22 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:00

İZMİR ilinde 22 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.15-2024-11-22 15:00:00.031 saatleri arasında Zeytindağ; FETHİ SEKİN, , Mimar Sinan Sk., Ece Sk., Cevdet Sunay Cd., İsimsiz120 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.209-2024-11-22 15:00:00.028 saatleri arasında Sasallı Merkez; 33. Sk., Ahmet Piriştina Cd., 149. Sk., 10. Sk., 1. Sk., , 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 24/1. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.521-2024-11-22 15:00:00.982 saatleri arasında Çağdaş; 8826. Sk., 8861. Sk., Cumhuriyet Sitesi, , 8818, 8819. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.521-2024-11-22 15:00:00.982 saatleri arasında Esentepe; , 8809/40. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.521-2024-11-22 15:00:00.982 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8832. Sk., 8860. Sk., 8861. Sk., 8862. Sk., İsimsiz4, 8864 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.748-2024-11-22 15:00:00.769 saatleri arasında Sasallı Merkez; 43. Sk., 19. Sk., 17. Sk., 11. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 10/3. Sk., 10/4. Sk., 9/1. Sk., , 1. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 20. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.777-2024-11-22 15:00:00.223 saatleri arasında Sasallı Merkez; 43. Sk., 56. Sk., 60. Sk., 32. Sk., 27. Sk., 29. Sk., Ahmet Piriştina Cd., 30. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 42. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 12:00:57.271-2024-11-22 14:00:05.341 saatleri arasında Sasallı Merkez; 29. Sk., 1. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/4. Sk., 11. Sk., 11/2. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 138. Sk., 14-1. Sk., 14. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 24/1. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 16-1. Sk., 153. Sk., 43. Sk., 4. Sk., 9/2. Sk., 33. Sk., 3. Sk., , 151. Sk., Ahmet Piriştina Cd., Sasalı Futbol Sahası, 9/1. Sk., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 63. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 46. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.276-2024-11-22 17:00:00.688 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39, , İsimsiz6, İsimsiz52, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.276-2024-11-22 17:00:00.688 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.276-2024-11-22 17:00:00.688 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.276-2024-11-22 17:00:00.688 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.276-2024-11-22 17:00:00.688 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.276-2024-11-22 17:00:00.688 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Küçükören; İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, Kocaaliler Yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:00.479-2024-11-22 17:00:00.983 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Sarılar Köyü, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:00.279-2024-11-22 16:00:00.451 saatleri arasında Adnan Menderes; Faik Tokluoğlu Blv., General Nahit Tunasar Sk., Nadir Süldür Cd., RAFET SAYGILI, Remzi Güleç Sk., Resulzade Blv., , Demet Cd., Ergenekon Sk., Esat Kamil Ertürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:00.956-2024-11-22 16:00:00.726 saatleri arasında Adnan Menderes; Mevlana, Rasulzade Bulvarı, İpek, Faik Tokluoğlu Blv., Geçit Sk., Harman Sk., Kadife Sk., Bursa, İsimsiz93, İsimsiz92, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:00.956-2024-11-22 16:00:00.726 saatleri arasında Atatürk; FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:00.956-2024-11-22 16:00:00.726 saatleri arasında Toki; FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:41.149-2024-11-22 13:30:50.052 saatleri arasında Musalla; 7010, 7006, 7010/1, 7011, 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7014. Sk., 7008. Sk., 7000. Sk., 7016, 7004, 7012, 7015, İsimsiz204, İsimsiz177, 7007, 7002, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:41.202-2024-11-22 13:00:49.697 saatleri arasında Evka 3; 125/6. Sk., Şehitler Cd., Şehit Taha Carım Sk., 126/12. Sk., 125/9. Sk., , 125/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:41.202-2024-11-22 13:00:49.697 saatleri arasında Erzene; 130. Sk., 130/5. Sk., , 130/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:09.341-2024-11-22 14:00:16.206 saatleri arasında Barbaros; 5203/1, Burak Reis, 5201. Sk., 5203/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Kavacık; 10020, 10019, 10016, 10018, 10014, 10015, 10011, 10008, 10007, Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10024. Sk., 10022. Sk., 10021. Sk., 10017. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10009. Sk., 10006. Sk., 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., 10002. Sk., 10001. Sk., , payamlı cad., KONAK KAVACIK ASFALTI , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Efemçukuru; İsimsiz220, İsimsiz221, Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu, , İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, EFEMÇUKURU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Payamlı; , Bayram, Dede Mezarı, Gazi, Gülsüm Pınarı, Kaya, ELMABELEN, TARIMSAL ABONE , DALYAN, ARIKDAMI, SEYRAN, Çınar, Çelebi, Vali Kazım Dirik, Uzunca Harman, OKUL, Kısıklar, Küçükkaya, Kuzey, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuyu, Kaya Pınarı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Çamtepe; , Efem Çukuru Köyü Yolu, Çamtepe Köyü, Çamtepe Köyü İç Yolu, çamtepe köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Gödence; , 4013, 4022, 4022, 4025, TURŞU GEDİĞİ, 4002, 4007, 4002, 4002, 4001. Sk., 4002. Küme Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007, 4008. Sk., 4010. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4013. Küme Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016 Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019 Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022 Sk., 4022. Sk., 4023, 4024. Sk., 4025 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Ulamış; , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz44, 1450. Sk., 1451. Sk., 1451/1, 1452, 1453. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., 1455/1. Sk., 1456. Sk., 1457. Sk., 1458. Sk., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1464. Sk., Kuruçeşme, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Gölcük; , İsimsiz17, İsimsiz18, 14006, 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14005. Sk., 4001. Sk., Gölcük Köyü Cd., Gölcük Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:45.718-2024-11-22 13:00:00.611 saatleri arasında Bademler; , 15050, İsimsiz12, İsimsiz17, 15041, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz39, İsimsiz111, İsimsiz120, İsimsiz122, SEFERİHİSAR, 1452, 15001. Sk., 15002. Sk., 15040, 15041. Sk., 15043. Sk., 15044. Sk., 15045. Sk., 15046. Sk., 15050/1 Sk., 15051 Sk., 15052 Sk., 15053 Sk., 15066 Sk., 15074, Gödence Yolu Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, 15042 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.