25 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:35

MANİSA ilinde 25 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 10:00:11.161-2024-06-25 16:00:20.653 saatleri arasında Turgutalp; ÇEVİKTÜRK, , Akkuş Sk., Altun Sk., Atıcı Sk., Bedir Sk., CAMİİ, Duman Sk., Gökalp Sk., Gökçe Sk., Hacıhalil Bey Sk., Karaoglan Sk, Kirişler Sk., KORUTÜRK, Küçük Sl, ATATÜRK CAD., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Özben Sk., Öğ. Süleyman Bey Sk., İşbilen Sk, MERCAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 10:00:11.161-2024-06-25 16:00:20.653 saatleri arasında Karamanlı; İsimsiz33, İsimsiz34, Refik Şevket İnce Cad., İsimsiz37, MÜMTAZ BAŞ, MERCAN, Gülistan, Kızılay Sk., MALAZGİRT, MEHMET AKİF, Melike Sk., MOLLA, Narlı Sk., Nihal Sk., Nilüfer Sk., fulya, Pehlivanoğlu Sk., Söğüt Sk., TATLI, Tunç Sk., Yarış Sk., Yokuş Sk., Zarif Sk, Çevik Sokak, Öğ. Süleyman Bey Sk., ŞULE, , Acar Sk., Adacı Sk, Alaca Sk., Altıntaş Sk., Başak Sk., Burcu Sk., Candan Sk., CÖMERT, Deren Sokak, Fulya Sk., Gökhan Sk., Hacıhalil Bey Sk., Haluk İnay Çıkmazı Sk., Kale Sk., Karaman Sk., Kemaliye Sk., KORUTÜRK, Kızılay Küme Evleri, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz22, İsimsiz23, Burcu, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 10:00:11.161-2024-06-25 16:00:20.653 saatleri arasında Namazgah; , Yazar Sk., ZÜBEYDE HANIM, İlke Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 10:00:11.161-2024-06-25 16:00:20.653 saatleri arasında Darkale; Kızılay Küme Evleri, fulya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 10:00:11.161-2024-06-25 16:00:20.653 saatleri arasında Hamidiye; , ADALET, Asya Sk., Bahadır Sk., BALDIRLAR, Danışman Sk, DEMİRCAN, Gülsemin Sk., MEHMET AKİF, MÜNEVVER, OĞUL, Piyade Er Veli Yalazı Sk., TEĞMEN EDİP, Teğmen Faik Sk., VEFA, YENİ, Zeliha Sk., Ziya Sk., ÇAMLICA, Çamlıca Sokak, ÖZDEMİRLER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, İsimsiz2, ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN, Kale Sk., Refik Şevket İnce Caddesi, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-25 2024-06-25 10:00:44.421-2024-06-25 16:00:01.235 saatleri arasında Beyoba; 23. Sk., Fevzi Çakmak Cd., Göral Cd., Kazım Karabekir Cd., Kemal Sk., Mithatpaşa Cd., Nuriye Manisa Cd., Yaşar Ahmet Cd., Zübeyde Hanım Cd., İnönü Cd., 74, 130. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., Beyoba Yolu, 24. Sk., 25. Sk., 26/1. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 69. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 8. Sk., 84, Atatürk Çevre Yolu, 85. Sk., 9. Sk., 95. Sk., Atatürk Cd., , inönü, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz31, 85, 87, 85, 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 108. Sk., 12. Sk., 13. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-25 2024-06-25 10:00:44.421-2024-06-25 16:00:01.235 saatleri arasında Sazoba; , Beyoba Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.