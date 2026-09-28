22 yaşındaki genç, otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Küçükkuyu Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samet Aydın’dan (22) haber alamayan annesi, oğlunun en son görüştüğü arkadaşını arayarak kendisine ulaşamadığını söyledi.

Bunun üzerine arkadaşı en son ayrıldıkları yere giderek Samet Aydın’ın içinde bulunduğu park halindeki otomobili kontrol etti. Aydın’ı hareketsiz yatar halde gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Otomobil içerisinde hareketsiz şahıs ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda yatan Samet Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aydın'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.