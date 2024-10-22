22 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:09

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:09

SAKARYA ilinde 22 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA SK., BİRİNCİ SK., EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKRAMİYE, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAİLİYE CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDİBİ mahallelerinde ESENLER CD., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ CD., KİRAZ SK., VANİLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU, 839 NOLU SK., 840 NOLU, 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 860 NOLU SK., 861 NOLU SK., 862 NOLU SK., 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 865 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 875 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., ARACI SK., BEDİR SK., CİHAT SK., ÇELİK SK., ÇEVRE YOLU CD., DARALI, DARALI SK., DONANMA, DONANMA SK., DOST SK., DURGUN, DURGUN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., FARABI, FARABİ, GURBET, GURBET SK., KORUN, KORUN SK., KÖSE, KÖŞE SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., PEHLİVAN SK., SEHIT MUSA AYTAR, ŞEHİT MUSA AYTAR SK., TAYFUN SK., TETIK SK., TETİK SK., UN SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİTHATPAŞA, PAPUÇÇULAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1520 NOLU SK., 1521 NOLU SK., 617 NOLU SK., ANA SK., CANER SK., GÖZEN SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KONUK, KONUK SK., KUL SK., KUMRU SK., MERCAN. SK., MILLI EGEMENLIK, MIS, PEMBE SK., ROYAL SK., SALKIM SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 855 NOLU, 871 NOLU, 871 NOLU SK., 876 NOLU, 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., ATLI SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇEVRE YOLU, DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., EVREN, EVREN SK., GENÇ SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KARDEŞ SK., KAYA, KISMET SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MELEK SK., METE, METE SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RENK SK., SEHA SK., SONGÜL, SONGÜL SK., ŞAKRAK SK., TANIŞ SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, VİŞNE SK., ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZILIGÜRGEN mahallelerinde KARDELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 22 Ekim Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, ESENTEPE, HARMANLI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KEPEKLI, KIZILBAYIR, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15015, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002, 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007, 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, ADA CD., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., BAĞDAT SK., BANMAZ, BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., CENNET, CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, ÇINAR SK., ÇİFTLİK SK., ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DEGIRMEN, DERE, DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR, GÜLER, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., HIZIR SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KOÇAKIR SK., KONAKÇI SK., KÖYÜNKENDİSİ SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., MERKEZ3, MERKEZ4, MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE_1, VILLA, YESIL/1, YESIL/2, YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURGUTLU, YENICE mahallelerinde ANKARA/2, TURGUTLU, TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKSUYU mahallelerinde 2902. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, ILICA, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1501., 1507., 1508., 3352., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KURUÇAY, MERKEZ_2, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1516., 3205., 3353., 3355., 3357., 4454., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAYAALTI, MERKEZ-, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4202., 4204., 4208., 4214., 4215., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 22 Ekim Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI, AŞAĞI BAYIR SK., AŞAĞI SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMI, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ SK., MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YENİ SK., YUKARI SK., YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MAHMUTBEY, NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1073. SK., 1075. SK., 1076 SK., 1076. SK., 1077. SK., 1082 SK., 1082. SK., 1084. SK., 1085. SK., 1086 SK., 1086. SK., 1087. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092, 1092. SK., 16700, 3000. SK., 3005 SK., 3201. SK., 3202 SK., 3203 SK., 3501 SK., 3504, 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3507 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3520 SK., 3521 SK., 3523, 3523 SK., 3524 SK., 3526, 3526 SK., 3527 SK., 3528, 3528 SK., 3529 SK., 3530, 3530 SK., 3530. SK., 3536, 3536-, 3536 SK., 3537, 3537 SK., 3539, 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3561, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3627 SK., 3628. SK., 3632, 3632 SK., 3633, 3634 SK., 3635. SK., 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 402-211 SK., 406 SK., 411 SK., 412. SK., ACILIK SK., ANKARA ASFALTI, BAĞDAT CD., ÇEVRE YOLU-ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., EKREM GÜNAY CD., ESKI DÜZCE, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., İsimsiz92, MERKEZ_16, MERKEZ_54, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NAIM SÜLEYMANOGLU, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., OSMAN YILMAZ CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ANKARA, BAHÇE SK., DADE SK., ISTASYON, KATIP, MERKEZ CD., NARLI SK., NAZLI SK., SALKIM, SÜMBÜL SK., ÜMİT SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ADİL, AKGÜL SK., BINNAZ, BOĞAZ SK., DOGA SK., DOĞA SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKDELEN SK., GÖZDE, KAMELYA SK., KUBİLAY, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., PARK İÇİ YOLU, ULUBEY, UZAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BİSMİL SK., BULAN SK., CANAN, ÇETİN CD., DENİZ, EŞREF, EŞREF SK., HIDAYET, HİDAYET SK., KAYA SK., KONAK, KONAK SK., KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KRİSTAL SK., KÜBRA, KÜBRA SK., MIMARSINAN, MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., NADIDE, NADIR, NESİL, NUMAN, NUMAN SK., OLGUN, OLGUN SK., OSMANGAZI, PARKE, SERDAR SK., UFUK SK., UZUNAHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1010 KÜME EVLER, 1013 SK., 1018, 1018 SK., 1024 SK., 1027, 1404 NOLU, 286, SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADNAN MENDERES CD., AKBAŞ SK., AKIN, AKIN SK., ALTAY SK., ARAS, ARAS SK., ARZU, AYBALA SK., AZIZE, BILGIN, BÖLGE SK., CAMİ, CANAN SK., CEVHER SK., CEYHAN SK., ÇAKIR SK., ÇAMLIK SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇİÇEK SK., DAGDIBI, DAMLA, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DERE SK., DEVRAN, DICLE SK., DİCLE SK., DİYAR SK., EKİM, ELVAN, EMİN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÖÇMEN, GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLBAHAR, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜR SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HANIMELİ SK., HAYAT, HİLMİ SK., KADER/1, KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KISA, KISA SK., KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, MADEN, MADEN SK., MELEN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MIRAÇ, NARIN, OK, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/4, ÖNDER, ÖZLEM SK., PAŞA SK., PELIN, PIRLANTA SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SAFAK, SAKARYA CD., SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVİ SK., SEYHAN SK., SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., ŞAHLAN SK., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TANK, TEKIN SK., TEPE SK., TOPRAK, TUĞBA, ULUS CD., USLU SK., YADIGAR, YAKUT SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YÜCEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ekim Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., IBRAHIM ÖGRETMEN, IBRAHIM ÖGRETMEN SK., İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., KAMER, KARTOPU, RANA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIDEREKÖY mahallelerinde DEVA SK., FUNDA SK., HALIT ÇELIKOGLU CD., HALİT ÇELİKOĞLU CD., YEŞİM SK., YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ekim Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde BAGLARBASI YOLU, CÖMERT, CUMA CD., HALIT ÇELIKOGLU, YASEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ASKILI SK., BENLİ SK., BONCUK SK., ÇİĞDEM SK., EMEKLİLER PARKI İÇİ YOLU, ENGIN SK., GÜLER SK., KAKTÜS SK., KARANFİL SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., PAPATYA SK., SAKİN SK., ŞEHİT MEHMET ÖZTÜRK SK., TASLIK, TASLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 504. SK., 506., 508. SK., 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., BAKIRCI SK., CENGIZ SK., ÇARK CD., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇUKUR SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GELINCIK, GÜLSEREN SK., KESER SK., MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., NERGİS SK., SANLI, ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞİMŞİR SK., ULU SK., ÜNAL SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde DAG, GÖK SK., HARMANCIK, KURUDERE, KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde TASLIK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.