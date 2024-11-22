22 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:00

SAKARYA ilinde 22 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ARABACILAR, KADIKÖY, MEHTER, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU mahallelerinde DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY mahallelerinde HACI OĞLU 1, HACIOGLU/1, KAYNARCA YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, KUDÜS, SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME mahallelerinde 2851., 2853., 2861., 2870., 2874., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA_1, EPÇELER, EPÇELER SK., ESME-, ESME- SK., EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., MEZARLIK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME mahallelerinde 2883., 2886., ESME_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1013 NOLU, 1013 NOLU SK., 1014 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1057 NOLU, 1080 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 1083 NOLU SK., CEM SK., GEBESLER, ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ÇETİNKILIÇ SK., GÖKTEPE/2, İCLAL SK., SENGÜL, TERTIP, TERTİP SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ALT, ALT SK., ALT/4, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER/4, BEYLER/6, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE/1, GÖRELE/5, KISA SK., KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ_4, MERKEZ_94, YALPANKAYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 113., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 118 SK., 119 SK., 119., 120 SK., 121 SK., 121., 122 SK., 122., 123 SK., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 146 SK., 154, 160., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 165., 165. SK., 166., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173., 173. SK., 174., 176., 177., 178., 180., 181, 181 SK., 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187 SK., 188 SK., 200, 204/1, 208, 208 SK., 210, 211, 212, 212 SK., 214 SK., 215 SK., 216, 216 SK., 217, 217 SK., 218, 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225, 225 SK., 226, 229, 233 SK., 254. SK., ATATÜRK CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., HİLAL CD., KÜLTÜR CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜLEYMANİYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BALIKLIİHSANİYE SK., BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, KOCATÖNGEL, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT mahallelerinde 11501, 11516, 11523, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, İsimsiz85, İsimsiz88, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI_1, YENI_5, YENI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 22 Kasım Cuma 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, HARMANTEPE, KALAYIK, YARICA, YEŞİLVADİ mahallelerinde 16800, 16814, 16817, 16826, 16828, 16829, 16836, 16843, APSALAR, APŞALAR SK., ASAHI, ASAHI/1, AŞAHI SK., AVRUZ, AVRUZ SK., AVRUZ/1, BAT/1, BIRAGALAR, BİRAĞALAR SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE/3, DEĞİRMENDERE, GÜRCÜ, GÜRCÜ SK., GÜRCÜ_2, HARMANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, HURSITEFENDI, HURŞİTEFENDİ, IHLAMIRLAR, İsimsiz83, MERKEZ_161, MERKEZ_279, MERKEZ_300, MERKEZ_316, MERKEZ_37, MERKEZ_45, ORTA, ORTA_6, TÜTÜNDERE, TÜTÜNDERE/1, TÜTÜNDERE/3, TÜTÜNDERE/5, TÜTÜNDERE/8, TÜTÜNDERE/9, YARICA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILVADI, YEŞİLVADİ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLVADİ MERKEZ, YUKARI SK., YUKARI/15999, YUKARI_14, YUKARI_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, KARAPINAR, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 10. SK., 3. SK., 32. SK., 34. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AÇELYA, AÇELYA SK., ADALI SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AHMET YESEVİ SK., AKASYA, AKHISAR, AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, ALADDİN SEZER CD., ALP, ALP SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ALTAY, ALTAY SK., ANKARA CD., ATA SK., ATEŞALİLER SK., AY, AY SK., AYDIN SK., AYDINLIK, AYTAÇ SK., BAHAR, BALABAN SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BEREKET SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., BİLGE SK., BOTANİK SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., BÖKE DERE SK., BUHARA, BUHARA SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., CIHADIYE, CIHADIYE-, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CİHADİYE, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇARŞI CAMİ SK., ÇAVUŞALİ SK., ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DESTAN SK., DOLAMAÇBASI, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUMLUPINAR SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EGREK, EĞİTİM SK., EĞREK SK., EKİN SK., EMEK, EMEK