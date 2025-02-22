22 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:09

İZMİR ilinde 22 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Çayır; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz6, Köşk Ödemiş Yolu, Ataman, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz176, Çayırköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Çamlıca; Çamlıca Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Küre; KÜRE, Küre Köyü, Köşk Ödemiş Yolu, KÜRE KÜME EVLERİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Küçükören; başören, KÜÇÜKÖREN, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Hamam; Köşk Ödemiş Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, çukur, melcek, mendegüme küme evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Güney; Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Demirdere; Köy İçi Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz242, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Sarılar; Sarılar Köyü, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Kocaaliler; Kocaaliler Yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.361-2025-02-22 17:00:00.656 saatleri arasında Çobanköy; ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, çobanköy merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.42-2025-02-22 15:00:00.824 saatleri arasında Yenikent; ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, MAVİ, Lila Sk., , TURUNCU, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.795-2025-02-22 17:00:00.943 saatleri arasında Sarılar; Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.98-2025-02-22 11:00:00.872 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8786/16. Sk., 8786/7. Sk., 8786/8. Sk., 8786/6, MURAT KARAYALÇIN, 8780/36, 8786/12. Sk., 8786/13. Sk., 8786/14. Sk., 8786/15. Sk., , 8780/22. Sk., 8780/25. Sk., 8780/31. Sk., 8780/6. Sk., 8786. Sk., 8786/11. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.458-2025-02-22 13:00:24.735 saatleri arasında Kahramandere; 753. Sk., 747. Sk., , 763. Sk., 767. Sk., 775. Sk., 830. Sk., 831. Sk., 842. Sk., 866. Sk., 868. Sk., Ata Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, 789 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.026-2025-02-22 17:30:00.444 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz10, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz153, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.026-2025-02-22 17:30:00.444 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, ACİZLER, OSMANLAR, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz95, KOCAİBRAHİMLER, Molla, Kırmustafalar, Azmanlar, İsimsiz163, DAMLAR, İsimsiz159, İsimsiz154, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, AZMANLAR, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, AZMANLAR, İsimsiz137, MOLLA, AZMANLAR, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz144, MOLLA, İsimsiz94, ACİZLER, İsimsiz81, İsimsiz80, KERVAN, OSMANLAR, OSMANLAR, , İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, DAMLAR, DAMLAR, DAMLAR, DAMLAR, DAMLAR, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.026-2025-02-22 17:30:00.444 saatleri arasında Olgunlar; AVGAN, Avgan Sk., İsimsiz67, İsimsiz43, AVGAN, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 10:15:00.678-2025-02-22 17:00:00.796 saatleri arasında Umurlu; İsimsiz116, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz95, MELEK ALANI, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz87, , Melek Alanı, Franşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.979-2025-02-22 12:30:00.646 saatleri arasında Kesik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.979-2025-02-22 12:30:00.646 saatleri arasında Kazımpaşa; 1526. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.979-2025-02-22 12:30:00.646 saatleri arasında Atatürk; 1530. Sk., 1529, 1528, 1527, 1522. Sk., 1519, 1506, 1530 Sk., 1522, 1528/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.979-2025-02-22 12:30:00.646 saatleri arasında Ahıhıdır; İsimsiz33, İsimsiz28, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:30:00.979-2025-02-22 12:30:00.646 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 10:00:00.775-2025-02-22 12:00:11.077 saatleri arasında Fatih; BAHÇELİ EVLER, BEHÇELİEVLER KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 10:00:13.178-2025-02-22 16:00:23.685 saatleri arasında Atatürk; 930. Sk., 915, 928. Sk., 929. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 16:30:43.008-2025-02-22 16:45:51.419 saatleri arasında İsmet Kaptan; Şevket Özçelik Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 16:30:43.008-2025-02-22 16:45:51.419 saatleri arasında Akdeniz; Şehit Fethi Bey Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Gazi Blv., Cumhuriyet Blv., Atatürk Cd., Akdeniz Cd., 1349. Sk., 1347. Sk., 1346. Sk., 1337. Sk., 1336. Sk., , Necati Bey Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 16:45:57.186-2025-02-22 17:00:04.263 saatleri arasında Akarcalı; 1114. Sk., Ballıkuyu Cd., 1126. Sk., 1108. Sk., 1093. Sk., 1067. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 16:45:57.186-2025-02-22 17:00:04.263 saatleri arasında Oğuzlar; Gaziler Cd., Bozkurt, 1255. Sk., 1254. Sk., 1251. Sk., 1250. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 16:45:57.186-2025-02-22 17:00:04.263 saatleri arasında Kocakapı; Hacı Ali Efendi Cd., 954. Sk., 1282. Sk., 1281. Sk., 1250. Sk., 1108. Sk., 1097. Sk., 1096. Sk., 1073. Sk., 1072. Sk., 1070. Sk., 1069. Sk., 1068. Sk., 1067. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1064. Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1061. Sk., 1041/3. Sk., 1041/1. Sk., 1041. Sk., 1040. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 16:45:57.186-2025-02-22 17:00:04.263 saatleri arasında Etiler; Gaziler Cd., 1284. Sk., 1283. Sk., 1282. Sk., 1281. Sk., 1275. Sk., 1274. Sk., 1269. Sk., 1257. Sk., 1250. Sk., 1205. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 16:45:57.186-2025-02-22 17:00:04.263 saatleri arasında Ballıkuyu; Ballıkuyu, 5291. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:00:11.198-2025-02-22 17:30:22.445 saatleri arasında Mimar Sinan; 1420/3. Sk., 9 Eylül Meydanı, Ali Kamil Özdemir Parkı İçi Yolu, 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1408. Sk., 1420. Sk., 1420/2. Sk., 1421. Sk., 1434. Sk., 1487. Sk., Şair Eşref Blv., Ziya Gökalp Blv., Mimar Sinan Cd., BREZİLYA, Can Kulduk Sk., Ali Çetinkaya Blv., , 1356. Sk., 1357. Sk., 1358. Sk., 1359. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., 1401. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:00:11.198-2025-02-22 17:30:22.445 saatleri arasında Alsancak; , Talatpaşa Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:00:11.198-2025-02-22 17:30:22.445 saatleri arasında İsmet Kaptan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:00:11.198-2025-02-22 17:30:22.445 saatleri arasında Kültür; , 1388. Sk., NEVVAR SALİH İŞGÖREN. Sk., 1434. Sk., 1436. Sk., 1437. Sk., 1438. Sk., Talatpaşa Blv., Şair Eşref Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:30:55.311-2025-02-22 18:00:02.199 saatleri arasında Oğuzlar; 1253. Sk., 1252. Sk., 1251/2. Sk., 1251. Sk., 1250. Sk., , Gaziler Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:30:55.311-2025-02-22 18:00:02.199 saatleri arasında Kocakapı; 1250/1. Sk., 1250. Sk., 1039/1. Sk., , Gaziler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:30:55.311-2025-02-22 18:00:02.199 saatleri arasında Hilal; Gaziler Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.