24 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:02

İZMİR ilinde 24 Kasım Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 09:00:00.046-2024-11-24 12:00:00.809 saatleri arasında 29 Ekim; İsimsiz25, 10007. Sk., 10001. Sk., İsimsiz131, 10010. Sk., 10011. Sk., 10012/2, 10012/2. Sk., 10017. Sk., 10012/1. Sk., 10009. Sk., , 10001, 10007 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 09:00:00.508-2024-11-24 17:00:00.832 saatleri arasında Torbalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:00.508-2024-11-24 17:00:00.832 saatleri arasında Çapak; , 2559. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Bülbüldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 09:00:40.949-2024-11-24 15:00:52.223 saatleri arasında Adalet; Ozan Abay Cd., Haydar Aliyev Cd., 1600/2. Sk., 1600/1. Sk., 1600. Sk., 1586/14. Sk., 1600/3, Salhane Metro İst. Yaya Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:00.665-2024-11-24 12:00:00.501 saatleri arasında Soğukkuyu; 1847/26. Sk., 1847/17. Sk., 1847/25. Sk., 1847/24. Sk., 1847/22, 1847/16. Sk., , Girne Blv., 1847/18. Sk., 1847/27. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:00.665-2024-11-24 12:00:00.501 saatleri arasında Postacılar; 1844/16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:07.483-2024-11-24 12:00:14.648 saatleri arasında Mansuroğlu; 284/2. Sk., 286/1. Sk., 286/4. Sk., 286/3. Sk., 284/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 10:00:10.662-2024-11-24 15:00:27.641 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:17.535-2024-11-24 15:00:44.946 saatleri arasında Horozgediği; Fatih 1. Cd., Çeşme Sk., Yıldız Cd., Karanfil 1 Sk., Gökmen Sk., Egelim Sk., SANAYİ, Ada Sk., , Çınar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 14:00:49.36-2024-11-24 16:30:00.623 saatleri arasında Kapukaya; İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 14:00:49.36-2024-11-24 16:30:00.623 saatleri arasında Bahçedere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz66, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İzmir Ödemiş Yolu, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz73, , İsimsiz67, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz68, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz63, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Atatürk; İnönü Blv., Site İçi Yolu, , İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz51, İSTASYON, Bayrak Cd., Erol Furtına Cd., HALİL ÇULHAOĞLU, Kıbrıs Cd., Maltepe Cd., Sabiha Gökçen Cd., Samanyolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz137, İsimsiz128, İsimsiz16, , İsimsiz157, gumusyolu kozalan kume evlerı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Derebaşı; İsimsiz133, İsimsiz127, İsimsiz3, , İsimsiz140, İsimsiz143 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz19, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Gökçen; Site İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Hürriyet; Zafer Cd., Yahya Kemal Cd., Türkistan Cd., Süleyman Şah Cd., Serdengeçti Cd., Piri Reis Cd., Pamuk Sk., Maltepe Cd., Kuğu Sk., Kumru Sk., Kardelen Sk., HALİL ÇULHAOĞLU, Hacı Remziyebey Sk., Güven Cd., Gençlik Cd., General Nahit Tunasar Sk., Faik Toğluoğlu Blv., Dr. Mustafa Sakarya Cd., Akşemseddin Cd., Azerbaycan Cd., Çamlık Cd., İnci Sk., İSTASYON, İsimsiz39, İsimsiz23, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Toki; , FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Fatih; İSTASYON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Doyranlı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Karateke; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz45, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz48, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Kireli; , İsimsiz41, İsimsiz66, İsimsiz137 