SK., EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ENDER SK., ERGENEKON CD., ERGUVAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE SK., ESER SK., ESTERGON SK., ETHEM EFENDİ SK., ETI, ETİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FARABİ SK., FATIH, FATIH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., FIRUZE, FİRUZE SK., FOTO, FOTO SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEDİZ SK., GELİNCİK SK., GELİŞİM SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖNÜL SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜL SK., GÜLÜMSER, GÜMÜŞ SK., GÜNER SK., GÜNES, GÜRBÜZ SK., HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMAM SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HAYAT SK., HUZUR/1, HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., IHLAMUR SK., IMREN, IRFAN EFENDI, IRMAK/1, ISTASYON, ISTASYON CD., İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İsimsiz139, İSTASYON CD., İSTİKLAL SK., KAAN SK., KANARYA SK., KANTAR SK., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN CD., KARANFIL, KARAPINAR, KARAPINAR/15, KARBEYAZ SK., KARDEŞ SK., KAVAKDİBİ SK., KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KAZAN DERE SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KEMER KÖPRÜ SK., KESER SK., KILIÇ ASLAN SK., KIREMITLIK, KONAK CAD.1.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., KOSOVA SK., KOZAN SK., KUYULU SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., LALE, LEYLAK SK., LOJMANLAR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF CD., MERIÇ, MERT SK., MESALE, MEŞALE SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MEZARLIK İÇ YOLU, MIMAR SINAN CD., MINE, MITHATPASA, MITHATPASA 1, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MOLLA FENARİ SK., MORU, MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/1, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, MÜEZZİNZADE SK., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NAR AGACI-, NECATİBEY SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NEHİR SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHUN SK., ORMAN, ORMAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZBEK, ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, PAPATYA SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, REFET BELE, REFET BELE SK., SAFAK SK., SAHIN1-, SAİT FAİK SK., SAKIN, SALİH SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., SARAY SK., SARMAŞIK SK., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SEMA SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIFA SK., SILA, SIRADUTLAR SK., SIRIN, SOBACI BAHRİ SK., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., SOYLU SK., SÜMER SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., ŞERİF HOCA SK., ŞİFA SK., ŞİRİN SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., TURGUTLU SK., TÜRBE, TÜRKER SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., UYGAR SK., UYSAL SK., UZUN, UZUN SK., VAKIF SK., VATAN CD., VATAN/2, YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMIN/2, YASEMİN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YESIL SK., YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK., ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA GÖKALP CD., ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1011, 1016, 1017, 1018, 2007, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, AHMET IR, AHMET İR CD., ATATÜRK, ATATÜRK/8, BAHAR SK., BALCILAR, BARIŞ, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI CEDIT/18, CESUR, CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇINAR SK., DAMLA SK., DEMET SK., EGEMENLİK, EZGİ SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HÜRRİYET CD., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., KARDELEN, KOCAALAN, KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ CD., ÖĞÜT SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SANAYI, SEHIT MEHMET KIRAN SK., SELVİ SK., SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 50.YIL, 50.YIL CD., AHMETBEY CD., HÜRRIYET CD., ORHAN GAZI, ŞEREF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, ADNAN MENDERES CD., HÜRRİYET, İSMET İNÖNÜ CD., SEKER, ŞEKER SK., ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1009, 1015, BALCILAR CD., İNCE SK., KIRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ATATÜRK/10, BARIŞ SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, CİVAN SK., GONCA SK., İĞDE SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN SK., MANOLYA SK., NEVİN SK., ORHANGAZI CD., SHT.MUSTAFA SEZER, SITELER, SİTELER, SİTELER CD., STAD CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde CUMHURİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, DURU, FIRAT SK., GÖLBAŞI, KUDÜS CD., MIDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4008, 4011 SK., ACELLE YAYLASI, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEMİROĞLU, DERE, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.