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24 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

24 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

24.07.2026 12:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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24 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 24 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları...
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

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24 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Konak (İzmir): 31,3°C

Karataş (Adana): 30,6°C

Serik (Antalya): 30,5°C

Konyaaltı (Antalya): 30,3°C

Yenişehir (Mersin): 30,1°C

Kemer (Antalya): 29,8°C

Fethiye (Muğla): 29,8°C

Alanya (Antalya): 29,5°C

Finike (Antalya): 28,9°C

İskenderun (Hatay): 28,8°C

Anamur (Mersin): 28,8°C

Urla (İzmir): 28,6°C

Kaş (Antalya): 28,4°C

Konak (İzmir): 28,0°C

Hopa (Artvin): 27,0°C

Merkez (Giresun): 27,0°C

Tuşba (Van): 26,7°C

Narlıdere (İzmir): 26,7°C

Atakum (Samsun): 26,4°C

Gelibolu (Çanakkale): 26,4°C

Merkez (Giresun): 26,3°C

İlkadım (Samsun): 26,3°C

Hopa (Artvin): 26,2°C

Marmaris (Muğla): 26,0°C

Marmaris (Muğla - İnceburun): 25,9°C

Marmaraereğlisi (Tekirdağ): 25,8°C

Süleymanpaşa (Tekirdağ): 25,6°C

Merkez (Rize): 25,5°C

Merkez (Sinop): 25,5°C

Marmara (Balıkesir): 25,5°C

Pazar (Rize): 25,5°C

Arnavutköy (İstanbul): 25,5°C

Ayvalık (Balıkesir): 25,4°C

Silivri (İstanbul): 25,3°C

Ortahisar (Trabzon): 25,2°C

Gevaş (Van): 25,2°C

Altınordu (Ordu): 25,1°C

Kuşadası (Aydın): 25,0°C

Kuşadası (Aydın): 24,9°C

Bodrum (Muğla): 24,9°C

Merkez (Çanakkale): 24,7°C

Adilcevaz (Bitlis): 24,7°C

Dikili (İzmir): 24,6°C

Sarıyer / Kilyos (İstanbul): 24,4°C

Ortahisar (Trabzon): 24,3°C

Arhavi (Artvin): 24,3°C

Fatih / Kumkapı (İstanbul): 24,2°C

Sarıyer / Rumeli Feneri (İstanbul): 24,2°C

Araklı (Trabzon): 24,0°C

Ünye (Ordu): 24,0°C

Ezine (Çanakkale): 23,9°C

Mudanya (Bursa): 23,8°C

Merkez (Sinop - Ayancık Feneri): 23,8°C

Tatvan (Bitlis): 23,7°C

Kandıra (Kocaeli): 23,5°C

Çaycuma (Zonguldak): 23,5°C

Enez (Edirne): 23,4°C

Tuzla (İstanbul): 23,4°C

Didim (Aydın): 23,4°C

Çeşme (İzmir): 23,3°C

Tuzla (İstanbul): 23,2°C

Çeşme (İzmir): 23,1°C

Akçakoca (Düzce): 23,0°C

Çayeli (Rize): 22,6°C

Merkez (Yalova): 22,6°C

Foça (İzmir): 22,3°C

Ezine / Geyikli (Çanakkale): 22,1°C

Silivri (İstanbul): 21,8°C

Merkez (Bartın): 21,8°C

Datça (Muğla): 21,3°C

Ayvacık / Gülpınar (Çanakkale): 21,1°C

Merkez (Zonguldak): 21,0°C

Cide (Kastamonu): 20,5°C

İnebolu (Kastamonu): 20,2°C

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