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz12, İsimsiz16, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Doyranlı; İsimsiz5, İsimsiz4, , Doyranlı Yolu, Doyranlı Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Derebaşı; 1.KAPLUMBAG KUME EVLERİ, derebaşı köy yolu, İzmir Ödemiş Yolu, Derebaşı Neşe, SALKIM, GÜRHANE, DEREBAŞI LALE, DEREBAŞI DERE, BAYRAKTEPE, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Çukurköy; İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Çayırlı; Çayırlı Köyü İç Yolu, ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz1, İsimsiz34, KARŞIYAKA, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, KARACAOĞLAN KÜME EVLER, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Cambazlı; halil bahçeli , OVA YOLU, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Boynuyoğun; dallık yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Başköy; KOĞUK KAYA, patika yol, akkaya mevkıı, dag yolu, kureys, ara yol, OVA YOLU, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, akmescit, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında İbni Melek; İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz55, ÇağlayanCd( isimsiz ara sokak ), ÜLKÜ, cakallık mevkıı, turan mah. karapınar mevkıı, OVA YOLU, caglayan cd, ŞUUR NİZAMOĞLU, akdeniz sokak, ZÜBEYDE HANIM, Şht. Yzb. Gültekin Başargan, Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., Çağlayan Sk., Çağlayan Cd., Zübeyde Hanım Cd., Yunus Emre Cd., Ufuk Sk., Turgut Özal Blv., ŞEN, Sema Sk., SELÇUK, SAMİM UZER, Samim Uzer Cd., Sadık Giz Cd., Sadık Giz Cd., SABUNHANE, Nil Sk., MUSTAFA KEMAL, Manolya Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd., Kibrisehitleri Cd., Kesikbaş Sk., Hilal Sk., Feza Sk., DOĞAN, Diyar Sk., Can Egeli Sk., Can Egeli, Ayçiçeği, Ay Işığı Sk., SELÇUK CAD., ÇAKABEK SOK, İLKADIM, İsimsiz132, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz33, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz106, İsimsiz102, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz95, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, 1.Namazgah , İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, 1.Namazgah Kümeevler, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, , ZÜBEYDE HANIM CAD., 2.Namazgah Kümeevler, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz13, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Akmescit; akmescıd akkaya kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Kurşak; Kurşak Yolu, Kurşak Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz44, İsimsiz4, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Büyükkale; İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Alaylı; Alaylı Yolu, Alaylı Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Akyurt; AKYURT YOLU, Akyurt Köyü İç Yolu, Akyurt Köyü, İsimsiz31, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz51, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Akçaşehir; AKKUYU KUME EVLERİ, akcasehir degirmen, Sirsir Sk., Maden Sk., Akşehir Yolu, Akçaşehir Köyü İç Yolu, Akcasehir Camii Sk., BELEVİ YOLU, İsimsiz43, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Fatih; İmam Hatip Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., Çam Sk., Zübeyde Hanım Cd., Yahya Kemal Cd., Vakıf, Ulus Cd., Türker Sk., Turgut Özal Blv., Tevfik