25 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:11

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:11

SAKARYA ilinde 25 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KEMALPAŞA mahallelerinde 148. SK., 32. SK., 7. CD., DOLUNAY SK., ESKİKÖY SK., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 830. SK., 849. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 391., 391. SK., 401., 425 SK., AHMET YESEVİ SK., DUMAN, İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, OGUZHAN, OĞUZHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044 SK., 8059, 8059 SK., 8061 SK., 8071 SK., 8075, FATİH CD., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK., YALÇIN SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1006. SK., 1049 SK., 5037 SK., 5049 SK., 5051 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5066 SK., 5068 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5074 SK., 5077 SK., 5080 SK., 5082, 5082 SK., 5084 SK., 5086 SK., 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094, 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., GENİŞ SK., M.AKİF ERSOY CD., SAKARBABA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 680 NOLU SK., 681 NOLU SK., 682 NOLU SK., 683 NOLU SK., 684 NOLU SK., 685 NOLU, 685 NOLU SK., ADAŞ SK., ANAR SK., ESKI HENDEK, ESKİ HENDEK CD., HAN SK., KESİCİ SK., NAZLI SK., ÖZDE SK., UGURLU, UĞURLU SK., ULUS, ULUS CD., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1027 NOLU SK., 1028 NOLU, 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, GAZI, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1020., 1022., 1096., 986., AĞAÇDELEN SK., AHMET VEFİK PAŞA SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., BELEDİYE SK., ÇALI SK., ELVAN BEY SK., HACI İBRAHİM SK., KEPEKLI CD., KEPEKLİ CD., PARK İÇİ YOLU, STATYUM SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., UZUN ÇARŞI SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20001, 20002, 20009, 20011, 20014, 20016, HALIT MOLLA, TEPEKÖY, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, KABAKULAK mahallelerinde 12010, 20001 SK., 20002 SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006, 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., AKYAZI GİRİŞİ-K17, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140, D-140 KARAYOLU CD., UZUNÇINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, SALIHIYE, YENI mahallelerinde 23078, 24001, 24006, 24050, 24096, 24125, 24159, 5077, 6002. SK., 6022. SK., 6074. SK., ABAS, ABAŞ, ABAŞ SK., ADA, ADA CD., AKAN SK., AKMAN, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., AKYAZI CD., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATASOY, ATASOY SK., CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVIS, DERVİŞ SK., EROL, EROL SK., GENÇ SK., GÜNES, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, HIZALLAR SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KANSU, KARACAN SK., KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KAYISOGLU, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUYU SK., KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, LALE SK., LALE_1, MEŞE SK., NİLÜFER, ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, ÖKDEMLER SK., PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PINAR, SALIHIYE, SALİHİYE SK., SIRIN, ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., TOPÇU SIRTI CD., YAGMUR, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY SK., YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE/2, KARADERE/4, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/2_3, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, ORTA SK., SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENI, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI KİRAZCA, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 119. SK., 1201, 1201 SK., 1203 SK., 1301 SK., 1302 SK., 1303, 1303 SK., 502 SK., 506, 509. SK., 510 SK., HACILAR, HACILAR CD., SAKARYA, SEKERLER, ŞEKERLER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 25 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 14/1, 15/1, 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 372 SK., 372/1 SK., 374, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379, 379. SK., 380, 380 SK., 381, 381. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 386, 386 SK., 386. SK., 388, 389 SK., 390, 390 SK., 392. SK., 393 SK., 394, 542, 543, 543 SK., 554 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 562, 562 SK., 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, 627/1 SK., ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NİSAN 17. SK., PLAJ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.