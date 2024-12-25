25 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:54

SAKARYA ilinde 25 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3001, 4006, 4007, 4008, 4009, 4014, 6.CD., 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 2, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36009, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK/13, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR/15, ISTIKLAL, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, ZIAHMET 4007 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK/17 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., FATIH, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, HAYALLER, IMAMLAR, IMAMLAR/1, KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ mahallelerinde ANANAS SK., ARI SİTESİ İÇİ YOLU, FIDE, FİDE SK., MAZI SK., ÖĞRETMENLER SİTESİ İÇİ YOLU, PİR SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ CD., ŞENER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, 4003, ADA, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., ISIKLAR, KAHRAMAN 1, KURTULUŞ CD., ÖZKÖSEMEN SK., PUSULA SK., SAFRAN, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, MKS SK., ORTA, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, 4012, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HARMANLIK CD., IŞIKLAR CD., KASIMPATI SK., ORKİDE SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÖGÜT, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ZAMBAK SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, SERVETIYE, YENİ mahallelerinde 4083. SK., 5147, 5505 SK., CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., KÜME EVLER, SERVETIYE_2, SERVETİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD., TURGUT ÖZAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6609. SK., 6657. SK., 7025 SK., KAZIMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHRAMAN, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6032. SK., 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6633. SK., 6642. SK., 6645, 6645. SK., 6647, 6657, 6662, 6662. SK., 6668 SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 7052 SK., 7060 SK., CEVAT AYHAN, DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 1510. SK., 2040, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2162 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2222 SK., 2240, 2240 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1534. SK., 2030, 2107 SK., 2109 SK., 2146, 2155 SK., 2156 SK., 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2163 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2230 SK., 2231, 3504 SK., SERVETİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, ERENLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, KARAKÖY, KURTBEYLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1302 NOLU, 1302. SK., 1307. SK., 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1722 NOLU, 1726 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5524 NOLU SK., 5529 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU SK., 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5703. SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5721 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU SK., 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU SK., 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, ABALI, ADNAN MENDERES CD., ANKARA, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, ÇAVUŞLAR SK., ÇÖKEKLER CD., DEREALTI, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜN1, HACILAR, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HATİPLER CD., ILYASLAR/2, KURTDOĞAN CD., NEHİR CD., NEVIYE, SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR, SUNA SK., VATAN, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 585 NOLU SK., 586 NOLU SK., 587 NOLU SK., 604 NOLU SK., ADNAN MENDERES, BEZGİN SK., CANLI SK., ULU, ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., ÇÖKEKLER/1, DADAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde BAGLAR, BAGLAR CD., BAHÇECI/1, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KORULUK SK., KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, ONUR, ONUR SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLI, SAYGIN SK., SÜLEYMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1302 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5466 NOLU/1, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526. SK., 5527 NOLU SK., 5528 NOLU SK., 5568 NOLU SK., 5605 NOLU, 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5748/1, 5749 NOLU, 5750 NOLU, 5752 NOLU, 5756 NOLU, 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5822 NOLU, 5822 SK., 903. SK., ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA CD., ANKARA, CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ATATÜRK CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇAVUSLAR, ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER, DERE CD., DEREALTI CD., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR CD., HATIPLER, HATIPLER CD., ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KARAKÖY, NEHIR, ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SETALTI CD., SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, KARAKÖY mahallelerinde 5463 NOLU, 5526 NOLU SK., 5527 NOLU, 5527. SK., 5528. SK., KARAKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞLIK mahallelerinde KÖPRÜ SK., NEHİR, TAŞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK mahallelerinde TASLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 747 NOLU SK., ÇELEBİ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, HACI BAYRAMLAR, SULTAN SK., SULTAN- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., AK, AK SK., CİHAT SK., DONANMA SK., EVREN SK., FARABI, FARABİ, GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., UYGAR SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA mahallelerinde 737 NOLU SK., 737., 741 NOLU SK., GELINCIK SK., GELİNCİK SK., SALİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., BELLİ SK., ÇELİK SK., DARALI SK., EGEMEN, KADER, KADER SK., KANARYA SK., KIRGIN SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TANIŞ SK., VİŞNE SK., ZARİF SK., ZEYTIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, DİK SK., DURAK SK., FATİH CD., HACI, HACI SK., HARMANCIK, KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KÜÇÜK SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde ORTA-, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/2, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BURNAZ SK., CANER SK., DAG, FATİH, HARMAN, HATİPLER SK., KURUDERE CD., VATAN 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 388, 388 SK., 389, 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392, 392. SK., 627/1 SK., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 168 SK., 170 SK., 171, 171 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178 SK., 179 SK., 179., 180 SK., 181, 181 SK., 182 SK., 183, 183 SK., 184 SK., 185 SK., 186 SK., 187 SK., 187/1 KÜME EVLER, BARBAROS CD., BATI KARADENİZ CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., BESEVLER, BESEVLER CD., BEŞEVLER CD., SEYİT ONBAŞI (ŞOSE) CD., SEYİT ONBAŞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADIR, ABDUL KADİR SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN KAHVECİ, FATİH SULTAN MEHMET SK., KARADENIZ CD., KARASU, KASIKÇI, KAŞIKÇI SK., KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKSUYU, ÖRENCIK mahallelerinde 2901., 2902., 4052., 4054., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, DOGANÇAY, DOĞANÇAY, KARAÇAM, MAKSUDİYE, NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 1603., 1605., 1606., 1607., 1608., 2602, 2602., 2603., 2604., 2605., 4001., 4002., 4004, 4004., 4005, 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BEŞİKTAŞ DERESİ, DERE-, DERE SK., DERE- SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY, DOĞANÇAY B.M SK., DOĞANÇAY KÖY İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, ESKİŞEHİR YOLU, FIRINDERE, HACILAR SK., HOCALAR, HOCALAR SK., İsimsiz74, KADIRLER, KADİRLER SK., KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1, KASLAR, KAŞLAR SK., KESTANELİK, KUZYAKA, KUZYAKA SK., MAKSUDİYE, MAKSUDİYE SK., NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., 3854., 3856., 3857., ESKI KIZILKAYA, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇUKURKÖY, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, YAYLAK mahallelerinde 2401., 4356., 4652., 4751., AKDOGAN, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, ÇAYLAR SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, MENDERES CD., PAŞALAR CD., PINARBASI, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR KÖY YOLU, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, ÇENGEL SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, MUTAFLARYENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEPINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 24 NOLU CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., BÜYÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 111 NOLU CD., 26 NOLU CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 25 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEKE mahallelerinde AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., DERVIS, DERVIS/3, DERVİŞ CD., MOLLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.