Helvacıoğlu Cd., Taksim, Sevinç Sk., Saraybosna, Saim Falakalı Cd., Sadık Giz Cd., Mimoza Sk., Mimar Sinan Cd., Millet Cd., Melisa Sk., Mehmet Kursaklı Sk., Mehmet Hüsnü Tükel Cd., Mehmet Güvensay Cd., Levent Cd., Hurşit Seni, Halim Ertürk Cd., Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Faik Berber Sk., Fahrettin Altay Cd., Evliya Çelebi Sk., Efe Sk., Duygu Sk., Dicle Sk., Deniz, Demokrasi, Can Egeli Sk., Can Egeli, Behçet Kadı Sk., Başak Sk., Ayasofya Cd., 50. Yıl Cd., 30 Ağustos, 19 Mayıs Cd., 30 AĞUSTOS, DİKMEN, Taksim , SAMİM UZER, İSTASYON, OKYANUS, MEHTAP, ÇİÇEK, İsimsiz67, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz11, DEMOKRASİ CD, SARAYBOSNA CD., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Turgutlu; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Yeni; Çarşı Ağası Sk., Yeni Köprü Sk., UZUNİRİM, Ulucami Sk., TÜRKOCAĞI, NESLİHAN, Mektep Cd., GÜLCÜ, Gazazhane Sk., Ömeroğlu Sk., Fevzi Paşa Cd., Dereli Sk., BEDESTAN, AYDINOĞLU, Atatürk Cd., Aralık Sk., Ankara Cd., Alayhan Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında İbni Melek OSB; İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Turan; yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu, yığıntas, HAKİME, Şehit İsa Yüksel Cd., Çukurküp Çk., Çukurküp Sk., Yavukluoğlu Sk., Yavukluoglu Sk., Uzunkuyu Sk., SELÇUK, ŞANİZADE, SABUNHANE, Kısıktepe Sk., Ketenci Çk., Kaplan Çk., KAPLAN, Gonca Sk., Beylerderesi Cd., Beylerdere 2. Çk., Beylerdere 1. Çk., Balım Sultan Cd., 2. Selvi Sk., 2. Selvi Mescid Sk., 1. Selvili Mescid Sk., 1.DERE, BAYRAMLI, YAVUKLUOĞLU, YIĞINTAŞ KÜME EVLER, İsimsiz41, İsimsiz87, İsimsiz5, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, batı dağ kume evlerı, BÜLBÜL SK., DOĞUŞ SK., BAYRAMLI SK, ALTINTEPE SK., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Paşa; ŞAKİROĞLU, Tokmakoğlu Sk., Süratli Yokuşu Sk., SURATLI CAMİİ, Sülüklü Sk., Nurlu Sk., MOLLA YOKUŞU, Molla Cami Gç., Kabil Sk., Hisar Sk., HASANOĞLU, Eralı Yokuşu Sk., Erali Sk., Emin Sk., EKİNHİSARI, Ekin Sk., Dutdibi Sk., Buduroğlu Sk., 2. Sülüklü Sk., 2.GAZİ, 2. Dutdibi Sk., KAVAKDİBİ, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Kurtuluş; Ussaki Sk., Ussaki Aralık Sk., Köprülü Cd., Kore Gazileri Sk., HASTANE, Bahçe Sk., BAHÇEKAHVE, Ay Sk., İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Karaca Ali; kızcesmesı kume evlerı, Çengeloğlu Sk., Çamarkası Sk., Vakıf Harım Sk., Tilkilik Deresi Cd., YENİTABAKHANE, Kuyu İrim Sk., Kemercik Sk., KARACAALİ, Kahya Sk., CAMİİ ARKASI, Alan Çeşme Sk., 2. Hürriyet Sk., 1. Hürriyet Sk., halil bahçeli , İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında İstiklal; Öğretmen Sk., Çırak Çk., Çıkmaz Çk., Çubukçu Çk., KAZANOĞLU CAMİİ, Çapraz Sk., Yeni Sk., Terzioğlu Çk., Terzioğlu Sk., Suçardağı Gç., Su Çardağı Sk., Serin Sk., Semerci Çk., Nar Sk., Müezzin Sk., Meriç Sk., Küçük Mehmet Sk., Kocaman Çıkmazı Sk., Kocaman Çk., 1.KAVAKDİBİ, Karahüseyin Sk., KARAGAZİ, KARACAALİ, Kapalı İrim Sk., KANLIKAVAK ÇIKMAZI, KANLIKAVAK, Fadıloğlu Sk., EĞREK, Egrek Meydan Sk., Berber Sk., Amber Sk., 4. Göçmenler Sk., 3. Göçmenler Sk., 2. Kara Hüseyin Çk., 2. Kanlı Kavak Sk., 2. Göçmenler Sk., 2.GAZİ, 2. Burma Sk., 1. Kara Hüseyin Çk., 1. Göçmenler Sk., 1. Burma Sk., KAVAKDİBİ, EKİNHİSARI, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında İpekçiler; ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, Şehit Mehmet Çoban Blv., Çankırı Sk., Zümrüt Cd., Vehbi Bekir Cd., Ulubatlı Hasan Cd., Sabri Kurtoğlu Cd., Niyazi Sk., Niyazi Gç., Kocabıyık Gç., Kendirciler