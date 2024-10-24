24 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:40

KOCAELİ ilinde 24 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KÜRE, TAŞIL SK., TENA, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜRGEN SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:50-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, DEMOKRATLAR, NUSRET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART CD., 242., 242. SK., 254. SK., 259. SK., 262. SK., 264. SK., 276. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 286., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295. SK., 296., 296. SK., 297. SK., 298. SK., IZNIK, KIZILIRMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, YENI, YENİ mahallelerinde 162., 162. SK., 165. SK., 240., 283., 283. SK., 284., 284. SK., 286. SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., KIZILIRMAK CD., YEŞİLIRMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4163., 4163. SK., 4165., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171. SK., 4173., 4173. SK., 4175. SK., 4176. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4191. SK., 4192. SK., 4195. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203. SK., 4205. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234., 4234. SK., 4242., 4242. SK., 4244. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4268. SK., 4269. SK, 4270. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4279. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4301. SK., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL CD., ARİF NİHAT ASYA CD., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4151. SK., 4174., 4174. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., ARIF NIHAT ASYA, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde KÖY ÜSTÜ MEVKII, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde DARIYER, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KISIKYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, AKKAYALAR SK., AKYA SK., ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., ANEMON, ANEMON SK., ANIL, ANIL SK., ASIRLIK, ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BAYRAK SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇEŞME SK., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DEMİR SK., DENIZGÜLÜ, DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER, DÜLGER SK., ERGÜL SK., ESEN YALI SK., FIRUZE, FUNDA SK., GÖKÇE SK., GÜLLÜK SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HANIMELİ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HATIRA SK., HÜRMET SK., HÜRRIYET, HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IPEK, ISPARI, IŞIK SK., İNCİ SK., İPEK SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İZMİT CD., KALKAN SK., KARAGAÇ, KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KAYA SK., KELEBEK SK., KEVSER SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KOLYOZ, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERT SK., MESUT SK., MİMOZA SK., MORSALKIM, MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORTANCA, PELTEK SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, POSTANE SK., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RÜZGAR SK., SARIGÖZ, SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TEKİR SK., TOMURCUK SK., UMUT REIS, YABANGÜLÜ SK., YAVUZ SK., YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ekim Perşembe 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1124., 1127., 1129., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Ekim Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, SEKBANLI mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, 9.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., ATMACA SK., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DEFNE AĞACI, DEREBEY, DEREBEY SK., DİLRUBA, DOĞAN. SK, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÖNENLİ SK., GÜLAY, GÜNDÖNDÜ, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KARTAL SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KEMER SK., KIVILCIM, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LATİN, LEVENT SK., LEYLEK, MANDALINA AGACI, MANDALİNA AĞACI, MASHAR SK., MAVIS, MAVİŞ, MAZHAR, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, ORDULULAR SK., OSMAN, OYLUM, ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PALA SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ AĞACI, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, UZUN SK, ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YASAR, YAŞAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA mahallelerinde BİRAY SK., BİRGÜL SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., MİLLİYET SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., TAHA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ekim Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU mahallelerinde BAŞAR SK., SAHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde BAYRAM SK., BURCU, EMİN SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPE SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, CAMIDÜZÜ, CAMİDÜZÜ, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERİNDERE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, ASURE, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AVCI PINARI, AVCI PINARI SK., AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, BAYRAK, BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEYLAN, CEYLAN SK., ÇATALDERE CD., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAFIZ MUHARREM, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARABULUT SK., KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUTUP SK., ÖNDER, ÖNDER SK., PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, RÜZGARLI SK., SEHIT TEVFIK, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAKSİM CD., TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YANIK, YANIK SK., YAPRAK, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BEYKOZ, ÇAMLIKDÜZÜ SK., FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., İFRAZİYE, KARAOLUK MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKYILDIZ SK., DİVİTLİ SK., GEBEŞLER SK., HAZAR, HAZAR SK., HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., İNAL SK., KANUNİ SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL SK., PİRİ REİS SK., SALİH REİS SK., SEHITLER, ŞEHİTLER CD., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde BELDE SK., KUDRET SK., NEHİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKİR, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1609. