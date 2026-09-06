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24 kişiyi dolandırdılar! Gaziantep'te 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 4 tutuklama

24 kişiyi dolandırdılar! Gaziantep'te 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 4 tutuklama

6.09.2026 15:41:00
Güncellenme:
İHA
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24 kişiyi dolandırdılar! Gaziantep'te 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep’te siber dolandırıcılık yöntemiyle 24 kişiyi 989 bin TL dolandırdığı belirlenen 28 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ağustos ayı içerisinde 24 kişiyi toplam 989 bin 273 TL para toplayarak dolandıran 28 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

4 TUTUKLAMA

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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