Sk., KARAGAZİ, Kara Gazi Çeşme Sk., Irmaklar Cd., Honduoğlu Sk., Hattatoğlu Sk., HASTANE, Hantaslı Sk., GÜRCÜ MELEK, Gucur Cami Sk., Gazi Cd., Fırat Cd., Cantürk Sk., Barbaros Cd., BAHÇEKAHVE, Akay Cd., Adnan Menderes Blv., 3. Kocabıyık Sk., 2. Çankırılı Çk., 2. Kocabıyık Sk., 2.GAZİ, 1. Çankırılı Çk., 1. Kocabıyık Sk., GÖKÇEN EFE, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE, Şehit Mehmet Çoban Blv., Şair Nedim Sk., İnkılap Cd., Yörükoğlu Sk., Yavuz Selim Cd., Yakupağa Çk., Solakoğlu Çk., Saruhan Sk., Nilüfer Sk., Lale Sk., Köşk Cd., ARKADAŞ, Kazım Karabekir Cd., Kazım Dirik Cd., Kazanoğlu Cami Sk., Kardeşler Cd., Karakulak Sk., KARAGAZİ, Işık Sk., GÜRCÜ MELEK, Gürcü Melek 2. Çk., Gökşen Efe Cd., Gökcen Efe Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gazi Muhtar Paşa Cd., Fabrika Cd., Deveci Sk., Barbaros Cd., 1. Gürcü Melek Sk., MANGIRLAR KÜME EVLER, GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz12, İsimsiz23, İsimsiz9, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Mangırlar küme evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Ertuğrul; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Dumlupınar; Üzüm Gç., Yavan Çeşme Sk., ŞANİZADE, Karadut Sk., Harlak Sk., Gürler Sk., Güler Sk., Dibek Meydan Sk., Bahar Sk., 2. Yavukluoğlu Sk., 2. Yavan Çeşme Sk., 2. Harlak Sk., YAVUKLUOĞLU, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Duatepe; ÇEŞMEALANI SK., Çeşme Alanı Sk., Çelik Sk., Tire Yeni Küçük Sanayi Sitesi, YENİTABAKHANE, Kestaneli Cami Çk., Kestaneli Cami Sk., KARACAALİ, KANLIKAVAK, Eşmeli Mustafa Sk., EKİNHİSARI, Demir Sk., Cevizli Sk., 1. Cami Önü Sk., 1. Cami Arkası Sk., 1. Ara Sk., İSİMSİZ14, küçük sanayi sitesi, Küçüksanayi sitesi iç yolu, kücük sanayı sıtesı, KAZANOĞLU CAMİİ, YELLİKTEPE, ŞAKİROĞLU, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz17, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Dere; NESLİHAN, Şimşir Sk., Şemsi Sk., İncirli Sk., Önemli Sk., Çarşı Ağası Sk., Çamurlu Sk., Zincirli Sk., Zeybekoğlu Sk., Zebekoğlu Sk., Zara Sk., TÜRKOCAĞI, Süratli Sk., SURATLI CAMİİ, Süleyman Çk., Sarıca Yusuf Sk., Sandıkeimi Sk., Narlı Sk., MOLLA YOKUŞU, Merdivenli Sk., Mehmetçik Sk., Mehmet Bey Sk., Kırıkdiş Sk., Kırçiçeği Sk., Kıroğlu Sk., Kiroglu Sk., Kirkdis Sk., Keselli, Kara Süleyman Sk., Kanal Sk., Kadı Küpü Sk., Incirli, Hekim Hamamı Çk., HEKİM HAMAMI, Hekim Hamam Yokuşu, Gökçe Sk., GÜLCÜ, Ebe Oğlu Sk., Düzyol Sk., Dut Alanı Sk., Derekahvesi Sk., Damla Sk., Bayır Sk., Bayır, Bakırlı Çeşme Sk., Bakkal Sk., BAHÇEKAHVE, Aydınlı Sk., Avcı Sk., Ankara Cd., Abalı Çk., Abalı Sk., 2. Abalı Sk., 1. Zincirli Sk., YELLİKTEPE, İsimsiz22, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz21, İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Ketenci; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, 2.DERE, 1. Alamadan Sk., 1.DERE, 2. Alamadan Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Alamadan Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Hamzaağa Sk., Hekim Sk., Kavaklaraltı Cd., Kısakuyu Sk., Kızlarçeme Sk., Leylak Sk., SABUNHANE, Sabunhane Çk., ŞANİZADE, Tekin Sk., Tekin Çk., Yeniceköy Sk., Şehit İsa Yüksel Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Adnan Menderes; , FAIK TOKLUOGLU BUL., Özlü Sokak, egemenlik cd. , Özlü, Adnan menderes Blv., ERTUĞRUL GAZİ, Nadir Süldür Cd., Necip Paşa Cd., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, ADALET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz7, İsimsiz21, İSTASYON, Maltepe Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Hürriyet; İSTASYON, Zafer