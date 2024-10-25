25 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:32

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:32

MANİSA ilinde 25 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.591-2024-10-25 15:00:17.703 saatleri arasında Kılavuzlar; İsimsiz3, , Demirci Gördes Yolu, Kılavuzlar Köyü Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.591-2024-10-25 15:00:17.703 saatleri arasında Kulalar; Kulalar İç Yol, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, iç yol, MERKEZ, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, KULALAR KILAVUZLAR, İsimsiz59, İsimsiz60, Kulalar, İsimsiz62, Kulalar, , Kukla Köyü İç Yol, Kulalar Köyü Yolu, Kulalar Köyü İç Yol, Kulalar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.591-2024-10-25 15:00:17.703 saatleri arasında Kayranokçular; , İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.591-2024-10-25 15:00:17.703 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.591-2024-10-25 15:00:17.703 saatleri arasında Kovancı; , İsimsiz19, İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:30:28.873-2024-10-25 14:30:49.363 saatleri arasında Bahçeler; serkederesi, , serke deresi, İsimsiz15, serke deresi , isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:30:28.873-2024-10-25 14:30:49.363 saatleri arasında Mithatpaşa; , Bağlar Sk., İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, serke deresi , iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:07.669-2024-10-25 18:00:28.226 saatleri arasında Mithatpaşa; İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz99, İsimsiz139, iç koyu, İsimsiz47, , Patika, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:07.669-2024-10-25 18:00:28.226 saatleri arasında Bahçeler; Oyukiçi, İSİMSİZ 79 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.883-2024-10-25 15:00:19.494 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, , Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.883-2024-10-25 15:00:19.494 saatleri arasında Karayenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.883-2024-10-25 15:00:19.494 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.883-2024-10-25 15:00:19.494 saatleri arasında Kağan; İsimsiz1, Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:10.883-2024-10-25 15:00:19.494 saatleri arasında Belenyenice; , BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:30.153-2024-10-25 15:00:40.121 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:24.677-2024-10-25 15:00:33.004 saatleri arasında Ulu Camii; 280, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, 374 sokak serpme evler, 374.KUZEYİ SERPMEEVLER, , 724, 374 kuzeyi serpme evler, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:24.677-2024-10-25 15:00:33.004 saatleri arasında Seyit Ahmet; 724, BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:50.309-2024-10-25 15:00:05.159 saatleri arasında Mecidiye; 22. Sk., 21. Sk., 20., 2. Sk., 19. Sk., 13. Sk., 12 Nolu Sk., 1. Sk., 20, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz47, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:56.971-2024-10-25 15:00:05.171 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 14:00:15.825-2024-10-25 15:00:27.127 saatleri arasında Ulu Camii; 393 Sk., 385, 178. Sk., 179. Sk., 283, 181., 182., 198. Sk., 26., 280, 386. Sk., 398. Sk., 399., 44., 44/1., 464. Sk., 465. Sk., 466. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 47., 470. Sk., 472. Sk., 473., 476. Sk., 479 Sk., İsimsiz90, 281. Sk., 282. Sk., 33., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 373/1. Sk., 373/2 Sk., 374.KUZEYİ SERPMEEVLER, 375. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk., 484. Sk., 55., 57. Sk., 58. Sk., 383, 374 sokak serpme evler, 473, 385. Sk., 384. Sk., 383. Sk., 380. Sk., 388, 378. Sk., 377. Sk., 376. Sk., 480. Sk., İsimsiz88, 383 serpme evler, İsimsiz83, 478, İsimsiz252, İsimsiz78, İsimsiz74, 383 serpme evler, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz57, 388, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, 724, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, 374 kuzeyi serpme evler, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz26, 374 serpme evler, İsimsiz60, 471, , 388. Sk., 389. Sk., 391. Sk., İsimsiz10, İsimsiz91, İsimsiz96, İsimsiz99, 386, İsimsiz109, İsimsiz110, 384, SERPME EVLER, 180, 374 serpme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 14:00:15.825-2024-10-25 15:00:27.127 saatleri arasında Efendi; İsimsiz254, İsimsiz255, İsimsiz257, İsimsiz258, İsimsiz259, 277. Sk., 277/1. Sk., 280, 55., 57. Sk., 59. Sk., 59/1. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 66. Sk., 69. