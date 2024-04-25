25 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:11

KOCAELİ ilinde 25 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI mahallelerinde BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARSI, ÇARŞI mahallelerinde 1. SK., 4. SK., AK HASAN CD., GARAJ CD., İZMİT CD., USTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1804/2. SK., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236, 3236., 3237. SK., 3238, 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., OKUL SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2242. SK., 2244. SK., 2250. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3. SK., 2334/5., 2334/8. SK., 2335/1. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., KUBİLAY CD., NECİP FAZIL CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YENİ BAĞDAT CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKII, İSTANBUL SK., KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., ORAL PEKTAŞ CD., TAHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ mahallelerinde CIHANGIR, CİHANGİR SK., ÇAMLI CD., HÜSEYİN TETİK CD., KARAALİPAŞA CD., KOOPERATİFLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 252. SK., 539/10. SK., 539/2., 539/2. SK., 539/3. SK., 539/4., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., BARIŞ CD., ISTIKLAL CD., İSTIKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAGDAT, ÇALIKUŞU SK., GÖKALP SK., GÜLLÜ SK., KAHRAMANLAR CD., SAKIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, ESELER, GEDIKLI, GEDİKLİ, ÖMERAĞA, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK CD, ATMACA, ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BEYDAĞI SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL SK., CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HAFIZ ŞERİF SK., HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKSEMSEDDIN, ÇALIKUSU, EREN, HIZIR SK., TAŞ SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ASLI, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALLICA, BAŞAKÇI, BEREKETLİ., BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BURÇ, BURÇ SK., CEVİZ SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DİNAMİK SK., DÜZLER, ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, ENERJİ SK., ENGİNAR SK., GAZİ CD., Gazi Yener Taşkın, GÖKSU SK., GÖZDE, GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLLÜ, GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN, GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., HÜNER SK., IDEAL, INKILAP, İDEAL SK., İNKILAP SK., KAMAN SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN SK., KILAVUZ SK., KORAY, KORAY SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, LAÇİN SK., LEYLEK, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MÜDERRIS, NAME SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NEŞELİK SK., NİDA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBİLEN SK., PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SOĞUKPINAR SK., TABİAT, TABİAT SK., TAÇ SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, VEYSEL KARANI, YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE mahallelerinde AKASYA, AKASYA SK., ALADAĞ SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BALKAYA SK., BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE, CEMRE SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇEVİK, ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., EMRAH SK., EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GÖZPINAR, GÜLDESTE SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜVERCİN SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HEYBELİ SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMIT., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KANARYA SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KETEN, KIRLANGIÇ SK., KORLU SK., KURTBEY SK., LEYLEK SK., MACERA, MARTI SK., MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELTEM, MELTEM SK., MEVSİM SK., MİNE SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NIDA, OYA SK., ÖZBILEN, ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SEVİLMİŞ, SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOLMAZ SK., SÜLEYMANİYE CD., TARAKLI SK., TOPBAS, TUNALI SK., UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANİ CD., YAĞCILAR SK., YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1053. SK., 1057. SK., 1061., AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., CİHAN CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİHİSAR mahallelerinde MARSHALL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BAĞLAR SK., BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., CEREN, ELZEM SK., ERDAL SK., FISTIK SK., FİLİNGİR SK., LODOS SK., MARAL SK., ÖZER, ÖZGÜR SK., ÖZLEM, SERTAÇ, SERTAÇ SK., YEMEN SK., ZENNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, PİRİ REİS mahallelerinde AKARCA SK., AKTAÇ SK., ALİ ARICAN CD., ALİBABA SK., ATILLA, AYBERK SK., BARTU SK., BAYCAN SK., BİLAL SK., BUDAK, BUDAK SK., BUĞRA SK., DÖNMEZ SK., EGE SK., ELIF, ERGÜL, GÖKÇE SK., GÖKTÜRK SK., GÜLNAZ SK., GÜRBÜZ SK., KAYRA