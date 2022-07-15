25. Altın Güvercin Beste Yarışması başlıyor

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 25. kez Kuşadası’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 06:17
25. Altın Güvercin Beste Yarışması başlıyor
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11 Eylül 2022 Pazar gecesi Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda büyük final ile sonlanacak olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü verilirken ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve 25 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışma için başvurular, 13, 14, 15 Temmuz tarihlerinde www.altinguvercin.com.tr sitesi üzerinden yapılabilecek. Jüri, 18, 19, 20 Temmuz tarihlerinde toplanarak başvuruları değerlendirecek. Yarışmanın finali ise, 11 Eylül 2022 tarihinde Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda yapılacak.

 


Kuşadası Belediyesi Altın Güvercin Beste Yarışması
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