22 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:36

İZMİR ilinde 22 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 09:00:04.023-2024-04-22 15:00:20.843 saatleri arasında Çamyayla; İsimsiz55, ÇAMYAYLA, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz24, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:04.023-2024-04-22 15:00:20.843 saatleri arasında Horzum; Horzum Köyü İç Yolu, GENCER YAYLASI, İsimsiz130, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz89, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:04.023-2024-04-22 15:00:20.843 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:28.057-2024-04-22 15:00:46.166 saatleri arasında Işık; İsimsiz3, Işık Köyü İç Yolu, Işık Köyü İç Yolu, , , İsimsiz1, İsimsiz1, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:28.057-2024-04-22 15:00:46.166 saatleri arasında Şirinköy; İsimsiz93, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz94 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:28.057-2024-04-22 15:00:46.166 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz6, İsimsiz90, İsimsiz2, , İsimsiz6, , İsimsiz2, İsimsiz90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:28.057-2024-04-22 15:00:46.166 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 09:00:14.307-2024-04-22 13:00:21.227 saatleri arasında Poligon; 48/1. Sk., 52. Sk., 123. Sk., 123/5. Sk., 123/4. Sk., 123/3. Sk., 123/2. Sk., 123/19. Sk., 123/17. Sk., 123/11. Sk., 123/10. Sk., , 123/9. Sk., 123/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:14.307-2024-04-22 13:00:21.227 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:05.903-2024-04-22 16:00:11.899 saatleri arasında İhsan Alyanak; 5039. Sk., 5054. Sk., 5050. Sk., 5049. Sk., 5048. Sk., 5047. Sk., 5046. Sk., 5045. Sk., 5044/1. Sk., 5041. Sk., 5040. Sk., 5038. Sk., 5037. Sk., 5036. Sk., 5035. Sk., 5024. Sk., 5021, 5020/2. Sk., 5020. Sk., 5007. Sk., 5001. Sk., 4977. Sk., 4976. Sk., 4972/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:05.903-2024-04-22 16:00:11.899 saatleri arasında Uzundere; 6100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:05.903-2024-04-22 16:00:11.899 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:07.439-2024-04-22 12:30:19.055 saatleri arasında Abdi İpekçi; 3702. Sk., 4972. Sk., 4960/1. Sk., 4957. Sk., 4951. Sk., 4240. Sk., 3771/15. Sk., 3736/7. Sk., 3736/6. Sk., 3736/10. Sk., 3735. Sk., 3734. Sk., 3733. Sk., 3732. Sk., 3731. Sk., 3730. Sk., 3729. Sk., 3728. Sk., 3727. Sk., 3726. Sk., 3725. Sk., 3724. Sk., 3723. Sk., 3721. Sk., 3720. Sk., 3719/1. Sk., 3719. Sk., 3718. Sk., 3717. Sk., 3716. Sk., 3715. Sk., 3714. Sk., 3713. Sk., 3712. Sk., 3711. Sk., 3710. Sk., 3709. Sk., 3708. Sk., 3707. Sk., 3706. Sk., 3705. Sk., 3704. Sk., 3703. Sk., 3701. Sk., 3700. Sk., 3699. Sk., 3698. Sk., 3697. Sk., 3696. Sk., 3695. Sk., 3694. Sk., 3692/1. Sk., 3692. Sk., 3690. Sk., 3689. Sk., 3687. Sk., 3686. Sk., 3685/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:07.439-2024-04-22 12:30:19.055 saatleri arasında Uzundere; 6100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:07.439-2024-04-22 12:30:19.055 saatleri arasında İhsan Alyanak; İsimsiz2, 5054. Sk., 5050. Sk., 5049. Sk., 5048. Sk., 5047. Sk., 5046. Sk., 5045. Sk., 5044/1. Sk., 5041. Sk., 5040. Sk., 5039. Sk., 5038. Sk., 5037. Sk., 5036. Sk., 5035. Sk., 5024. Sk., 5021, 5020/3. Sk., 5020/2. Sk., 5020. Sk., 5019. Sk., 5014. Sk., 5011. Sk., 5010/1. Sk., 5010. Sk., 5007. Sk., 5001. Sk., 4998. Sk., 4996. Sk., 4995. Sk., 4994. Sk., 4993/1. Sk., 4993. Sk., 4992. Sk., 4991. Sk., 4978. Sk., 4977. Sk., 4976. Sk., 4974. Sk., 4973. Sk., 4972/1. Sk., 4972. Sk., 4971. Sk., 4970. Sk., 4969. Sk., 4960/1. Sk., 4960. Sk., 4957/2. Sk., 4957/1. Sk., 4957. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:07.439-2024-04-22 12:30:19.055 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 13:00:07.549-2024-04-22 16:00:17.715 saatleri arasında Peker; 5053. Sk., 5128. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5148/1. Sk., 5128/1. Sk., 5058. Sk., 5151. Sk., 5148/2. Sk., 5136. Sk., 5137. Sk., 5130. Sk., 5138. Sk., 5140. Sk., 5129. Sk., 5052. Sk., 5051. Sk., 5050. Sk., 5046. Sk., 5045. Sk., 5044. Sk., 5043. Sk., 5036. Sk., 5034. Sk., 5030. Sk., 5029. Sk., 5027. Sk., , 5060. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5076. Sk., 5077. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5084. Sk., 5103. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5122. Sk., 5124. Sk., 5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5127/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 13:00:07.549-2024-04-22 16:00:17.715 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 13:00:07.549-2024-04-22 16:00:17.715 saatleri arasında İhsan Alyanak; 5003. Sk., 5008. Sk., 5024. Sk., 5027. Sk., 5051. Sk., 5050. Sk., 5046. Sk., 5045. Sk., 5044. Sk., 5036. Sk., 5035. Sk., 5034. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 09:00:15.253-2024-04-22 15:00:30.137 saatleri arasında Barbaros; , 7030, İsimsiz69, 7021/1, BARBAROS, 7031/1 Sk., 7032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:15.253-2024-04-22 15:00:30.137 saatleri arasında Kadıovacık; 7032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 09:00:15.253-2024-04-22 15:00:30.137 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:25.884-2024-04-22 13:00:42.109 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:25.884-2024-04-22 13:00:42.109 saatleri arasında Denizli; , 145/1, 135. Sk., 136, 142, 145, Harbiye Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-22 2024-04-22 10:00:25.884-2024-04-22 13:00:42.109 saatleri arasında Güvendik; , 269, 153, 131/1, 131/1. Sk., 132. Sk., 132/1. Sk., 136, 138. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 141/1. Sk., 144, 145, 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 156. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 199. Sk., 261/2. Sk., Harbiye Cd., MAVİ PLAJ, GÜVENDİK OKUL, 142 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 09:00:22.449-2024-04-22 13:00:30.974 saatleri arasında Ahmet Efendi; 1102. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 09:00:27.9-2024-04-22 15:30:43.104 saatleri arasında Yeşildere; , İsimsiz32, KABAKLI, İsimsiz30, KABAKLI, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz29, KABAKLI, KABAKLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 09:00:28.535-2024-04-22 15:00:50.103 saatleri arasında Gökçeağıl; GÖKÇEAĞIL KENELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-22 2024-04-22 13:00:07.549-2024-04-22 16:00:17.715 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.