Cd., İnan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Toki; , İsimsiz35, HASAN TAHSİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Cumhuriyet; Ziya Gökalp Cd., SAMİM UZER, Nişancı Paşa Cd., Ful Sk., Ful Park Sk., FATİH, İSTASYON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Bahariye; NESLİHAN, batıdag kume evler, Şeyh Cami Sk., Şeyh Cami Arası Sk., Ünlü Sk., Çelebi Sk., Çatal Çeşme Sk., Çatal Çeşme Gç., UZUNİRİM, Soğuksu Sk., Narin Sk., Narin Gç., Naimoğlu Sk., Küçük Yokuş Sk., Keskin Sk., Katırcılar Sk., KAPLAN YOLU, Kakaçlar Sk., Derekahve Sk., Aydın Cd., Atlanbac Sk., Ahmet Kahvesi Sk., Abdioğlu Sk., 2.Katircilar Sk., 2. Katırcılar Sk., 2. Kara Kurna Sk., 1. Kara Kurna Sk., İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, Bahariye yolu , İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında 4 Eylül; Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., Yunus Emre Cd., Yağhane Cd., ŞEN, SAMİM UZER, SABUNHANE, Oruç Reis Cd., Mehmet Gürer Cd., Hasan Polatkan Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., FATİH, Doğan Cd., Burakbey Sk., BURAK BEY, Bari Sk., İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Karateke; isimsiz3, İsimsiz51, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Kaplan; çukurköy ceritler yolu, KAPLAN YOLU, Kaplan Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Hisarlık; HİSARLIK YUVALI YOLU, hısarlık ova yolu, SELÇUK, İsimsiz120, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz15, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Küçükkömürcü; İsimsiz3, Küçükkömürcü Yolu, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz2, İsimsiz1, küçükkömurcu dag yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Boynuyoğun; EĞREK SK., pınarlar kume evleri, Boynuyoğun Köy içi yol, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Eyrek, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, koreli sokak, boynuyoğun köyü, CUKURYER KUME EVLERI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Ayaklıkırı; Ayaklıkırı Köyü İç Yolu, Ayaklıkırı Köyü, AYAKLIKIRI CUMHURİYET, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Alacalı; Alacalı Yolu, Alacalı Köyü İç Yolu, HARMANTEPE, İsimsiz15, Harmantepe , İsimsiz9, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Akkoyunlu; AKKOYUNLU, Eğercil Mevki, Akkoyunlu Yolu, Akkoyunlu Köyü İç Yolu, çavdartepe kümeevleri , çavdar tepe kümeevler , TİRE YOLU, AZMAKALTI, İsimsiz23, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz2, Eğercili Küme Evler, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, ara yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Kurşak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Toki; Tire Toki, FATİH SULTAN MEHMET, KİREÇTEPE, İsimsiz32, İsimsiz63, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Adnan Menderes; ara ova yolu, ara yol, KİREÇTEPE, İsimsiz109, İsimsiz107, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz89, İsimsiz74, İsimsiz70, İsimsiz69, Patlıcan Çukuru Mvki., İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, KİRECTEPE, İsimsiz44, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Yenioba; Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü, Yeni Oba 5351 Kümeevler , 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü , 5351 Kümeevler Yeni oba köyü , yenioba köyü 5351 Kümeevler , Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri , Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler , yeni oba köyü 5351 kümeevler yol , Yeni Oba 5351 Küme evler , yeni oba köyü 5351 