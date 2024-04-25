25 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:11

İZMİR ilinde 25 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.117-2024-04-25 15:00:29.098 saatleri arasında Çandarlı; 214 Sk., İsimsiz232, İsimsiz231, İsimsiz228, MAVİKENT 12, MAVİKENT 48, MAVİKENT 1, MAVİKENT 10, MAVİKENT 63, MAVİKENT 64, İsimsiz18, Mavikent 78 Sk., İsimsiz16, İsimsiz10, MAVİKENT 84, İsimsiz176, MAVİKENT 27, MAVİKENT 77, MAVİKENT 72, MAVİKENT 75, MAVİKENT 70, MAVİKENT 66, MAVİKENT 62, MAVİKENT 71, MAVİKENT 76, MAVİKENT 79, MAVİKENT 68, , İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz25, Mavikent 82 Sk., İsimsiz32, MAVİKENT 73, İsimsiz43, İsimsiz55, İsimsiz70, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz103, MAVİKENT 31, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz115, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz127, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz146, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz167, İsimsiz303, 215 Sk., MAVİKENT 4, MAVİKENT 47, MAVİKENT 36, MAVİKENT 7, 213, Bergama Asfaltı Cad., Çandarlı Dikili Yolu, Yaylayurt Yolu, Bergama Asfaltı, 1. Sk., 214, Mavikent 22 Sk., mavikent 65, MAVİKENT 53, MAVİKENT 86, MAVİKENT 43, MAVİKENT 38, MAVİKENT 60, MAVİKENT 52, MAVİKENT 11, mavikent69, MAVİKENT 8, MAVİKENT 69, MAVİKENT 81, MAVİKENT 85, MAVİKENT 46, MAVİKENT 54, mavikent 38, MAVİKENT 39, MAVİKENT 30, MAVİKENT 41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.117-2024-04-25 15:00:29.098 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.117-2024-04-25 15:00:29.098 saatleri arasında Yaylayurt; Yaylayurt Yolu, YAYLAYURT 1, Yaylayurt Cumhuriyet, Yaylayurt 4, Yaylayurt 3, Yaylayurt 2, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.117-2024-04-25 15:00:29.098 saatleri arasında Demirtaş; Çandarlı Dikili Yolu, Göçmen 5, Göçmen 4, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz33, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.117-2024-04-25 15:00:29.098 saatleri arasında Deliktaş; Şehit Mesut Sever Cd., Polis Ali Demirel Sk., Deliktaş İstiklal, Deliktaş Mesut Sever Cd., Deliktaş 3, Deliktaş 12, DELİKTAŞ CUMHURİYET, 4. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 16. Sk., 14. Sk., DELİKTAŞ 10, 1. Sk., DELİKTAŞ VATAN, İsimsiz185, İsimsiz184, DELİKTAŞ 17/1, DELİKTAŞ 17, İsimsiz175, İsimsiz172, İsimsiz170, İsimsiz166, İsimsiz164, İsimsiz162, İsimsiz160, İsimsiz155, DELİKTAŞ 10/1, İsimsiz146, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz137, İsimsiz135, İsimsiz131, İsimsiz115, İsimsiz111, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz106, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz99, İsimsiz97, DELİKTAŞ, İsimsiz90, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz68, İsimsiz64, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz51, İsimsiz49, DELİKTAŞ 4, İsimsiz44, DELİKTAŞ İSTİKLAL, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, deliktaş istiklal, İsimsiz15, İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.643-2024-04-25 15:00:15.307 saatleri arasında Altıevler; Mustafa Kemal Sahil Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:03.643-2024-04-25 15:00:15.307 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:52.855-2024-04-25 12:00:07.247 saatleri arasında Ilıca; Tur Sk., Kılıç Sk., Zümrüt Sk., Çiğdem Sk., İhsan Erbakış Parkı İçi Yolu, Ardıç Sk., Ulaş Sk., Nergiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:52.855-2024-04-25 12:00:07.247 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:08.754-2024-04-25 16:00:20.311 saatleri arasında Yenişakran; 3290, , 1.ÇEVRE YOLU, 3302/1, 3278/1, İsimsiz160, İsimsiz161, 3278/6, İsimsiz170, MUHTAR EMİRALİ CAD., İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz192, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz196, 3323/1, 3323/2, 3278/12 Sk., 3288, 3315, 3315/1, 323. Sk., 3278/10. Sk., 3288/1. Sk., 3302. Sk., KOCA MİMAR SİNAN, 3278, 3278/9, MUHTAR EMİR ALİ, 3309, 3278/3, 3278/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:08.754-2024-04-25 16:00:20.311 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:08.754-2024-04-25 16:00:20.311 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:49.778-2024-04-25 11:30:55.427 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:52.855-2024-04-25 12:00:07.247 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:00:33.062-2024-04-25 13:00:40.