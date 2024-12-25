25 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:54

KOCAELİ ilinde 25 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AYTEPE MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde DEVRAN SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON, KANYON SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., HACI MECIT, KOCATEPE CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAŞADAĞ mahallelerinde TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde BURÇAK SK., D-130 KARAYOLU.. CD, FABRIKA, FABRİKA SK., HASAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., IZMIT., İZMİT.. CD., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZLÜK MEVKII, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, NARÇİÇEĞİ CD., PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ARIFAGA, BABALI, BALLAR, CEBECI, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, MAMURIYE, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, ATATÜRK CD, ATMACA SK., AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI GÖKÇE, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE SK., BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CEVHER, CEVHER SK., CUMHURİYET CD, CUMHURİYET CD., ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU SK., ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMET, DEMET SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİLARA SK., DİNÇER SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK, EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜMÜŞ. SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IPSIR, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARSI, KARSI SK., KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIRCAALI, KIZILCIK, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MANDIRA, MANDIRA SK., MANOLYA SK., MERVE SK, MERVE SK., MEŞE SK, MEŞE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NERGIZ, NERGİZ SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PEHLİVAN SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKLI SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEVGI, SEVGİ SK., SEYMEN SK., SISMAN, SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., ŞİŞMAN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ mahallelerinde BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BARAJ, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KESKİN SK., KOCAMAN SK., MİRA, ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ SK., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN, CEYHAN SK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde ANADOLU CD., CAN, CAN SK., CEYLAN SK., COŞKUN SK., DEĞİRMENDERE SK., ER SK., GÖRGÜN, GÖRGÜN SK., KAÇAN, KAÇAN SK., KALEDİBİ SK., KARTAL, KARTAL SK., KAYA, KELEBEK SK., KISMET, KISMET SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NURETTIN PASA, SEREF MEYDANI, SUZAN, SUZAN SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ÜSTÜN, VADİ SK., VEHBI DEMIREL, VEHBİ DEMİREL SK., YAZICIOĞLU SK., YİĞİT SK., YOLDAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİDOĞAN mahallelerinde BILGIN, BİLGİN SK., BONCUK, GÜNEY SK., İNCE SK., KAYA SK, KAYA SK., NURETTİN PAŞA SK., ÜSTÜN SK., VADİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, GÜLTEPE, TURGUT, TÜYSÜZLER mahallelerinde CAFER SK., DOGUKAN, DOĞUKAN SK., EFECAN SK., EGEMEN SK., ELEM SK., EMSAL, MIRALAY MÜMTAZ, MİRALAY MÜMTAZ CD, MİRALAY MÜMTAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., SELVİ SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331., 4331. SK., 4336., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4386. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4401. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., KURT, KURT CD., OKYAR CD., PARK CD., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde KARAKALDIRIM CD., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, TAS SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI, NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 116. SK., 118. SK., 120. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 133. SK., 134. SK., 136., 136. SK., 140., 15. SK., 17. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 22., 245., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 36., 36. SK., 38. SK., 4. SK., 41. SK., 6. SK., 9. SK., AHIEVRAN, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY, KOLA, KOLA SK., SARISALKIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., DEMİRKAPI SK., GÜRGEN SK., HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRİBAR SK., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRYOLU ALTI CD., KUŞBURNU SK., MEHTAP SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., SEDEF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BAŞAK SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., DENIZ, ELMALI SK., EMEL, EMEL SK., ERIS, ERIS SK., ERİŞ SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KANAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN SK., NADAS, NENE HATUN, NENE HATUN CD., SOLMAZ SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 563. SK., BEYAZIT CD., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., PLEVNE, PLEVNE CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1422., 1422/1. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1423. SK., 1424., 1424. SK., 1425. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1427., 1430. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1427. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., BILDIRCIN SK., ÇEŞME SK., ÇIFTLIK, DEMIRCI, DEMİRCİ SK., HACI ALİ SK., HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜTAŞ SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLİSKELESİ mahallelerinde 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 730. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKIF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde 26 MART CD., AÇELYA SK., AHMET AKKOR CD., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ CD., AKASYA SK., AKKOR SK., ALTINDAL SK., ATEŞ SK., ATLAS SK., BAYRAK, BEGONYA, BESTE, BILGE, BIRLIK, BİLGE SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CENNET SK., ÇATAL ÇEŞME CD., ÇEMBER SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇOLAK SK., DAMLA SK., DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DESTAN SK., DEVA SK., DEVRİM SK., DIKMEN, DİCLE SK., DİLBER SK., DİLEK SK., DOĞA SK., DUMAN SK., EBEGÜMECİ SK., EFELER, EFELER SK., EMEK SK., ENGİN SK., ERDOGAN, ERDOGAN CD., ERDOĞAN CD., ERLER, ERLER SK., ESER SK., EYLÜL SK., FERMAN, FERMAN SK., FESLEĞEN SK., FİKRİ BENGİ CD., FULYA SK., FUNDA SK., GAZI, GONCA SK., GÜLSÜM NİNE CD., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY, GÜVEN, HANIMELİ SK., HARMANLAR, HARMANLAR CD., HAYAT SK., HAZAR SK., HILAL, HILAL SK., HİSAR SK., ISTIKBAL, İLİM SK., İMAJ SK., İNCİ SK., İPEK SK., İRFAN SK., İSTİKBAL SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KAMIL EFENDI, KAMİL EFENDİ CD., KARABURUN CD., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KEKİK SK., KIYMET, KİRAZ SK., KUMLUK SK., KUŞKONMAZ SK., LALE SK., LEYLAK SK., LİSE SK., MEHMET GÜNEL, MEHMET GÜNEL CD., MEVSIM, MEVSİM SK., MIMOZA, MİMOZA SK., MİNE SK., MUHARREM TETİK CD., NANE SK., NEHİR SK., OGÜN, OGÜN SK., OKYANUS SK., ORTAK SK., ÖGÜT, ÖREN SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PAMUK SK., PAMUKDEDE, PETUNYA SK., RAGIP CANSIZ SK., RASİM KUYUSU CD., SAFAK, SAKIZ SK., SAMYELI, SARMAŞIK SK., SAYGI SK., SIRMA SK., SOYLU, SOYLU SK., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAKİR ÇEŞME CD., ŞİMŞİR SK., ŞÜKRAN SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TAYYAR YILDIRIM, TOYA SK., TURHAN BAYDAR CD., TÜTÜN, ULUS SK., VEFA SK., YALIN, YEŞİLYURT SK., YONCA SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL, ZEDİN SK., ZEKI, ZEKI SK., ZEKİ SK., ZİYA SÜMER CD., ZİYA TOPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1., 10., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 111. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115. SK., 117/1., 117/1. SK., 119. SK., 12., 12. SK., 12/1. SK., 12/2. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15/1., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 2. SK., 21., 21/1. SK., 22. SK., 24., 26., 27., 28., 3. SK., 30., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31/1. SK., 31/2. SK., 34., 34. SK., 35., 35. SK., 37. SK., 38., 38/1., 38/1. SK., 39., 4., 41., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 78., 8. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SEHIT ILHAN KÜÇÜKSOLAK, ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ARNIÇ SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CİHAN SK., ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., HUZUR SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., TUNA CD., TURGUT ÖZAL CD., YELKEN, ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.