23 ülkede yüzlerce mağazası olan Türk markasından 'çekilme' kararı

Türkiye merkezli ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, Rusya'daki faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. TASS haber ajansının aktardığı bilgiye göre şirket, ülkedeki tüm mağazalarını sonbahar dönemine kadar kapatmayı planlıyor.

20 MAĞAZA AÇACAKTI

Madame Coco, 2023 yılında IKEA'nın Rusya pazarından ayrılmasının ardından oluşan boşluğu değerlendirmeyi hedeflemişti. Şirket, en güçlü döneminde Moskova başta olmak üzere çeşitli şehirlerde 29 mağazaya ulaşmıştı. Ayrıca şirket, 2026 yılı için yaklaşık 20 yeni mağaza açmayı da planlıyordu. Ancak beklenen büyüme ivmesi sağlanamadı.

MAYIS AYINDA MAĞAZA SAHİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Sektör temsilcilerine göre mağazaların kapatılmasında alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısının beklentilerin altında kalması, tüketici talebindeki zayıflık, yüksek kira giderleri ve artan finansal yükümlülükler belirleyici rol oynadı. Edinilen bilgilere göre Madame Coco, kira sözleşmelerini sonlandırmak amacıyla mayıs ayında alışveriş merkezlerine resmi bildirimde bulundu.

Şirketin çalışanlarını işten çıkarma süreci hakkında önceden bilgilendirdiği aktarılıyor. Son dönemde mağazalarda gerçekleştirilen indirim kampanyalarının tasfiye sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.

TASS'a değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, benzer sıkıntıların bir başka Türk ev dekorasyonu markası olan Chakra'da da yaşandığını belirtti. Buna göre marka, Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre orta segmentte faaliyet gösteren Türk ev dekorasyonu ve ev ürünleri zincirleri, yüksek alışveriş merkezi kiraları ve yoğun müşteri trafiğine dayalı iş modeli nedeniyle Rusya pazarında kalıcı ve sürdürülebilir büyüme yakalamakta zorlandı.