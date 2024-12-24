24 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:29

MANİSA ilinde 24 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-24 2024-12-24 09:00:30.634-2024-12-24 15:00:38.647 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 23 Sk. 1. Çk., , 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, 20. Sk., 21. Sk., 19sk, 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 22.sokak, 22, 17, 22, 17, 17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 09:00:30.634-2024-12-24 15:00:38.647 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 09:00:31.397-2024-12-24 15:00:43.297 saatleri arasında Yeşilköy; İsimsiz5, İsimsiz9, yeşilköy, YEŞİLKÖY, , yeşilköy, yeşilköy iç yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 09:00:54.838-2024-12-24 15:00:03.513 saatleri arasında Yeniharmandalı; , 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 09:00:54.838-2024-12-24 15:00:03.513 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-24 2024-12-24 09:00:43.952-2024-12-24 15:00:52.214 saatleri arasında Avdal; Avdal Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Akçakertil; Akça Kertil İç Yolu, , Akcakertil İç Yolu, Akçakertil Köyü Yolu, Akçakertil Köyü İç Yolu, Akçakertil İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz5, KAYRANLAR, AKÇAKERTİL MERKEZ, SARI KAHYALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Dedeler; Dedeler Köyü Yolu, Dedeler Köyü İç Yolu, Patıka, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, kaklıkkaya, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Havaoğlu; , Havaoğlu Köyü Yolu, Havaoğlu Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Karaselendi; , Karaselendi Köyü Yolu, Karaselendi Köyü İç Yolu, Karaselendi İç Yolu, Karaselendi İç Yolu., İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, güvrenler, güverenler, sarıhasanlar, karaselendi, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Omurlar; , Omurlar Köyü Yolu, Omurlar Köyü İç Yolu, Yağcı Omurlar, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Çıkrıkçı; İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Çortak; , Değirmendere İç Yolu, Çortak Köyü Yolu, Çortak Köyü İç Yolu, DEĞİRMENDERE, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz7, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Yeşil; , Satılmış Köyü Yolu, Satılmış Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Şehirlioğlu; , Selendi Simav Yolu, Şehirlioğlu Köyü Yolu, Şehirlioğlu Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, ŞEHİRLİOĞLU MRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Tavak; , Tavak Köyü Yolu, Tavak Köyü İç Yol, TAVAK, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Yağcı; , Yağcı Köyü Yolu, Yağcı Köyü İç Yolu, YAĞCI, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Yenice; İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Kayranlar; KAYRANLAR, İsimsiz11, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Kayranlar Patika Yolu, Kayranlar Köyü İç Yolu, Kayranlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Çanşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Gömeçler; İsimsiz11, İsimsiz1, Gömeçler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-24 2024-12-24 10:00:31.711-2024-12-24 16:00:37.024 saatleri arasında Alaağaç; AKÇEŞME, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz28, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.