Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenciler ve veliler, “24 Eylül Şanlıurfa’da okullar tatil mi, yarın okul var mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 24 Eylül 2026 Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi? Şanlıurfa'da yarın okul var mı?

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün okullar tatil edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada:

"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."

ifadelerine yer verildi.

YARIN ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Eylül 2026 Cuma günü için Şanlıurfa’da okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.