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614. SK., 1614/1. SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU SK., DARI SK, DARI SK., NANELİ SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BERKE, BERKE SK., EKBER SK., ENVER SK., ERTÜRK SK., GEDİZ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., PINARLI, PINARLI SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., USTA SK., UZUN, UZUN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN, YOSUN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ, ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1303/4. SK., 1304. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1309. SK., 1310., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4., 1319. SK., 1319/2. SK., 1320. SK., 1321., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326. SK., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1328., 1328. SK., 1330., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1344. SK., 1409/2. SK., 1410/1., 1411., 1411. SK., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1416/1. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1455. SK., 1456., 1456. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4. SK., 5001, AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, BIRLIK, BİRLİK CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., İSTASYON CD., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., PLEVNE, PLEVNE CD., POLATKAN CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD., TERMINAL, TERMİNAL CD., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1. SK., 1319/3. SK., 1802/1. SK., ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3020. SK., 3326., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3418., 3419., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., ESEN SK., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., HİLAL SK., KARŞI SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., ONUR SK., ORKİDE SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AĞCA SK., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL SK., GÜRSOY SK., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., SARILAR SK., SEDA SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇINAR. SK, DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VAROL SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEMIRCILEROSB, DILOVASIOSB, FATİH, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 101. SK., 103. SK., 105. SK., 108., 108. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 112/1. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 120/1., 120/1. SK., 120/2. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207., 207. SK., 207/1., 207/1. SK., 207/2., 209. SK., 211. SK., 211/1. SK., 212. SK., 212/1. SK., 213. SK., 214. SK., 215. SK., 216. SK., 217. SK., 218. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 225., 225. SK., 226., 226. SK., 226/1. SK., 227. SK., 227/1. SK., 227/2. SK., 228. SK., 228/1. SK., 228/2. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 230/1. SK., 230/2. SK., 231. SK., 231/1. SK., 231/2., 231/2. SK., 231/3. SK., 232. SK., 232/1. SK., 232/2. SK., 232/3. SK., 233. SK., 233/1. SK., 233/2, 234. SK., 234/1. SK., 235. SK., 235/1. SK., 236. SK., 237. SK., 238. SK., 239. SK., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/2., 240/2. SK., 240/3. SK., 241. SK., 242/1. SK., 243. SK., 244. SK., 245., 245. SK., 246. SK., 248. SK., 250. SK., 251/1. SK., 252. SK., 301. SK., 401. SK., 401/1. SK., 401/2. SK., 401/3. SK., 402. SK., 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1. SK., 505., 505. SK., 505/1., 505/1. SK., 506. SK., 507. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 514/1. SK., 515. SK., 516/1. SK., 516/2., 516/2. SK., 517/1. SK., 518. SK., 518/1. SK., 518/2. SK., 519. SK., 520. SK., 521/1. SK., 525. SK., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 532/2. SK., 533/1. SK., 534/1. SK., 536. SK., 537. SK., 538/1., 538/3. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/10. SK., 539/2. SK., 539/3., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/6. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., 540/2. SK., 541., 541. SK., 541/1., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560., 560. SK., 561. SK., 562. SK., 620., ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ASALET, ASALET CD., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇEVRE YOLU SK, D-100 KARAYOLU CD., D-4001, DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD, FARABI, FARABİ CD., GEYLANI, GEYLANİ CD., HÜSEYİNBAŞ, IBN-I SINA, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İBN-İ SİNA CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, KARABEY, KARABEY CD., KARDES, KARDEŞ CD., LIMAN, MANASTIR TEPE SK, MEHMET AKİF ERSOY CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., SEVİL EKREM, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUNTARLA SK, VALILER, YANYOL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YESILIRMAK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., ASLI SK., AZİZ SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., DENIZ, DENİZ SK., ELMALI SK., EMEL, EMEL SK., ERIS SK., ERİŞ SK., HACI MUHARREM SK., IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., SOLMAZ SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 23 NİSAN SK., 30 AĞUSTOS SK., ADATEPE, ANITTEPE SK., BAĞDATLI CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANDIRMA SK., BEYAZ SK., CAHİT KAYRA SK., CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., EMİROĞLU SK., ERZURUM, ERZURUM SK., EŞREF BİTLİS CD., GÜLER SK., GÜNDÜZ, HAMİT ÇAVUŞ SK., HAYAT SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HIZIRREİS CD., IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., LEYLA ATAKAN CD., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞEHİT KUBİLAY CD., ÜNÜSAN SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN mahallelerinde MİNE ATALAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ATA, ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BATTAL SK., BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., CABİR TOKER SK., CAMİLİ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL, DEDE KORKUT SK., DÜZGÜN SK., EGEMEN SK., ESER, ESER SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜLER, GÜNDÜZ CD., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRI KULUMBUR, ISMET ATLI, İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LİDER SK., MELEK SK., METİN SK., MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NAZMİ OĞUZ SK., NURİ EFENDİ SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SERHATLI SK., SIVAS, ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., VATAN SK., YAŞAR KEMAL SK., ZEYTINDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.