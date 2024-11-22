22 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:00

KOCAELİ ilinde 22 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜRGEN SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., POSTACI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., SÜMBÜL SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KARTOPU SK., KÜRE, TAŞIL SK., TENA, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 19 MAYIS CD., 4.MURAT SK., AKASYA SK., AKSOY CD., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARNAVUT SK., ASI, ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN, BADEM, BADEM SK., BAHTIYAR, BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEDİR SK., BELEN, BELEN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FEYMAN, FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELINCIK, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÖREN SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALE SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN SK., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KEVSER CD., KORU, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MUSA HOCA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELİN SK., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANCAK SK., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., TANTAOĞLU CD., TAŞOCAĞI SK., TERMAL SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, SARAYLI, TOPÇULAR, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2007., 2007. SK., 2009., 2010., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2109., 2109. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 226. SK., 3322., 344. SK., 850. SK, 853., 853. SK., 854. SK., 855. SK., 856. SK., 858., 860., 863. SK., 9., ALİ İHSAN PAŞA CD., ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, BAĞ YOLU SK., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, ULAŞLI mahallelerinde 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., GÖLCÜK ULAŞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOM. LOJMANLARI, İSHAKPAŞA CD., KONCA BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, KONCA CD., MANDIRA CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İCADİYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HARUN REMZİ SK., IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 161., 197., 203. SK., 204. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 250., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3206., 3211., 3216., 3221., 3224., 3302., 3312., 3323., 3324., 3328., 3331., 850., 850. SK., 861. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., AKMEŞELİK YOLU SK, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKAN SK., B.CAHİT MORKAYA SK., BAĞLAR CD, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZI YILDIZ, FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, GÜREL SK., HACI MEHMED, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RIFAT ILGAZ CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053., 3059., 3059. SK., 3064. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3131., 3131. SK., AKİF ÖĞRETMEN SK., BASAK, ÇİMEN SK., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EKIN, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., ISMAIL DOKUZOGLU, İMAJ SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KESKİN SK., KILÇIK SK., MIMAR SINAN, SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SULTANBABA, TEKES, YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU mahallelerinde MAVİŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Kasım Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, 9.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKIN SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., ATMACA SK., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DEFNE AĞACI, DEREBEY, DİLRUBA, DOĞAN. SK, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÖNENLİ SK., GÜLAY, GÜNDÖNDÜ, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADENİZ SK., KARADUT AĞACI, KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KEMER SK., KIRLANGIÇ SK., KIVILCIM, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LATİN, LEVENT SK., MANDALINA AGACI, MANDALİNA AĞACI, MASHAR SK., MAVIS, MAZHAR, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., ORDULULAR SK., OSMAN, OYLUM, ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PALA SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ AĞACI, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, UZUN SK, ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YASAR, YAŞAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI, NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAPINAR MEVKII, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BESIK, CEM SULTAN, DAĞOĞLU, DÜZLER, DÜZLER SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MELTEM, MÜDERRİS SK., NEŞELİK SK., SIMGE, YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ATALAR SK., BALKAYA SK., BİHTER SK., ELMALIK, ELMALIK SK., GÜRBÜZ, KOVAN SK., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., SERAP SK., TARAKLI SK., YURDUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, CİHANGİR SK., KANGAL SK., KİBAR SK., MİHRİBAN.. SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, EMEKEVLER, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., 57.ALAY, ABDİ İPEKÇİ CD., ADA SK., ADALETLI, ADALETLİ SK., AHU SK., AKHİSAR SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKKUŞ SK., AKYILDIZ SK., ALACA SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN, ALTUN SK., ARZU SK., ASARCIKLI SK., ASİLZADE SK., ASKER, ASKER SK., ATAMAN SK., ATAYURT SK., AVRUPA SK., AYDINLAR. SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BANU, BANU SK., BAŞAK CD., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BILGE CD., BİLGE CD., BİLGİ SK., BİTKİ SK., CANAN SK., CEMAL KURA, CEMAL KURA CD., CENGİZ TOPEL CD., CENNET SK., CUMHUR SK., CUMHURIYET CD., ÇAKIRLI SK., ÇAM SK., ÇANTI SK., ÇEŞMELİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİLLİ SK., D-100 KARAYOLU, DİCLE CD., DİDEM SK., DİVİTLİ SK., DUMAN SK., EMNIYET, ERKAN SK., ESNAF SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., FİŞEK SK., GEBEŞLER SK., GELİN SK., GEZER SK., GÖKÇEN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDIBI, GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HANDAN, HANDE, HANDE SK., HASAN YILMAZ CD., HASANPAŞA CD., HAZAN SK., HAZAR, HAZAR SK., HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., HİSAR SK., IBNI SINA, INEBOLU, INEBOLU SK., INEGÖL, İBNİ SİNA CD., İNAL SK., İNEBOLU SK., İNEGÖL CD., KADIRGA SK., KANUNİ SK., KAPLAN, KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., KEREM SK., KINALI, KINALI SK., KİRAZLI SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOCATÜRK SK., KUTLU SK., KUZULUK SK., LOZAN SK., MECLIS, MECLİS SK., MERAM, MERAM SK., MUSTAFA ÖZ CD., NAZLICAN SK., NECATİ CUMALİ SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORHAN SULTAN SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZBIL, ÖZBİL SK., ÖZCANLAR, ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., PAŞADAĞ CD., PİRİ REİS SK., RASAT SK., RAUF DENKTAŞ CD., RENÇBER SK., SADUN ATIĞ CD., SAFIR, SAFİR SK., SAKLI, SAKLI SK., SALİH REİS SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU SK, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHERYILDIZI SK., SEHITLER, SELAMET SK., SELVI, SEREF, SEVINÇ, SEVINÇ SK., SEVİNÇ SK., SİNEM SK., SULTAN ORHAN, ŞEHİTLER CD., ŞENTÜRK SK, ŞENTÜRK SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., TABLO, TABLO SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TALİM SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., TETIK, TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ, TOPUZ SK., TURHAN SK., TUTKUN, TUTKUN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU, UTKU SK., ÜRETKEN SK., VEFALI SK., YANKI SK., YAŞARMIŞ SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YEŞİLBAHAR SK., YETER, YETER SK., YILDIRIMLAR SK., YILDIZ, YÜCEHAN, YÜCEHAN SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZERRE SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARZUM, AŞIK SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., CEM SULTAN SK., CEREN, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., DURU SK., ENGİNAR SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖRKEM SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HANIMAĞA CD., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., KUMLUCA SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, MELEK, MELEK SK., MELİHA, MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, UYGAR, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HÜDAVERDILER, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇESME, ÇEŞME SK., DAĞ SK., DAR SK., DERE SK., DINÇ, DİNÇ SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜNDÜZ SK., GÜRGEN, GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARANFİL SK., KARTAL SK., KAYALI, KINA SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERVE SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PINAR SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN, VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HASRET SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., NEVIN, OLUK SK., SADIK SK., SEDEF SK., SEMİH SK., TOMURCUK SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde RIHTIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBNİSİNA mahallelerinde GÜLÜMSER SK., GÜNGÖR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4341, CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GÜLBEN SK., KARSIYAKA, KOVALI SK., KOZPINAR SK., LALE SK., SULTAN SK., YAYLADERE, YENİ ÇEŞME SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, KADILLI, KÖYÜN KENDİSİ, MUDARLI, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, OVACIK, YESILÇAM MÜCAVIR, YEŞİLÇAM mahallelerinde 11330., 11345., 120., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 9237., ÇEVRE YOLU, DEĞİRMENALTI SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, ELVAN SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., PALMİYE SK., SANCAK, SANCAK CD., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, VİŞNE SK., YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YEDİYER CD., YEŞİLÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1802. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2., 1804/2. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 5001, KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., OKUL SK., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 343., 555. SK., 556. SK., 557., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 569., 573., 573. SK., İSTANBUL CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖŞKLÜ ÇEŞME, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 612., 612. SK., 613., 613. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 621. SK., MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1103. SK., 1104. SK., 1212. SK., 1214. SK., 1224. SK., HÜKÜMET, HÜKÜMET CD., İSMETPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 614., 614/2. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617., 617. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1201/5., 1201/5. SK., 1202/3. SK., 1203. SK., 1204. SK., 601/1. SK., 601/2. SK., 601/3. SK., MİLLET CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1205. SK., 1207. SK., 1208. SK., 1209/1., 1209/1. SK., ADLİYE CD., ISTANBUL, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 622., 622. SK., 623. SK., 624. SK., 624/2., 624/2. SK., 624/4. SK., 626., 626. SK., 626/7., 626/7. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 703. SK., 704. SK., 705. SK., 705/1., 705/1. SK., 707/2. SK., 713/1., 742/1., 745., 745. SK., 745/2. SK., 746. SK., 746/1. SK., 746/2. SK., 747. SK., 748., 748. SK., 748/2. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 753., 753. SK., 754. SK., 756., 756. SK., 768., GÜMÜŞPALA CD., SEHIT YILMAZ ARGON, ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4421., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1628., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU, BURCU SK., DARI SK, DARI SK., NANELİ SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1444. SK., 1445. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., ESATBEY CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1456., 1456. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 340. SK., 341., 343. SK., BAYRAMOĞLU CD., ÇELİKOĞLU CD, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS mahallelerinde ÇEŞMECİ SK., DİCLE SK., HÜNKAR SK., YALI, YALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, KARTAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Kasım Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527. SK., 528., 528. SK., 534. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Kasım Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 2407., 2407. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Kasım Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 320. SK., 322., 322. SK., 326. SK., 328., 328. SK., 341. SK., 345. SK., 5114. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5117. SK., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5118/5. SK., 5119. SK., 5120. SK., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., ABDURRAHMAN KORHAN CD., ÇİFTLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Kasım Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, PİRİ REİS CD., TEPEÖREN CD., UZUNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.