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 14:00:15.825-2024-10-25 15:00:27.127 saatleri arasında Kethüda; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, 194 sk, 279. Sk., 281. Sk., 34. Sk., 35 Sk., 373. Sk., 373/2 Sk., 375. Sk., 194, BALIKESİR YOLU, 47., 376 Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz59, 177. Sk., 181., 182., 183. Sk., 193. Sk., 195., 23. Sk., 26., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 40 Sk., 41. Sk., 44., 45 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 14:00:15.825-2024-10-25 15:00:27.127 saatleri arasında Seyit Ahmet; BALIKESİR YOLU, 724 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 14:00:15.825-2024-10-25 15:00:27.127 saatleri arasında Paşa; 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:30.153-2024-10-25 15:00:40.121 saatleri arasında Sarma; KALEKÖY SARMA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:32.428-2024-10-25 15:00:53.625 saatleri arasında Deliçoban; Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, , Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:32.428-2024-10-25 15:00:53.625 saatleri arasında Benlieli; Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Patika, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:32.428-2024-10-25 15:00:53.625 saatleri arasında Güneşli; , Güneşli, Güneşli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:32.428-2024-10-25 15:00:53.625 saatleri arasında Şeyhyayla; , Demirci Gördes Yolu, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:53.56-2024-10-25 15:00:00.807 saatleri arasında Çavdır; İsimsiz13, Musahoca Köyü Yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, Çavdır Köyü İç Yolu, , Çavdır Köyü Yolu, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:06.439-2024-10-25 14:00:22.157 saatleri arasında Avdan; , İsimsiz25, YILDIRIM CAD., Avdan Ovası, İsimsiz104, Yukarıdere Mvk. Soma Çimento Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:06.439-2024-10-25 14:00:22.157 saatleri arasında Kozanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:06.439-2024-10-25 14:00:22.157 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:41.581-2024-10-25 12:00:54.432 saatleri arasında Hacıyusuf; İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, , Hacıyusuf Köyü İç Yolu, Hacıyusuf Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:41.581-2024-10-25 12:00:54.432 saatleri arasında Hamidiye Merkez; , Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:41.581-2024-10-25 12:00:54.432 saatleri arasında Kozanlı; , YEŞİLKENT, İsimsiz30, İsimsiz33, KOZANLI MH., Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz43, İsimsiz44, Kozanlı Sok., Kozanlı Sk., İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, KOZANLI SK., Kozanlı, Kozanlı, Kozanlı Sk., Yeşilkent Sk., İsimsiz79, Yeşilkent Sk., İsimsiz75, Yeşilkent Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:41.581-2024-10-25 12:00:54.432 saatleri arasında Avdan; 2. Huzur Sk., Afacan Sk., Akbaba Sk., ANAFARTALAR, Arzu Sk., AVCI, Avdan Köyü Yolu, BADEM, Başak Sk., Bilir Sk., Cami Sk., Can Sk., Canan Sk, Duran Sk., Ova Sk., Paşa Sk., Pınar Sk, Sezgin Sk., Sümbül Sk., Uysal Sk., Yayla Sk., Yonca Sk., YILDIRIM, Yılmaz Sk., Zeybek Sk., Zeytin Sk, Çakır Sk., İNANÇ, İnar Sk., İstiklal Cd., ŞAHİN, SEVİNÇ, ÇAYIR, EMRE, Ceylan Sk., Nergiz Sk., Mezbaha Cd., Manav Sk., Maden Sk., Lale Sk., Kuyu Sk, Kazım Karabekir Sk, Kazım Karabekir Cd., Kazım Karabekir Cd, Karanfil Sk., Kamiller Sk., Kamiller Sk, Kamaz Sk., Işık Sk., Irmak Sk., Ilıca Sokak, Ilıca Sk., Gül Sk., FEVZİ PAŞA, FATİH, ŞEKER, ŞEN, GÜVEN, ZÜMRÜT, İsimsiz137, İsimsiz127, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, Yukarıdere Mvk. Soma Çimento Yolu , İsimsiz108, İsimsiz104, Avdan Ovası, İsimsiz99, İsimsiz91, İsimsiz88, Kazım Karabekir Cad., İsimsiz83, Bağcı Sk., İnanç, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, YILDIRIM CAD., İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, Uysal Sk., İsimsiz52, Uysal Sk., Cambaz Sk., İsimsiz49, İsimsiz2, CAMBAZ SK., İsimsiz38, CAMBAZ, İsimsiz25, İsimsiz23, Yukarı Avdan Sk., İsimsiz7, İsimsiz6, Avdan Sk., Avdan Sk., İsimsiz3, Eğitim Sk., DEĞİRMEN, , 1. Huzur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:41.581-2024-10-25 12:00:54.432 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:41.581-2024-10-25 12:00:54.432 saatleri arasında Cenkyeri; Adnan Menderes CAD., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, Aşağıpınar Mvk., İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz139, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz22, İsimsiz95, İsimsiz96, Adnan Menderes Cad., Adnan Menderes Cad., İsimsiz122, İsimsiz58, İsimsiz55, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, Atatürk Cad., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, Selvi Sk., İsimsiz23, İsimsiz21, Atatürk Cad., İsimsiz17, Monalya Sk., İsimsiz15, İsimsiz12, Çividede Sk., İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, Gülbahçe Sk., YİRİK, KARAELMAS, SELVİ, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sk., Şen Sk, Şan Sk., Şahin Sk., Özay Sk., ÇETİN, Zambak Sk., YUNUS EMRE, Yirik Sk., Yazıkuyu Sk., Uz Sk., UYSAL, Tki Cenkyeri Sosyal Tesisi İç Yolu, Sümbül Sk., Site Sk., SİMAV, Selvi Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., PINAR, Pelit Sk., Nizamoğlu Sk., Nadir Hakkı Önen Cd., Muharrem Sokak, Muharrem Sk., Mimar Sinan Sk., Menekşe Sk., Mehmet Emin Özay Cd., Manolya Sk., MALAZGİRT, Madenci Sk., Kılıç Sk, Kubilay Sk., Koreli Sk, KEMAL BALIKESİR, Kaya Sk., Karcı Sokak, Karanfil Sokak, Karanfil Sk., Kanarya Sk., Ihlamur Sk., Hüseyin Ali Dede Sk., HÜRRİYET, Huzur Sokak, Hacı Süleyman Sk., Güvercin Sk., Gazi Sk., Fatih Sk., Erakıncı Sk., EKİN, DÖVÜCÜ, DUTLU KUYU, Doğanevler Kümesi, Dedebaşı Cd., Cuma Sk., Cenk Cd., Cemal Ünal Cd., Cemal Ünal Caddesi, Can Sk., BEŞEVLER, Bahçelievler Kümeevleri, AŞAĞIPINAR, Aşağı Dere Caddesi, Avcı Sk., Atatürk Cd., Asar Site Küme Evleri, Alparslan Sk., Adnan Menderes Cd., , Karaelmas Sk., Karaelmas Sk., İsimsiz143, İsimsiz144, Kaya Sk., Kamil Sk., DEVEÖNÜ Mvk., KAMİL, ATATÜRK, atatürk, GÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.