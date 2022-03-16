22 Mart Dünya Su Günü’nde Marmara Gölü için büyük buluşma

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:21

Ege Belediyeler Birliği koordinasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi, GEMA Vakfı, Doğa Derneği, Ege Orman Vakfı ve Naturel Rotary Kulübü ortaklığıyla doğaseverler 22 Mart Dünya Su Günü’nde kurumak üzere olan Manisa’daki Marmara Gölü’ne dikkat çekmek için buluşacak. “Marmara Gölü Yaşasın” etkinliği 22 Mart saat 12.00’de Manisa Salihli’deki Tekelioğlu Köyü’nde yapılacak. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Etkinliğe köy halkı ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Manisa, İzmir ve çevre illerden yüzlerce doğaseverin gelmesi bekleniyor. Buluşmada yer almak isteyenler için 22 Mart’ta saat 09.30’da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası önünden servisler kaldırılacak.

“Marmara Gölü Yaşasın” etkinliğiyle göldeki yaşamın ve balıkçılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için göle su verilmesi gerektiğine dikkat çekilecek.

“GEÇEN YAZ TAMAMEN KURUDU”

Başkan Tunç Soyer, 2011 yılından 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte, tarım ve su politikalarındaki yanlış uygulamalar nedeniyle gölün yüzey alanının yüzde 98'lik bir kısmının yok olduğunu belirterek “Gölün ana besleme kaynağı olan Gördes Barajı’nda tutulan su, göle ulaşmadığı için Marmara Gölü geçen yaz aylarında tamamen kurudu. Burada yaşayan kuşlar ve balıkçılıkla uğraşan halk göç etmek zorunda kaldı. Göle ana kaynağından su verilmesi için Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ve yerel halkla ortaklaşa çalışma yürütmeye başladık. Saha araştırmaları 2021 yazından beri sürüyor. 2021 yılında Gördes Barajı’ndan göle su bırakılması için Devlet Su İşleri’ne yazılı başvuruda bulunduk ama bu talebimiz yanıtsız kaldı” dedi.

Kış yağışları sonucunda gölü besleyen Gördes Çayı tabanının suya doymasının ardından, ivedilikle su bırakılması hâlinde gölün yeniden oluşabileceğine dikkat çeken Başkan Soyer, 22 Mart Dünya Su Günü’nde yapılacak etkinliğe de tüm Ege halkını davet etti.

65 BİN SU KUŞU GÖRÜLÜYOR

Manisa’daki kurumaya yüz tutan Marmara Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl, Türkiye’deki 184 önemli kuş alanından ve 305 önemli doğa alanından biri. Kış aylarında gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülüyor. Nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türünün dünyadaki nüfusunun yüzde 9’u kış aylarında Marmara Gölü’nde besleniyor.