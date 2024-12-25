25 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:54

İZMİR ilinde 25 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:00.066-2024-12-25 17:00:00.725 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:00.066-2024-12-25 17:00:00.725 saatleri arasında Boynuyoğun; , İsimsiz24, İsimsiz25, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, pınarlar kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:00.066-2024-12-25 17:00:00.725 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:00.767-2024-12-25 17:00:00.246 saatleri arasında Çapak; 2552. Sk., 2540. Sk., 2554. Sk., 2560, 2539. Sk., 2528. Sk., 2527. Sk., 2525. Sk., 2521. Sk., 2552/1 Sk., 2548, İsimsiz47, , 2564. Sk., 2537. Sk., 2535. Sk., 2533. Sk., 2532. Sk., 2531. Sk., 2530. Sk., 2529. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Dereköy; 820/2, 820/2 sokak, 854, 854 sok., 854 sok, MENDERES-ORHANLI YOLU, 854 Sk., 821. Sk., 820. Sk., 805. Sk., 803/2. Sk., 7801/1, 807/2, 854, 852 sokak, İsimsiz219, 852, İsimsiz204, İsimsiz197, 820/2, İsimsiz183, İsimsiz181, İsimsiz180, 854 SOKAK, 854, 7801/1, 807/1 sokak, 807 sokak, İsimsiz144, 820/2, 820/2, Pirentepe , pirentepe küme evleri sokak, pirentepe küme evleri , 820/2, Pirentepe Küme Evleri, 822, İsimsiz117, 820/2, İsimsiz53, 822 sokak, pirentepe kümeevleri sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Yeniköy; 7980/2, İsimsiz58, İsimsiz57, 7954, 7956, 7956, İsimsiz25, İsimsiz22, 7963, İsimsiz16, İsimsiz15, 7951 sokak, 7958 sokak, 7980 sokak, 7950, , 7963 sok, 7961, 7950/1, 7406, 7964, 7967/1, 7963, Menderes-Orhanlı Sokak, 7976 sokak, Yeniköy Köprüsü, 7950, 7982/1. Sk., 7980 Sk., 7976. Sk., 7976 Sk., 7982, 7980, menderes orhanlı yolu sokak ılave, 7957, 7953, 7958, 7961 sokak, 7961 sokak, İsimsiz239, 7951, İsimsiz78, İsimsiz76, 7957 sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Barbaros; 428, 434 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Kuyucak; Menderes-Orhanlı Sokak, 7753, 7751. Sk., 7750 sokak, MENDERES-ORHANLI YOLU, İsimsiz68, İsimsiz67, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Küner; 820/2 sok., 802/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Çatalca; 7419, 7420, 7422 sokak, Çatalca Köyü Yolu, Çatalca Cd., 7429. Sk., 7427 Sk., 7406. Sk., 7410, 7410 sokak, 7405, 7406, 7406, ÇATALCA CAD., İsimsiz216, 7429, İsimsiz616, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz164, 7407 sokak, Çatalca cd., İsimsiz161, İsimsiz160, 7424/1, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, 7428, İsimsiz143, İsimsiz142, 7425 SOKAK, İsimsiz90, İsimsiz88, 7425 sokak, 7419 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.545-2024-12-25 17:00:14.969 saatleri arasında Akçaköy; Yol, Yeniköy Yolu Cd., MENDERES-ORHANLI YOLU, Koy Yolu, 853 Sk., ÇATALCA CADDESİ, 7214, 7214, 851, ÇATALCA, 7215, 851 SOKAK, 7214, 7214, 7214, İsimsiz501, 7214, 851 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:10.612-2024-12-25 13:00:17.928 saatleri arasında Ildır; 37208. Sk., 37200. Sk., , 37237. Sk., 37234. Sk., 37233. Sk., 37232. Sk., 37231. Sk., 37230. Sk., 37229. Sk., 37223. Sk., 37210. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:00:41.512-2024-12-25 15:00:51.703 saatleri arasında Çoraklar; Çoraklar Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz4, Aydoğdu Sk., Gül 2. Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., ÇORAKLAR OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:41.512-2024-12-25 15:00:51.703 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:41.512-2024-12-25 15:00:51.703 saatleri arasında Karaköy; , Eski Karaköy Köy Yolu, Karaköy Köyü İç Yolu, Çoraklar-Eski Karaköy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-25 2024-12-25 09:00:41.512-2024-12-25 15:00:51.703 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-25 2024-12-25 09:30:00.6-2024-12-25 16:00:00.249 saatleri arasında Ovacık; , İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz114, Akalan, Eşşekderesi, Ovacık, İsimsiz108, İsimsiz24, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz81, İsimsiz95, AYDERESİ, İsimsiz97, İsimsiz99, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.