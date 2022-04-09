24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı
Mersin'de 2011 yılında silahlı gasp suçundan yargılanan ve 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.(59) Kadıköy'de yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de saklandığını tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelinin kaldığı adres belirlendi.
CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONANMIŞ
Polis yaptığı operasyonda Cabbar E.'yi gözaltına aldı. Zanlının işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
Zanlının 2011 yılında Mersin'de silahlı gasp olayı gerçekleştirdiği tutuksuz yargılandığı dönemde hakkında verilen 24 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği tespit edildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Cabbar E. adliyeye sevk edildi.
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