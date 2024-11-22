22 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:00

MANİSA ilinde 22 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:04.522-2024-11-22 15:00:11.339 saatleri arasında Yeniharmandalı; Şirin Sk., İsimsiz38, Kuruçay Çk., Güzel Sk., çifte damlar, , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, Gediz Sk., İsimsiz46, İsimsiz40, Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., İsimsiz14, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:04.522-2024-11-22 15:00:11.339 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz6, , İsimsiz15, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:18.15-2024-11-22 15:00:26.795 saatleri arasında 2. Anafartalar; 1713. Sk., HALİL ERDOĞAN, ATATÜRK, Mehmetçik Cd., 1504. Sk., 1507. Sk., 1509. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:18.15-2024-11-22 15:00:26.795 saatleri arasında Ahmet Bedevi; TCDD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:18.15-2024-11-22 15:00:26.795 saatleri arasında Şehitler; Manisa Devlet Hastanesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:24.09-2024-11-22 15:00:30.589 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; GÜLAY, ANAFARTALAR, 13 NOLU, , İZMİR, bülbüller, izmir caddesi, KURTULUŞ, 15 NOLU, ÜZÜM, ÇAM, SANCAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 07:30:41.601-2024-11-22 13:30:50.962 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:03.494-2024-11-22 15:00:13.454 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz15, , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:03.494-2024-11-22 15:00:13.454 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:03.494-2024-11-22 15:00:13.454 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:03.494-2024-11-22 15:00:13.454 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:03.494-2024-11-22 15:00:13.454 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:06.799-2024-11-22 15:00:17.371 saatleri arasında Karaali; İsimsiz16, karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, İsimsiz34, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, , KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, KARAALİ, KARAALİ, 302 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:06.799-2024-11-22 15:00:17.371 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:44.131-2024-11-22 15:00:53.413 saatleri arasında Keli; İsimsiz9, İsimsiz138, İsimsiz24, İsimsiz8, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 09:00:44.131-2024-11-22 15:00:53.413 saatleri arasında Zafer; İsimsiz8, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 13:00:52.648-2024-11-22 16:00:08.648 saatleri arasında Hasalan; , İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz1, Hasalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 09:00:50.744-2024-11-22 15:00:58.062 saatleri arasında Evciler; Evciler Sk., , Evciler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Turpçu; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, TURPÇU, Turpçu Köyü İç Yolu, Turpçu Köyü Yolu, , turpçu, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Kurşunlu; KAYALI, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz13, İsimsiz18, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, Patika, Kurşunlu Köyü İç Yolu, Kurşunlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Çamyayla; İsimsiz26, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, , Çamyayla Köyü Yolu, Çamyayla Köyü İç Yol, Çamyayla Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz15, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Çalıklı; İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz16, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Çamlıca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Çampınar; , Patika, Çampınar Köyü Yolu, Çampınar Köyü İç Yolu, çampınar, ÇAMPINAR İÇ YOLU, yaşar öz, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-22 2024-11-22 10:00:51.012-2024-11-22 12:00:59.958 saatleri arasında Encekler; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.