Kümeevler , yeni oba köyü 5351 Kümeevler , yeni oba köy içi yol , yenioba köy içi yol, İsimsiz11, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Yamandere; Yamandere Yolu, Yamandere Köyü İç Yolu, NİYAZİ BOZKURT, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Turgutlu; turgutlu mh dam içi yol, YOL ALTI, YOL ÜSTÜ, Turgutlu Köyü İç Yolu, yolaltı, İsimsiz7, İsimsiz6, Eğercili Küme Evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Somak; Somak Köyü İç Yolu, Somak Köyü, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Karaca Ali; kızcesmesı kume evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE, pınarlar küme evleri, GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz71, İsimsiz25, İsimsiz34, İsimsiz10, CAYIRARASI MEVKII, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Duatepe; İNCİRLİOVA YOLU, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Mahmutlar; CAMİ, Mahmutlar Köyü İç Yolu, Mahmutlar Köyü, TİRE YOLU, İsimsiz19, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz17, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Küçükkemerdere; KÜÇÜKKEMERDERE DERE, küçükkemerdere atatürk, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Köyü, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Küçükburun; Küçükburun Köyü İç Yolu, Küçükburun Köyü, KÜÇÜKBURUN YAYLA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Karateke; HACI MEHMET SK., 5sok., halil culhaoğlu, egriazmak yolu, İbrahim Öztürk, KARATEKE-ATATÜRK CD., Karateke Köyü İç Yolu, Işılay Saygın Cd., Halil Çulhaoğlu Sk., 6.sokak, 6.Sokak , TİRE YOLU, KARATEKE-ATATÜRK, HACI MEHMET SK., Zihni Tutkaç Sk. , SALİH SELİFE , Zihni Tutkaç Sk. , Zihni Tutkaç Sk. , İsimsiz62, SALİH SELİFE SK., KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK., KARATEKE ATATÜRK, İsimsiz56, KARATEKE-ATATÜRK, NAZİLLİ KUYUSU, NAZİLLİ KUYUSU, NAZİLLİ KUYUSU , İsimsiz37, SALİH SELİFE SK., İsimsiz33, SALİH SELİFE SK. , NAZİLLİ KUYUSU, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Işıklı; Işıklı Köyü, GÖKÇEN YOLU, IŞIKLI CUMHURİYET, IŞIKLI ATATÜRK SOKAK., İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, Yol Kümeevler, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Işıklar; Işıklar Köyü İç Yolu, AYAKLIKIRI YOLU, hasancavuslar yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, DOĞANLAR KÜME EVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Eskioba; Eski Oba köyü iç yolu, Eski Oba Köyü iç Yolu, TİRE YOLU, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz22, Çevre Yolu, İsimsiz19, Kuyulu , İsimsiz17, İsimsiz9, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, Çevre Yolu, İsimsiz1, ESKIOBA KUME EVLERİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Dündarlı; BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU, Dündarlı Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Dibekçi; dibekçi ara yol patıka, yamandere dıbekcı yolu, Dibekçi Yolu, Dibekçi Köyü İç Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Dallık; sogulcaksu kume evleri, Dallık Yolu, Dallık Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Dağdere; Dağdere Yolu, Dağdere Köyü İç Yolu, DARI DERESİ , İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Çiniyeri; Çiniyeri Yolu, Çiniyeri köy içi yol, TURK GECER SK, IŞIKLI ATATÜRK SOKAK., İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, Ağaçlı kümeevler , İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Çeriközü; pınarbasşı sk, Çeriközü köyü iç yolu, GÜLTEPE, Çeriközü Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Cambazlı; PATIKA YOL, halılbahcelı, halil