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:30:44.994-2024-04-25 13:30:50.239 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:40.443-2024-04-25 16:00:47.521 saatleri arasında Yeşildere; KABAKLI, KABAKLI, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz32, , , KABAKLI, KABAKLI, İsimsiz30, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:49.778-2024-04-25 11:30:55.427 saatleri arasında Onur; Amber, Ata, Ata Cd., Ateş Sk., Atlas, Atlas Sk., Mithatpaşa Cd., Çiğdem Sk., Akasya Sk., , Ardıç Sk., Amber Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:49.778-2024-04-25 11:30:55.427 saatleri arasında Eğitim; Mithatpaşa, Mithatpaşa Cd., Orhan Veli Sk., RAKIM ELKUTLU, Şair Nedim Sk., Şevket Dağ Sk., , Ata, Dumlupınar Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Köroğlu Sk., Menekşe Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:49.778-2024-04-25 11:30:55.427 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:30:44.994-2024-04-25 13:30:50.239 saatleri arasında Korutürk; Nilüfer Sk., Ortanca Sk., Palmiye Sk., Sedir Sk., Yaprak Sk., Mithatpaşa Cd., Mimoza Sk., Jale Sk., Funda Sk., Eğitmen Sk., Ekin Sk., Dilan Sk., , Yasemin Sk., Yonca Sk., Zambak Sk., Çamlık Sk., Özkan Sk., Özlem Sk., İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:30:44.994-2024-04-25 13:30:50.239 saatleri arasında Bahçelerarası; IŞIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:30:44.994-2024-04-25 13:30:50.239 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:30:44.994-2024-04-25 13:30:50.239 saatleri arasında Onur; Manolya Sk., Mithatpaşa Cd., Sarmaşık Cd., Zambak, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:49.967-2024-04-25 16:00:54.513 saatleri arasında Teleferik; Fatma Kadın Sk., Kel Mehmet Sk., Malkoçosman Sk., Mustafa Kemal Paşa Sk., Sakarya Cd., İsmail Enver Paşa Sk., Kavaklıdere Sk., Kardelen Sk., Enver Paşa Sk., Ata Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:49.967-2024-04-25 16:00:54.513 saatleri arasında Fevzi Çakmak; İsimsiz1, Sakarya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:49.967-2024-04-25 16:00:54.513 saatleri arasında Çetin Emeç; Ata, Fevzi Cakmak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 14:00:49.967-2024-04-25 16:00:54.513 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:00:49.847-2024-04-25 15:00:56.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:00:49.847-2024-04-25 15:00:56.849 saatleri arasında Gürpınar; 7056/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:15:58.311-2024-04-25 16:00:05.107 saatleri arasında Yeşilköy; , İsimsiz8, ÇİFTLİK KÜME EVLERİ, Beydağ Ödemiş Yolu, çiftlik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 09:15:58.311-2024-04-25 16:00:05.107 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 09:15:58.311-2024-04-25 16:00:05.107 saatleri arasında Yukarıtosunlar; , İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında İsa Bey; İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz125, İsimsiz82, İsimsiz84, ayvalık sıfatı, KORUDAĞ MEVKİİ, ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ, 2048, kuyumcu mevkii, TARİŞ ARKASI, İsimsiz78, İsimsiz79, , 2049, 2050, Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz18, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz123, İsimsiz69, İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında Zafer; , Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz9, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında Zeytinköy; , KEMİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında Belevi; İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz99, İsimsiz105, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 10:00:03.963-2024-04-25 14:00:15.768 saatleri arasında Barutçu; , Barutçu Yolu, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz21, CİVAŞİR MEVKİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 10:00:14.8-2024-04-25 10:30:21.421 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 12:00:33.062-2024-04-25 13:00:40.893 saatleri arasında Bahriye Üçok; 1826/3. Sk., Latife Hanım Sk., , 1763/1. Sk., 1765. Sk., 1835/1. Sk., 1836. Sk., 1879/1. Sk., 1879/3. Sk., Berrin Taşan Sk., Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:00:33.062-2024-04-25 13:00:40.893 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-25 2024-04-25 12:00:33.062-2024-04-25 13:00:40.893 saatleri arasında Bahariye; 1836. Sk., 1837. Sk., Berrin Taşan Sk., Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv., Dr. O. Alpyörük Sk., ZÜBEYDE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-25 2024-04-25 13:00:37.253-2024-04-25 15:30:47.382 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.