22 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:36

KOCAELİ ilinde 22 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMAZLI mahallelerinde GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALİ mahallelerinde MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKŞEMSETTİN CD., ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR, BAHAR SK., BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BİLGE SK., BİZİM SK., CAN, CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇORUH CD., DEFNE SK., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA SK., ELİF SK., EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNEŞ SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, ISMET PASA CD., İSMET PAŞA CD., KARACAOGLAN, KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER CD., KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA SK., PALMIYE, PALMİYE SK., SAADET SK., SARAY, SEDİR SK., SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA SK., TAYFUN SK., TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3067. SK., 3077. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SARAYBOSNA CD., SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 178. SK., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 186. SK., 377., 378. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 382. SK., 383. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401. SK., 421. SK., 423. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 443. SK., 444., 444. SK., 465. SK., 466. SK., 609. SK., 613. SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., MALAZGİRT CD., SÜLEYMAN ATEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde DERYA, KIRYOLU, ÖMER SEYFETTIN, ZEYNEL AGA, ZEYNEL AĞA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde ORKİDEM SK., PAPATYALI SK., YENİGÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, BORAN SK., BUDAKLI SK., ÇARŞI CD., EMİNE SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., HEREKE YOLU SK, KARDELEN SK., ÖZGÜ SK., YEDITEPE, YEDİTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI HEREKE mahallelerinde AKÇALI SK., AKINCILAR SK., ALAN, ALTINLI SK., ASLAN, ASLAN SK., ASLIM SK., ATABEY SK., AYVALI SK., BAYRAK, ÇAYIRLIK SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., DOLUNAY SK., ELVAN SK., ERGENEKON SK., GENÇ SK., GÖNLÜM SK., GÜLPINAR SK., HAYAL, HAYAL SK., HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HİLALLER SK., HUZURLU SK., KINA SK., KONYA, KONYA SK., KUMRULU SK., MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARİN SK., NARLI, NARLI SK., NERGİZLER SK., ORTA KONAK SK., ÖĞRETMEN SK., PINARLI SK., POYRAZ SK., RADAR CD., SANCAKLI SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SENTÜRK, SEVGİ SK., SILA, SILA SK., ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TUFAN DEDE SK., TÜRKBEY SK., VOLKANLAR SK., YENI ÇESME, YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ASALET SK., ASMALI SK., BESTE SK., BİLİM SK., RADAR, TRAKYA SK., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3213, ANADOLU CD, BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., ERDOĞAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AKTOPRAK SK., ALİ MEHMET AKKIR SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAHÇE SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DUMLUPINAR SK., FATİH SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, ARIZLI, CUMHURİYET, FATİH, GÜLTEPE, SERDAR, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde AKAR SK., AKSEL SK., ANADOLU CD., ARIZLI CD., ASIR, AYDINLAR SK., AYSEL SK., BAHRI, BAHRİ SK., BAL, BAL SK., BILGIN, BİLDAN SK., BİLGİN SK., BONCUK SK., BÖLGEN SK., BUĞDAY SK., BURAK, BURAK SK., CAN SK., CEYLAN SK., COŞKUN SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇELENK SK., DEĞİRMENDERE SK., DERİNCE CD., DİKİCİ SK., DOĞU SK., DUMAN SK., EDEBALI, EDEBALİ SK., EMEK SK., ER, ER SK., ERDIL, ERDİL SK., ERIM DENIZER, ERİM DENİZER SK., ERTEN OKANÇAY SK., ERTÜRK SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GEZER SK., GİRGİN SK., GÖRGÜN SK., GÜÇ SK., GÜLTEN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNER