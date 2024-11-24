24 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:02

MANİSA ilinde 24 Kasım Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Kaleköy; , Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Kalemli; , İsimsiz1, kalemli, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, kalemli, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz7, KALEMLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, karayenice , karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Sarıalan; , İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, sarıbeyler, İsimsiz11, İsimsiz12, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, MERKEZ, Sarıalan Köyü İç Yolu, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz1, çınarlı kuyu sk, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, çamköy, İsimsiz25, İsimsiz26, yeni sokak, yeni-2, yeni-2, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, Çamköy Köyü İç Yolu, çamköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Gökbel; , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Çınarlıkuyu; çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Kırançiftliği; , kırançiftliği sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:01:08.195-2024-11-24 16:00:17.655 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz23, İsimsiz17, İsimsiz35, İsimsiz1, İsimsiz34, yeni sokak, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz19, çamköy, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Kocakoru; , İsimsiz3, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 07:00:18.716-2024-11-24 10:00:29.792 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:41.37-2024-11-24 15:00:50.766 saatleri arasında Karaali; 302, karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, İsimsiz34, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, İsimsiz19, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz211, 302, KARAALİ, İsimsiz16, ARAZİ, Karaali, İsimsiz10, İsimsiz9, 302, İsimsiz7, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, , ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:41.37-2024-11-24 15:00:50.766 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:01:08.195-2024-11-24 16:00:17.655 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 09:00:18.633-2024-11-24 15:00:28.216 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz2, 1262. Sk., 1260. Sk., 1079. Sk., 1077. Sk., 1073. Sk., İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:19.862-2024-11-24 15:00:28.956 saatleri arasında Durasıllı; BARIŞ, UYGUR, DUMANLAR, 5 EYLÜL, KORUTÜRK, DENİZ, DEDE, MESİR, ÖZEN, ZAFER, ALPARSLAN, AK, VİRAN, 4., 5., EVREN, 58., EREN, YILMAZ, KAYA, durasıllı, durasıllı iç yolu, DURASILLI YOL, 58.1, burcu sok, 52, 14/2 sok., isimsiz, 60,1 sokak, KUBİLAY, 1081, FATİH, YENİ, ATATÜRK, İMAR, 124 Sok, ULAŞ, 14., MERİÇ, UYGAR, ÖZYURT, CAN, ÜLKER, 22., İNÖNÜ, AYCAN, durasıllı iç yol, 123, 125, İSİMSİZ, ÖDÜL, HÜRRİYET, YILDIZ, MİMAR SİNAN, ÇAKIR, 13., BAŞAK, 57., DURAN, YILDIRIM, 56., 11., MUTLU, PARK, 79., KULALILAR, ÇAYIR, UYSAL, KANAAT, ÇİÇEK, PINAR, 12., 10., BEYAZIT, ÇİNİ, LALE, NAMIK KEMAL, LEYLAK, SÜMBÜL, ŞAFAK, TUNA, ÇAMLICA, UĞUR, SAKA, 17., MİTHAT PAŞA, 28., PALMİYE, EZGİ, HAYAT, GÜRBÜZ, YEREL, KUĞU, PANAYIR, ALTINBAŞ, KUTLU, GÜVEN, KIBRIS, 55., KAZIM KARABEKİR, BURHAN, YALÇIN, GENÇLİK, KARTAL, ŞİMŞEK, ALAŞEHİR, BARBAROS, ECE, İSKAN, DAĞLILAR, TRAFO, EMEK, MÜLAZIMLAR, OKUL, İsimsiz501, BİLGİ, 20., 33., İsimsiz536, İsimsiz534, İsimsiz529, İsimsiz524, İsimsiz515, İsimsiz482, İsimsiz409, , COŞKUN, 62., 66., 68., 64., KİBAR, 67., DUA, KERİM, FAZİLET, 21., ÇİĞDEM, MELTEM, KANSU, 25., 26., 15., GÜNEŞ, AZİM, 16., BABACAN, TAVAS, ASLAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:19.862-2024-11-24 15:00:28.956 saatleri arasında Kabazlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:19.862-2024-11-24 15:00:28.956 saatleri arasında Adala; Palamutluk Cd., Namık Kemal Sk., MİLLİ EGEMENLİK, Manolya Sk., Kıbrıs Cd., Kocatepe Sk., Kardeş Sk., Kardelen Cd., Alp Yıldız Sk., Anafartar Sk., Atatürk Blv., Bahçe Sk., Barbaros Sk., Bağarası Sk., Cami Sk., Depo Sk., Doğan Cd., Fatih Sk., Fidan Sk., Gazi Cd., Gonca Sk., Göknur Sk., Göksu Sk., Gürsel Cd., HÜRRİYET, Kahramanlar Sk., Karam Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Zambak Sk., İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, Yıldız Sk., YUNUS KIZILKAN, Umut Sk., Türkmen Sk., Taş Sk., Sümbül Cd., Petek Sk., Paşa Sk., Palmiye Sk., İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz102, İsimsiz54, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz233, İsimsiz104, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz52, ATATÜRK, 50.YIL, Şehit Tarık Taşar Cd., İnönü Cd., Çolak Sk., Çamlık Sk., İsimsiz105, İsimsiz106, , İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz23, GÜRSEL CAD, 50. Yıl Cd. 1. Sk., 50. Yıl Cd. 3. Sk., 50. Yıl Cd. 5. Sk., 50. Yıl Cd. 7. Sk., 50. Yıl Cd. 8. Sk., Adala Yolu, Akar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:19.862-2024-11-24 15:00:28.956 saatleri arasında Kırdamları; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:19.862-2024-11-24 15:00:28.956 saatleri arasında Dombaylı; Salihli Simav Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 09:00:19.862-2024-11-24 15:00:28.956 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-24 2024-11-24 10:00:29.499-2024-11-24 13:00:36.155 saatleri arasında Çamlıyurt; İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz1, iç yol, , Çamlıyurt Köyü Yolu, Çamlıyurt Köyü İç Yolu, yeni arsalar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:29.499-2024-11-24 13:00:36.155 saatleri arasında Develi; İsimsiz9, İsimsiz10, Saruhanlu Manisa Yolu, Develi Köyü İç Yolu, Develi Köyü Yolu, Develi, İsimsiz12, iç yol, İsimsiz11, İsimsiz6, DEVELİ, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:29.499-2024-11-24 13:00:36.155 saatleri arasında Mütevelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-24 2024-11-24 10:00:29.499-2024-11-24 13:00:36.155 saatleri arasında Halitpaşa; Saruhanlu Manisa Yolu, Kumçay Cd., İsimsiz47, İsimsiz46, elektrik kesintisi yaşanacaktır.