Eskin Sk., Emek Sk., BAHATTİN METİN, Asude Sk., , AKDOĞAN, ASUDE, ÖNEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:11.784-2024-08-22 15:00:24.884 saatleri arasında Killik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:11.784-2024-08-22 15:00:24.884 saatleri arasında Mestanlı; MESTANLI MERKEZ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:11.784-2024-08-22 15:00:24.884 saatleri arasında Döğüşeren; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 16:00:25.018-2024-08-22 18:00:32.598 saatleri arasında Kıranşeyh; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 16:00:25.734-2024-08-22 18:00:35.945 saatleri arasında Alanyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 16:00:30.095-2024-08-22 18:00:39.691 saatleri arasında Alanyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:00.576-2024-08-22 13:00:00.757 saatleri arasında Reşat Bey; İsimsiz37, 324. Sk., 321. Sk., İsimsiz36, 316. Sk., 167/1. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 334, 363, 334, 364, 592, 594 sk, İsimsiz115, İsimsiz89, İsimsiz109, İsimsiz105, İsimsiz104, 167 serpme evler, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz96, İsimsiz141, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, 603. Sk., 597. Sk., , 595. Sk., 590/1. Sk., 589. Sk., 587. Sk., 586 Sk., İsimsiz19, İsimsiz25, İsimsiz34, 585. Sk., 584. Sk., 583. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 592, 363. Sk., 335. Sk., 323., 333. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:00.576-2024-08-22 13:00:00.757 saatleri arasında Atatürk; , 524, İsimsiz6, İsimsiz9, 542 sk, İsimsiz27, İsimsiz28, 353. Sk., 352., 340. Sk., 336. Sk., 197. Sk., 353., 353/1. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 511. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 517. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527., 529., 534 Sk., 535, 536, 538., 540. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 547. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 569. Sk., 167, 520., 522, 510 sk, 510., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 161., 160. Sk., 521, 535, 547, 526, 161 sk, 569, 513, İsimsiz102, İsimsiz101, 540, İsimsiz38, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:40.434-2024-08-22 16:00:47.364 saatleri arasında Dedeler; İsimsiz2, kaklıkkaya, Patıka, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:40.434-2024-08-22 16:00:47.364 saatleri arasında Yağcı; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:40.434-2024-08-22 16:00:47.364 saatleri arasında Çortak; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.