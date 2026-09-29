22 yaşındaki genç, askere gideceği gün toprağa verildi

Olay, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Arkadaşının kullandığı otomobilde bulunan Bayram Yanık, aracın bir evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yanık hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Yanık'ın bugün vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya uğurlanacağı ancak kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Bayram Yanık 22 yaşında askere uğurlanacağı gün son yolculuğuna uğurlandı.