23 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:34

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:34

KOCAELİ ilinde 23 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde AGADERE, AHMET OKTAV, AHMET OKTAV SK., AKBAŞ SK., ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ, ARKA, ARKA SK., ARMA SK., AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., BAŞTOPÇU CD., BEGONYA SK., BORA, BORA SK., BURAK, BURAK SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CİHAN SK., COSKUN, CÖMERT SK., ÇAM SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., ÇENEDAG, ÇEŞME SK., ÇINAR, ÇINAR SK., ÇİÇEK SK., DALYAN SK., DEĞİRMEN SK., DERLİ SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFELER SK., ERISIR, ERİŞİR SK., ERMAN SK., EVRİM SK., GAZİ CD., GÜLÇİN SK., GÜLLÜ SK., GÜLLÜK SK., GÜLZADE SK., GÜNDOĞDU SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HAREKET, HAREKET SK., HASAN GEMİCİ SK., HIZIRREİS CD., HÜRRİYET BULVAR, IRFAN, IRMAK SK., İĞDE CD., KANARYA SK., KAR SK., KARA SK., KARAÇAM SK., KAZA SK., KENDİR SK., KEREM, KOÇAK SK., KOŞU SK., KUZU SK., MESCİT SK., METİN ALAKOÇ SK., MUHLİS YİĞİT CD., NANE SK., NURETTİN ZAFER SK., ORMAN SK., ÖNER SK., PAMUK SK., RÜZGARLI SK., SAKIZ SK., SANDAL SK., SARI GÜL SK., SARI SK., SEHIT BILGIN VARLI, SEHIT IZZET, SEHIT SÜLEYMAN, SEREFIYE CD., ŞAHİN SK., ŞARK SK., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT İZZET SK., ŞEHİT SÜLEYMAN SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., TAFRAN SK., TEVFIK KIS, TEVFİK KIŞ SK., TUĞRA SK., TUNA CD., TÜRKELİ CD., ÜMİT SK., ÜZÜM SK., YASAR DOGU, YELIZ, YILDIRIMER, YILDIRIMER CD., YILDIZLI, YILDIZLI SK., ZAYİMOĞLU SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Ağustos Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., AĞADERE CD., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., ARI SK., ARMA, AYVA SK., BAG, BAHAR, BAHAR SK., BALLI SK., BELEN CD., BEREKET SK., BILDIRCIN SK., CAMİ SK., CİVA SK., COŞKUN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAM, ÇAYIRBAŞI SK., ÇELİKLER SK., ÇENEDAĞ CD., ÇIGDEM, ÇIGDEMLI, ÇIMENLI, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİMENLİ SK., DALYAN, DEVA SK., DOĞU SK., EMEKTAR SK., EMİL SK., ERIKLI, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERTUGRULGAZI, ESENTEPE CD., EŞREF BİTLİS CD., FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE SK., GÜLÇIN SK., GÜLEÇ SK., GÜNDOGDU, HARMAN SK., HASAN GEMICI, IRMAK, IŞIKLI SK., İPLİK SK., İRFAN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADER, KADER SK., KANARYA, KANDIRA, KANDIRA CD., KANTARCI SK., KARAMÜRSEL SK., KAYALI SK., KEREM SK., KOÇAK, KORDON SK., KORULU SK., KÖPRÜ CD., LEYLAK SK., MAHMUT ATALAY, MAHMUT ATALAY SK., MALIK AKBAS, MALİK AKBAŞ CD., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERCAN SK., MUHLIS YIGIT, ORKİDE SK., OYA SK., ÖMER TOPUZ SK., SANTRAL SK., SAYGIN SK., SEHIT ERDI DEMIRER, SEREFIYE, SIRIN, SÖKÜN, SÖKÜN SK., ŞEHİT ERDİ DEMİRER, ŞEHİT HASAN SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEREFİYE CD., TUNCU, TUNCU SK., TURGUT SK., TÜRKELI, YAŞAR DOĞU CD., YAYLI SK., YELİZ SK., YOSUN SK., ZEKERİYA SK., ZEYTİNLİ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE mahallelerinde IHSANIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Ağustos Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2934., 2938., 2953., 3101., 3204., 3213, 3215., 3414., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHÇE SK., BAKKAL SK., BAŞAK SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BESEVLER, BILGIN, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., BÜLBÜL SK., CANAN SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DAMLA SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DARIYER, DEDE, DEDE SK., DİBEKÖNÜ SK., DOGAN, DUMLUPINAR SK., ELMALIK, ELMAS SK., EMEK SK., ERDOĞAN SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., EROL SK., ESEN SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, İDRİS TEMİZ SK., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARTAL, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESTANELİK SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAĞLAR SK., KONUT, KONUT SK., KÖSE SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., NUMAN SK., OBA, OBA SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA, OVA SK., ÖMER USTA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., RECEP TUNCER SK., SAKIYAN, SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP, SERAP SK., SEYH SAMIL, SEYRAN, SEYRAN SK., SİNOP SK., STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SUSAM SK., ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TEMEL SK., TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN CD., VEYSEL KARANI, YAHYA ALİ SK., YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAYLACIK SK., YETİŞEN SK., YOKSUL SK., YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENİZ DİBİ SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MUNİS SK., OKUL CD., SABAH SK., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA mahallelerinde SEBNEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA. CD., AYBALA SK., BALABAN SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU, DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, METİN, NAZLI, NAZLI SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE, PLEVNE SK., RÜYA SK., SANAYİ CD., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde GÜZGÜLÜ SK., MEDENİ SK., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., YAZAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY mahallelerinde 1. SK., 13. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 21. SK., 24. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 22., 22. SK., 23. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 41. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN, KUBUZCU mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., GAZİ HACI SÜLEYMAN, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AĞCA SK., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AŞIR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL SK., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz57, İsimsiz59, İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Ağustos Cuma 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2733. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2761. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4505. SK, 4570., D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., GİRESUNLULAR SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.