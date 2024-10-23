23 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:22

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:22

MANİSA ilinde 23 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-23 2024-10-23 07:00:26.376-2024-10-23 13:00:36.833 saatleri arasında Kalemli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 07:00:26.376-2024-10-23 13:00:36.833 saatleri arasında Karayenice; karayenice, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 07:00:26.376-2024-10-23 13:00:36.833 saatleri arasında Belenyenice; kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:14.817-2024-10-23 12:00:48.339 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, gediz, İsimsiz23, İSTİKLAL, İsimsiz20, CUMHURİYET MEYDAN, GEDİZ, İsimsiz4, SUSAM, , 2.KUŞÇU, GEDİZ, CUMHURİYET , SELVİ, İsimsiz31, PEHLİVAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:14.817-2024-10-23 12:00:48.339 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:54.096-2024-10-23 15:00:02.415 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-23 2024-10-23 09:00:00.465-2024-10-23 15:00:00.701 saatleri arasında İshakçelebi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-23 2024-10-23 09:00:03.355-2024-10-23 15:00:09.927 saatleri arasında Mecidiye; Atatürk Cd., İsimsiz11, İsimsiz7, , 23 sk, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, 22. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-23 2024-10-23 09:00:23.382-2024-10-23 11:00:30.579 saatleri arasında İnönü; İsimsiz30, , Alpay Sk., DOLUNAY, Kaptan Sk., Kömür Sk., Kırgız Sk., MEHMETÇİK, Tacik Sk., Terzi Ahmet Sk., TEĞMEN OSMAN, TOMBULLAR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ÇENGEL, Şanlı Sk., TACİK, İsimsiz8, İsimsiz33, İsimsiz34, Eski Beycetepe Mvk., İsimsiz41, İsimsiz42, Şanlı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:23.382-2024-10-23 11:00:30.579 saatleri arasında Atatürk; Dr. H. Uyar Sk., DR.ÇELİKBİLEK, Dursun Divarcı Sk., Ekrem Deli Uzun Sk., Gamsız Sk., Gürgen Sk., Kılıç Sk., Mesut Sevimli Sk., Mustafa Yılmaz Sk., Muzaffer Kara Sk., Olcay Sk., S.P.Kom. Kenan Cantürk Cd., SADETTİN AKBAYRAK, Tevfik Başer Sk., Yusuf Razgat Sk., Zümrüt Sk., ÇIRAK, İsmail Çavuş Sk., Şehit Km. Er Abdil Gündoğan Sk., ŞHT.P.ER LEVENT KAYMAK, AKARSU, Civan Sk., , AKARSU, Bayram Günaydın Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:34.126-2024-10-23 15:00:45.245 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz13, İsimsiz1, , Kayrakaltı İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:34.126-2024-10-23 15:00:45.245 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 11:00:37.856-2024-10-23 17:00:44.589 saatleri arasında Adil; , Adil Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 12:00:20.031-2024-10-23 14:00:33.257 saatleri arasında Kurtuluş; Akıncı Sk., , Öymen Sok., Cemre Sk., Cebe Sk., Dr. Behiç Kaynak Sk., CAHİD, ATATÜRK, ÖZGÜR, Fidan Sok., Gelenbevi Sk., M. Altıntop Sk., TAVŞANLI, TAVŞANLI ÇIKMAZI, YAYLA, Çetindağ Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 12:00:20.031-2024-10-23 14:00:33.257 saatleri arasında Cumhuriyet; M.Altın Top, İsimsiz36, M.ALTINTOP SK., ÖNEN, Yaşam Sk., SOMAK, Sabri Yılmaz Sk., MURAT, M. Altıntop Sk., Kurumsal Sk., KİRMASLI, Eren Sk., CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Akıncı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 14:00:07.804-2024-10-23 16:00:13.953 saatleri arasında Namazgah; ZÜBEYDE HANIM, ÇINARLI, Şen Sk., İsimsiz3, DERE, İsimsiz38, İsimsiz11, KARANFİL, İsimsiz12, MEHMET AKİF, Demirciler Sk., NAZIM USULOĞLU, Turansk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 09:00:44.671-2024-10-23 15:00:54.565 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-23 2024-10-23 10:00:27.083-2024-10-23 16:00:40.549 saatleri arasında Aksoy; ŞÜHEDA, 219., 217. Sk., 208., , 207. Sk., 206. Sk., 204. Sk., 211. Sk., Fevzipaşa Cd., 210. Sk., Millet Cd., Site Arası Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-23 2024-10-23 10:00:27.083-2024-10-23 16:00:40.549 saatleri arasında Cumhuriyet; Fevzipaşa Cd., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.