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25. Dönem PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

25. Dönem PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

15.09.2026 18:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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25. Dönem PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

25. Dönem PMYO mülakat sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, “PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve sonuçlara nereden bakılır?” sorularına yanıt arıyor. Polis Akademisi’nin sonuç duyurusu yakından takip ediliyor.
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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı 25. Dönem PMYO giriş sınavında mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı 25. Dönem PMYO sürecinde sınav aşamalarını tamamlayan adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakatlara katılan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor.

PMYO mülakat sonuçları henüz resmi olarak erişime açılmadı. Değerlendirme süreci ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından başarılı olan adayların sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adayların sonuçlarla ilgili duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, gerekli durumlarda e-Devlet üzerinden erişime açılacak sorgulama ekranından da bilgilerini kontrol edebilecek.

İlgili Konular: #Polis Akademisi #PMYO #Mülakat

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