SK., KEMER, KEMER SK., KESKİN SK., KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., MEMNUN SK., MESUT SK., MİSAFİR SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUAMMER AKSOY CD., MUHLISE, MUHLİSE SK., NAZAR SK., NECLA SK., NERMİN SK., NEZAKET, NEZAKET SK., NIZAMI, NİMET SK., NİYAZ SK., NİZAMİ SK., NUR SK., ONAY SK., ORÇUN, ORÇUN SK., SAKARYA CD., SAYGÜL SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞENNUR SK., TUZLA CD., TÜRK, TÜRK SK., UFAK, YAGIZ, YAĞIZ SK., YAZICI, YAZICI SK., YEDIVEREN, YEMİŞALAN SK., YÖRÜK SK., ZÜLBİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., ASLI SK., ATİLLA SK., AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇIKMAZ, ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK, DORUK SK., ERDAL, FILINGIR, GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KIVANÇ SK., KOÇ, KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, MARAL, NAMIK KEMAL CD., NARİN SK., NAZAR, NURCAN, NUROL, ÖZBEK SK., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZLEM SK., PERTEV SK., PIRI REIS, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., SİNAN SK., SUSAM SK., ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ÜZMEZ, ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YOSUN SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CEVDET SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN SK., DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SAMET SK., SELVİ SK., SEYMA, ŞELALE SK., TEOMAN SK., TOROS SK., TÜRBE SK., ULUBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde BATTALGAZI CD., BATTALGAZİ CD., BERAT SK., ÇİLEK SK., EVREN SK., GIPTA, GIPTA SK., HALIS, IRAZ KADIN SK., KARA AHMET SK., YEMIS, YEMIS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADAK SK., AKİT SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BAYBORA SK., DAVET SK., DİLBER SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., EVREN, FATIH, FİKRET SK., GÜLDEN SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HACILAR SK., HAMİT KAPLAN SK., HASAT, HASAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER, HAYDAR ZAFER SK., IBNI SINA, ILICA, ILICA SK., IRAZ KADIN, İNAN SK., İNCESU SK., İYİNİYET SK., MIZRAK SK., MUTLU SK., NASUH AKAR SK., NEDIME SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., ÖKSÜZ SK., ÖNCÜ SK., SERHAT SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ULUBATLI HASAN SK., VAKİT SK., YAŞAR DOĞU SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS mahallelerinde ACEM SK., ADEM SK., AKNUR SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., BALIM SK., BAYRAM SK., BEREN, BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BONCUK, BONCUK SK., CANSEL SK., CESUR, CESUR SK., CUMHUR SK., ÇARDAK SK., ÇELENK, ÇELENK SK., DEMİRAY SK., DERE, DICLE, DİLARA SK., DOĞUŞ SK., ENİS SK., ERMAN SK., ERSOY SK., FATIH CD., FECRİ SK., FELEK SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAZEL SK., GEZGIN, GEZGİN SK., GIRNE SK., GİRNE SK., GÖZDE SK., GÜLÜM SK., GÜVEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKKANİYET SK., HAMZA SK., HASAN TAHSİN CD., HİZMET SK., HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜR SK., HÜRMÜZ SK., HÜRRİYET SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., LARNAKA SK., MAKBUL, MAKBUL SK., MANOLYA SK., MIZADI, MİZADİ SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., OKAN, OKAN SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, REŞADİYE SK., REZZAN SK., SALİH SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEVCAN SK., ŞEHİT SK., TAMER SK., VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YALIM, YALIM SK., YAMAN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAZGÜLÜ SK., ZERDALI, ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., ENFES SK., HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., KUŞTEPE CD., LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL, MORAL SK., NACİ KUNT CD., SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., TUZLA, ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, GEBZE OSB, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., BANU SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, DERE SK., ELMALI SK., EMİR SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Nisan Perşembe 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, SEKERPINAR mahallelerinde 535. SK., 538. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Nisan Perşembe 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde KOZALI SK., KUMRU, KUMRU SK., KUMSAL SK., KUZEY, KUZEY SK., PEMBE KÖŞK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde KILIÇ, KIVILCIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, OVACIK, SARIMEŞE mahallelerinde AKYOL SK., BAKIRCI SK., ÇIRAĞAN SK., KIRAÇ SK., KİRAZLI SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., YAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK, PANAYIR mahallelerinde AYBÜKE SK., CAN SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD, HORON, HORON SK., ISIKLI, IŞIKLI SK., KULLAR, KULLAR CD., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SALIM DERVISOGLU, SENKAYA, ŞENKAYA SK., YAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.