SK., GÜNEY SK., HACI ARIF, HALİT CANSEVER SK., HARUN SERT SK., HAVVA, HAVVA SK., HÜR, INCI, ISMAIL AKYILDIZ HOCA, ISTANBUL KARAYOLU, IŞIK SK., İNCE SK., İNCİ SK., İNKILAP CD., İSMAİL AKYILDIZ HOCA SK., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, KAÇAN, KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KALEDİBİ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KAR SK., KARACA, KARADENİZ SK., KAYA SK, KAYA SK., KELEBEK SK., KEMER SK., KESTANE SK., KETEN, KETEN SK., KİLİM SK., KÖROĞLU SK., KÜME EVLER, KÜME EVLER SK., LEYLAK SK., MEHMET ALI KAGITÇI, MEHMETÇİK SK., MENZİL SK., MİNE SK., MUTLU, MUTLU SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAMIK KEMAL CD., NAR SK., NURETTIN PASA, NURETTIN PASA SK., NURETTİN PAŞA SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖNGELEN SK., ÖZGÜR SK., RAVZA SK., REYHAN SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SALMAN, SALMAN SK., SAMET SK., SARDUNYA SK., SEDAT ŞANBAY, SEKALILAR SK., SELVİ SK., SERDAR BAYIRI SK., SÖĞÜT SK., SUZAN SK., ŞAİRANE SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞİİR SK., TARIH, TARİH SK., TAYFUN, TOPDEMİR SK., TUNÇ SK., TURAN SK., USLU SK., ÜSTÜN, ÜSTÜN SK., VADI SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZICIOGLU, YAZICIOGLU SK., YAZICIOĞLU SK., YOLDAŞ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, CEDİT, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, KOZLUK, ORHAN, TURGUT, TÜYSÜZLER, VELİAHMET, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde 4512, ABIDIN ARAL, ABİDİN ARAL SK., AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKYILDIZ SK., ALTUN SK., ANANAS SK., ARİF SK., AYDINLIK SK., BARBAROS SK., BAŞER SK., BAYRAKTAR SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., BEYHAN, BEYHAN SK., CAMİ ARKASI SK., CANDAN SK., CIHAN, CİHAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAK SK., ÇAY SK., ÇETİN İŞÇİ SK., ÇEVRE SK., ÇIKMAZ SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., DİKBAYIR SK., DİLARA SK., DÜNYA SK., EFES SK., EGE SK., EGEMEN SK., ERGUVAN SK., ESKİ HASTANE SK., EYÜP BEY SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., GELİR SK, GELİR SK., GÜÇBİR SK., GÜLCAN SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI ARİF CD., HACI BAYRAM VELİ SK., HACI HAZIM, HACI HAZIM SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HELVACI SK., HOŞGÖR SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., HÜR SK., ISMAIL KOLAYLI, İRFAN KANDEMİR SK., İSMAİL KOLAYLI CD., İSTANBUL KARAYOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAAN, KAAN SK., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KALEMCİ SK., KALENDER SK., KANARYA SK., KANİ SK., KIRKMEŞE SK., KİRAZLI SK., KOÇAL, KOÇAL SK., MANOLYA SK., MEDRESE SK., MEHMET ALİ KAĞITÇI SK., MEHMETÇIK, MERDOĞLU SK., MERİÇ SK., METE SK., METIN, METİN SK., MIRALAY MÜMTAZ, MİRALAY MÜMTAZ CD, MİRALAY MÜMTAZ CD., MUSTAFA KARAKAŞ SK., NAZLICAN SK., NESLİHAN SK., NEŞE SK., NEYZEN SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., NURDOĞAN ÖZAK SK., OĞUZ SK., ORDUEVI, ORDUEVİ SK., ORHAN VELİ SK., ÖZ BİRLİK SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PALMİYELER SK., PELİN SK., PİRAYE SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA SK., SABIRLI, SABIRLI SK., SABUR SK., SADETTİN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SAHIN, SAİT FAİK SK., SAİT KOÇ SK., SAKIN, SAKİN SK., SALİM ÇOLAK SK., SARIÇAM SK., SAYGIN SK., SEDEFLER SK., SEMAZEN SK., SEMIH KOÇANA, SEMİH KOÇANA SK., SERAP SK., SERGEN SK., SINEM SK., SİNEM SK., SUAT SK., SUDE SK., ŞEFİK POSTALCIOĞLU SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., ŞENER SK., ŞENİZ SK., ŞENLİK SK., ŞENOLLAR SK., TAŞTEPE SK., TURİST SK., YALÇIN SK., YAMAN SK., YENİ GELİNCİK SK., YETKİN SK., YILDIZ, YUKARI SK., YUNUS SK., ZERDA SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK., ZOBUOGLU, ZOBUOGLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH, SARIMESE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, MEZARLIK SK., NATO CD., OTOBAN, OTOBAN CD., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.