bahçeli , patıka yol, Cambazlı Köyü, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, bozuk bahce sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Büyükkömürcü; BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU, Büyükkömürcü Yolu, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Büyükkemerdere; buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, İNCİRLİOVA YOLU, YELLİKTEPE, İsimsiz28, İsimsiz2, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Yakacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Tokatbaşı; Ova Yolu, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Fırınlı; , Furunlu Yolu, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Fatih; , İsimsiz114, İsimsiz20, İsimsiz19, Ova Yolu, Arapkirli, İsimsiz127, İsimsiz116 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.373-2024-11-24 16:30:00.238 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Elifli; , İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Fırınlı; , İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz30, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Pınarlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz19, İsimsiz31, İsimsiz49, Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.799-2024-11-24 16:30:00.442 saatleri arasında Zeytinova; , İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İzmir Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:30:00.949-2024-11-24 16:30:00.529 saatleri arasında Fatih; İsimsiz111, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 12:00:00.39-2024-11-24 15:00:00.023 saatleri arasında Gülbahçe; 12073/1 Sk., 12039. Sk., 12038. Sk., 12037. Sk., 12036. Sk., 12034. Sk., 12033. Sk., 12030. Sk., 12028. Sk., 12026/1. Sk., 12026. Sk., 12006/2. Sk., 12006/1. Sk., 12087/12, 12112, 12087/11, 12032, 12131, 12035, 12087/10, 12106, 12101, 12081. Sk., 12080/1. Sk., 12080. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12076, 12075. Sk., 12040. Sk., 12073, 12072. Sk., 12071. Sk., 12070. Sk., 12069, 12069 Sk., 12068. Sk., 12066/2, 12066/1. Sk., 12066. Sk., 12065. Sk., 12064. Sk., 12063. Sk., 12062. Sk., 12061. Sk., 12060. Sk., 12059. Sk., 12058, 12057. Sk., 12056/1 Sk., 12056. Sk., 12055. Sk., 12054. Sk., 12053. Sk., 12052. Sk., 12051. Sk., 12050. Sk., 12049. Sk., 12048, 12046. Sk., 12043. Sk., 12042. Sk., 12041. Sk., İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, 12054, 12053/1, 12042/3, 12074, , İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz46, 12088/1, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, 12026, İsimsiz97, 12042/2, İsimsiz99, İsimsiz100, 12124, 12111, 12031, 12047, 12006, 12094/1, 12069/1, 12044, 12076/1, 12087/3, 12087/1, 12100/1, 12067, 12042/1, 12111/1, 12091, 12117, 12126, 12123, 12125, 12048/1, 12088/2, 12075/1, 12076/5, 12076/2, 12076/3, 12076/4, 12076/6, Yeni Karaburun Yolu, Site İç Yolu, Gül Bahçe Cd., 12127 Sk., 12116, 12115. Sk., 12114. Sk., 12113 Sk., 12111. Sk., 12110/1, 12110, 12109. Sk., 12108. Sk., 12107. Sk., 12105. Sk., 12104. Sk., 12103. Sk., 12102. Sk., 12100, 12099. Sk., 12098. Sk., 12097, 12096/3 Sk., 12096/1. Sk., 12096. Sk., 12095. Sk., 12094, 12092, 12091. Sk., 12091 Sk., 12090. Sk., 12089. Sk., 12088. Sk., 12087/4 Sk., 12087, 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083/1, 12083, 12082. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 13:00:00.526-2024-11-24 15:00:00.599 saatleri arasında Yenikent; MAVİ, Lila Sk., İsimsiz31, TURUNCU, , ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 12:00:06.469-2024-11-24 13:00:16.255 saatleri arasında Naldöken; 1207. Sk., 1211. Sk., 1261. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1226/4, 1266/5. Sk., 1267/2. Sk., 1270. Sk., 1270/1. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1271/3. Sk., 1273. Sk., Ankara Cd., Dmo Lojmanları, İnönü, İnönü Cd., Ankara, , 1201. Sk., 1201/2. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 12:00:06.469-2024-11-24 13:00:16.255 saatleri arasında Doğanlar; 1412/2, 1410. Sk., 1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/6. Sk., 1412. Sk., 1414. Sk., 1414/2. Sk., 1418. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., , 1605. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Ballıkuyu; 5315. Sk., 5314. Sk., 5313. Sk., 5312. Sk., 5309/2. Sk., 5309/1. Sk., 5309. Sk., 5308/1. Sk., 5308. Sk., 5307. Sk., 5302. Sk., 5296. Sk., 1012. Sk., Ballıkuyu 1.Çıkmazı, Ballıkuyu, 5336/1. Sk., 5319. Sk., 5318. Sk., 5317. Sk., 5316. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında 1. Kadriye; 715. Sk., 732/1. Sk., 732/2. Sk., 732/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Akarcalı; , 1039. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1093. Sk., 1128, Yeşildere Cd., Ballıkuyu Cd., 1131. Sk., 1130. Sk., 1126. Sk., 1117. Sk., 1116. Sk., 1112. Sk., 1111. Sk., 1110. Sk., 1109. Sk., 1108. Sk., 1106. Sk., 1100. Sk., 1095. Sk., 1074. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Zeytinlik; Gürçeşme Cd., 1140. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Yeşildere; Ballıkuyu Cd., Ballıkuyu, 5366. Sk., 5365. Sk., 5364. Sk., 5363. Sk., 5362. Sk., 5361. Sk., 5360. Sk., 5357. Sk., 5354. Sk., 5339. Sk., 5333/1. Sk., 5333. Sk., 5332. Sk., 5331. Sk., 5330. Sk., 5329. Sk., 5328. Sk., 5327. Sk., 5326. Sk., 5325. Sk., 5324. Sk., 5323. Sk., 5322. Sk., 5320. Sk., 5319. Sk., 5314. Sk., 5307. Sk., 1118. Sk., 1088. Sk., 1087. Sk., 1086. Sk., 1085. Sk., 1084. Sk., 1083. Sk., 1079. Sk., 1078. Sk., 1039. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Aziziye; 731/9. Sk., 731. Sk., 727. Sk., 717/1. Sk., 717. Sk., 715/6. Sk., 715/5. Sk., 715. Sk., 711/3. Sk., 711/2. Sk., 711. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Kosova; 5312/1. Sk., 5312. Sk., 5311. Sk., 5307. Sk., 5276. Sk., 1005. Sk., , 730. Sk., 5366. Sk., 5365. Sk., 5357. Sk., 5349. Sk., 5347/2. Sk., 5347/1. Sk., 5347. Sk., 5344. Sk., 5343. Sk., 5341. Sk., 5340. Sk., 5339. Sk., 5338. Sk., 5337/1. Sk., 5337. Sk., 5336. Sk., 5335. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Kocakapı; 1250/2, Yeşildere Cd., Gaziler, 954/1. Sk., 954. Sk., 1281. Sk., 1120. Sk., 1108. Sk., 1063. Sk., 1060. Sk., 1059. Sk., 1058. Sk., 1041. Sk., 1039/1. Sk., 1039. Sk., , 1105. Sk., 1104. Sk., 1103. Sk., 1102. Sk., 1101. Sk., 1099. Sk., 1098. Sk., 1092. Sk., 1081. Sk., 1074. Sk., 1073. Sk., 1072. Sk., 1071. Sk., 1065. Sk., 1064. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında İmariye; 731. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Hilal; Gaziler Cd., 1420. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Hasan Özdemir; 732/6. Sk., 732. Sk., 731. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Güney; İsimsiz10, İsimsiz9, Gürçeşme Cd., 2201/1. Sk., 2201. Sk., 2200. Sk., 1200. Sk., 1159. Sk., 1158. Sk., 1156. Sk., 1155. Sk., 1154. Sk., 1153. Sk., 1141. Sk., 1140. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 17:00:28.723-2024-11-24 17:15:36.754 saatleri arasında Yenidoğan; İsimsiz2, Gaziler Cd., 1198. Sk., 1197. Sk., 1196. Sk., 1195. Sk., 1139. Sk., 1138/1. Sk., 1138. Sk., 1137. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.